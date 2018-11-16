Шпиль не за горами

Добрый день!

Пока мы сидим в своих смартфонах, читая всякие рассылки, физический мир, можно сказать, рушится: килограмм стал бесплотным, его будут теперь вычислять через постоянную Планка, а определения ампера, кельвина и моля серьезно пересмотрены. Такие решения приняла 26-я Генеральная конференции по мерам и весам, а как с этими мерами и весами вообще все устроено, читайте здесь. Менее революционные новости такие:

The Insider и Bellingcat рассказали о попытке ФСБ завербовать сотрудника Британского визового центра в Москве – возможно, это как-то связано с получением британских виз Петровым и Бошировым (Мишкиным и Чепигой).

Друг Путина Геннадий Тимченко будет реконструировать аэропорт на Соловках.

В ООН приняли жесткую резолюцию о положении с правами человека в Крыму. В Крыму прошли массовые обыски у Свидетелей Иеговы.

В Камбодже два лидера “Красных кхмеров” получили пожизненные сроки, но небольшие – им 92 и 87 лет.

Как Петров и Боширов получили визы?

Новое расследование The Insider и Bellingcat прямо на этот вопрос не отвечает, но рассказывает много интересного. Гражданин России и бывший сотрудник визового центра TLSсontact, который обслуживает Великобританию и еще несколько европейских стран, утверждает, что ФСБ вербовало его, чтобы отправить в страну "пару человек". Переданной этим человеком информации было явно недостаточно, чтобы офицеры ГРУ “Петров” и “Боширов”, которых британские власти обвиняют в отравлении бывшего грушника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, получили британские визы (их выдает консульство, а не визовый центр), но рассказ о практиках вербовки и шантажа очень интересен.

Здесь расследование комментирует главный редактор The Insider Роман Доброхотов, здесь перечислены вопросы к этому расследованию.

Российские лингвисты, кстати, согласились с британскими в том, что отравление Скрипалей является важнейшим событием уходящего года. Оксфордский словарь назначил словом года прилагательное toxic, проректор Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий объявил "шпиль" словом 2018 года. Иной раз небуквальный перевод – самый точный.

Друзья и знакомые Путина

Компания Геннадия Тимченко , доброго друга российского президента, получила подряд на реконструкцию аэропорта на Соловках (в конкурсе больше никто не участвовал). Оплачивать работы будет бюджет Архангельской области, а план реконструкции корректировал сам патриарх.

, доброго друга российского президента, получила подряд на реконструкцию аэропорта на Соловках (в конкурсе больше никто не участвовал). Оплачивать работы будет бюджет Архангельской области, а план реконструкции корректировал сам патриарх. Росгвардия, то есть российский бюджет, заплатит два миллиарда рублей компаниям Олега Дерипаски за всякие разные машины, необходимые для работы этого ведомства.

В Крыму

Комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию о положении с правами человека в аннексированном Россией Крыму, призывающую Россию признать недопустимость захвата Крыма и вернуть “оккупированные территории”.

Российская ФСБ провела обыски у "Свидетелей Иеговы" в Крыму и завела дело на "организатора ячейки", жителя города Джанкой Сергея Филатова.

Добрые вести

Мосгорсуд отпустил из-под стражи члена волгоградского отделения движения "За права человека" Игоря Нагавкина – он просидел в СИЗО два года по обвинению в краже ювелирных изделий. Оттепель.

Конституционный суд России допустил Всемирный конгресс ингушского народа к рассмотрению дела о споре вокруг границы между Ингушетией и Чечней. Демократизация.

В Приморье заведено уголовное дело о незаконном вылове косаток и белух. Рост экологического сознания.

В Перми суд оштрафовал художника Sad Face (Алексея Илькаева) на 15 тысяч рублей за то, что он заменил слово "счастье" словом "смерть" в арт-объекте "Счастье не за горами". Недорогое и некровавое счастье.

Ракета "Союз" успешно стартовала с Байконура. Это был первый запуск корабля такого типа после аварии 11 октября. Научно-технический прогресс.

Международное, списком

В Камбодже к пожизненным срокам за преступления против человечности и геноцид собственного народа приговорены двое бывших высших руководителей режима "красных кхмеров" (1975–1979) – главный военный идеолог 92-летний Нуон Чеа и 87-летний Кхиеу Сампхан, формально занимавший должность главы государства, которое тогда называлось "Демократической Кампучией". Жертвами геноцида стали около двух миллионов человек. Подробнее.

к пожизненным срокам за преступления против человечности и геноцид собственного народа приговорены двое бывших высших руководителей режима "красных кхмеров" (1975–1979) – главный военный идеолог 92-летний Нуон Чеа и 87-летний Кхиеу Сампхан, формально занимавший должность главы государства, которое тогда называлось "Демократической Кампучией". Жертвами геноцида стали около двух миллионов человек. Подробнее. В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы – только их еще официально не объявили, потому что суббота.

пройдут досрочные парламентские выборы – только их еще официально не объявили, потому что суббота. Голосование о лидерстве Терезы Мэй в консервативной партии Великобритании может состояться уже 20 ноября – по слухам, необходимое число писем о недоверии главе партии собрано.

может состояться уже 20 ноября – по слухам, необходимое число писем о недоверии главе партии собрано. Еврокомиссия примет дисциплинарные меры в отношении Италии – в связи с большим, чем предполагается правилами, дефицитом бюджета на 2019 год. О “бунте” Южной Европы против строгих финансовых правил ЕС рассказывается здесь.

– в связи с большим, чем предполагается правилами, дефицитом бюджета на 2019 год. О “бунте” Южной Европы против строгих финансовых правил ЕС рассказывается здесь. В США предъявили обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу – но как-то криво. Судья предписал Белому Дому временно вернуть аккредитацию корреспонденту CNN Джиму Акосте – пока не будет вынесено решение по существу.

предъявили обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу – но как-то криво. Судья предписал Белому Дому временно вернуть аккредитацию корреспонденту CNN Джиму Акосте – пока не будет вынесено решение по существу. Сегодня в Чехии отмечают 29-ю годовщину “бархатной революции” (празднования, как ожидается, перерастут в демонстрации с требованием отставки премьера Андрея Бабиша).

отмечают 29-ю годовщину “бархатной революции” (празднования, как ожидается, перерастут в демонстрации с требованием отставки премьера Андрея Бабиша). Завтра Латвия празднует столетие провозглашения независимости.

Утраты

В Лондоне умер биолог и диссидент Жорес Медведев – он был одним из первых, кто открыто критиковал лысенковщину. В конце 1960-х Жорес Медведев написал несколько статей о цензуре и ограничениях на свободу передвижения советских ученых. Вместе с братом, известным историком и диссидентом Роем Медведевым, редактировал самиздатовский журнал "Политический дневник". Медведеву было 94 года.

Много ссылок

На уходящей неделе были объявлены лауреаты премии “Просветитель”, которая дается за научно-популярную литературу. Вот тут куцая рецензия на книги-победительницы, а вот роскошный обзор англоязычных премий за лучший нон-фикшн (роскошный в том смысле, что премий много).

Мир меняется. История появления в залах суда “аквариумов” и клеток (теперь их хотят запретить) и разговор с профессионалом онлайн-образования Максимом Спиридоновым о том, как люди будут учиться в будущем.

Кино и балет. Никто в это не верил, но “Дау” Ильи Хржановского завершен, официальная премьера скоро будет в Париже. Как устроен этот мегапроект (“700 часов живой киноматерии”), рассказано здесь. У Мариуса Петипа – двухсотлетний юбилей, и вот занятный разговор двух больших знатоков о реконструкциях этих балетов.

Архитектура и урбанистика. Отрывок из книжки американского социолога Ричарда Сеннета “Мастер”: к чему может привести перфекционизм, показано на примере двух зданий, построенных в Вене философом Людвигом Витгенштейном и архитектором и теоретиком Адольфом Лоосом. Или вот небольшая ода лондонскому Ист-Энду, с фотографиями.

Искренне Ваши,

Семь Сорок