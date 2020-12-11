Сахарно-масляный Кремль

Доброе утро!

На Литейном проспекте лошадь откусила петербуржцу нос. Нос уже пришили на место, хотя он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают. В остальном так:

По данным Росстата, избыточная смертность в стране с начала пандемии составила 138 тысяч человек. В США суточная смертность от Covid-19 превысила три тысячи человек.

Путин озаботился подорожанием сахара и решил создать внутрироссийский суд по правам человека.

В Баку прошел военный парад с участием президента Турции.

Израиль и Марокко договорились о нормализации дипломатических связей.

Хроники пандемии

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова вырос почти на две тысячи и составил 27 927. В Москве выявлено 6730 новых случаев, в Петербурге – 3774, в Подмосковье – 1351. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 569 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру четверга 45 280 человек (+562 за сутки). За день в Москве скончались еще 77 человек.

Вышеприведенные цифры не соответствуют ни обнародованным в четверг данным Росстата (он оценивает число жертв коронавируса в 78 623, а избыточную смертность – в 138 тысяч), ни данным вице-премьера Голиковой (по ее словам, рост смертности по сравнению с предыдущим годом составил 9,7%). Голикова продолжает настаивать, что все публикуемые данные по-своему правильные.

В Москве, по словам Собянина, уже привиты около шести тысяч человек (а надо шесть-семь миллионов); в целом по России, по данным разработчиков вакцины, – 150 тысяч человек. Вице-премьер Голикова обещает, что массовая вакцинация в российских регионах начнется вот прямо сегодня.

В Петербурге авторы “Карты сопротивления” баров и ресторанов закрыли проект, сославшись на то, им удалось достучаться до власти. Пока не очень понятно, какого компромисса они достигли. Ресторанный бизнес страдает по всему миру – вот разговор с одним из самых известных украинских рестораторов Дмитрием Борисовым.

Общее число случаев Covid-19 по всему миру подбирается к 70 миллионам, число жертв с начала пандемии – к 1,6 млн. В США ежедневно умирают по три тысячи человек. Консультационный совет при американском регуляторе FDA (Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) большинством голосов рекомендовал зарегистрировать в экстренном порядке вакцину Pfizer/BioNTech. До конца недели ее могут окончательно одобрить. В Великобритании, где эту вакцину уже колют гражданам, от прививки рекомендовано воздержаться аллергикам. В Израиле вакцинация начнется 27 декабря, правительство передумало вводить ограничения на Хануку, но согласовало экстренные меры на случай роста заболеваемости.

Канцлер Германии и глава института Коха высказались за ужесточение ограничений после Рождества. Во Франции часть ограничений снимают с 15 декабря, однако после этого по всей стране вводится комендантский час с восьми вечера до шести утра. Чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был пройти в конце января в Загребе, отменен.

Двубункерный и плесень

Пока в сети развлекались поисками десяти отличий в двух одинаковых кабинетах Путина, сам он связался из одного из них с членами Совета по правам человека при себе самом. Обсуждалось:

Дело Ивана Сафронова и расплодившееся в последнее время госизменники. Путин сказал, что Сафронова осудили за преступления, совершенные на посту советника главы “Роскосмоса” (на самом деле Сафронова еще не осудили, а предъявленные Сафронову обвинения относятся ко времени его журналистской деятельности);

Самосожжение нижегородской журналистки Ирины Славиной – Путин назвал ее “неуравновешенным человеком”, вины правоохранительных органов он не видит;

Ходорковский, который, по словам Путина, признал вину, когда просил о помиловании – сам Ходорковский продолжает настаивать, что не признавал;

Идея создания российского суда по правам человека – Путин назвал ее правильной.

Разобравшись с правами человека, президент России занялся регулированием цен на сахар и подсолнечное масло. Здесь министр экономики России в 1992–1993 годах Андрей Нечаев объясняет, почему цены растут (провал импортозамещения вкупе с падением рубля) и зачем президенту огромной страны определять, сколько должен стоить килограмм сахара (чтобы быть ближе к народу).

Как минимум от молодой части народа Путин отдаляется: по данным “Левады”, его рейтинг у россиян до 24 лет упал с 36% до 20%.

Пока Путин курсирует между двумя идентичными кабинетами, комитеты Госдумы по международным делам и делам СНГ не могут переехать в отреставрированное для них почти за миллиард рублей здание, потому что оно заплесневело сразу после ремонта.

“Врачи-убийцы”

В Калининграде присяжные оправдали двух врачей по делу об убийстве недоношенного младенца.

В Москве детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч рублей за ошибки в журналах учета морфина. Здесь подробно объясняется невероятно сложная система выделения наркотически обезболивающих, которая выходит боком и пациентам, и врачам.

Три частные клиники в Москве обвинили в предоставлении репродуктивных технологий одиноким мужчинам. Закон этого не запрещает, но одно такое уголовное дело уже есть.

Российские нравы

Избрание технических кандидатов входит в моду: в Омской области школьный сторож, которая должна была составлять видимость конкуренции для действующего главы поселка, победила на выборах. Сразу после голосования она удалилась с низвергнутым главой на совещание и отключила телефон.

Рассказ о тотальной войне с независимыми муниципальными депутатами в Петербурге.

Прекрасная зарисовка о тульской культурной жизни: там на сайтах разных музеев появилась возможность анонимно сообщать информацию "о лицах, причастных к распространению радикальной идеологии или подвергшихся ее влиянию".

Международная “юстиция”

В рамках “акта Магнитского” США ввели санкции в отношении футбольного и бойцовского клубов "Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова и еще нескольких организаций и лиц, связанных с главой Чечни. Кадыров назвал это “дебилизмом”.

В ЕС договорились о продлении санкций в отношении России из-за конфликта на Донбассе и о расширении санкций в отношении Турции из-за бурения в Средиземном море.

Нидерланды высылают двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

В Ливии освобождены пригожинский политтехнолог Шугалей и его переводчик – сидя в ливийских застенках, Шугалей умудрился избраться в Госсовет республики Коми.

Суд в аннексированном Крыму заочно приговорил к 19 годам колонии владельца крымскотатарского телеканала ATR и бывшего вице-премьера полуострова Ленура Ислямова по обвинению в организации энергетической и продовольственной блокады Крыма. Ислямов живет в Украине, и ни в Крыму, ни в России не появляется.

Чувствительные белорусские милиционеры

Житель Витебска приговорен к 4,5 годам колонии за то, что подставил подножку милиционеру, а тот упал и поцарапал ладошки.

Минские власти официально приравняли вывешивание бело-красно-белых флагов к пикетированию. Жители города Пружаны в Брестской области придумали новый вид сопротивления: из-за постоянных задержаний они пишут заявления в райисполком с просьбой выдать им бумажку, которая позволяла бы ходить по магазинам, не попадая при этом в РОВД.

Здесь многократный чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин рассказывает, как его задерживали, заводили против него уголовное дело по статье о сопротивлении милиции и как ему удалось бежать из-под домашнего ареста и уехать из Беларуси.

О перспективах преследования белорусских силовиков в других странах рассказывает литовский адвокат Гедрюс Данелюс.

Все остальное

В Баку прошел военный парад в честь победы в Карабахе с участием турецких военных и президента Турции Эрдогана. 10 ноября объявлено в Азербайджане государственным праздником, Днем Победы.

Израиль и Марокко договорились при посредничестве США о нормализации дипломатических связей. По условиям соглашения Вашингтон признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой – бывшей испанской колонией, которая добивается независимости со второй половины XX века.

Лидеры стран Евросоюза утвердили семилетний бюджет ЕС и фонд борьбы с последствиями пандемии на общую сумму около 1,8 трлн евро. Польша и Венгрия не стали блокировать принятие бюджета из-за увязки ассигнований с принципом верховенства права – решение этого вопроса просто отложили.

В Тбилиси умер режиссер и оператор Александр Рехвиашвили, ему было 82 года.

Шесть ссылок

Петербургский текст. Разбор самых популярных легенд о Гоголе или воспоминания о Владимире Эрле с подборкой его стихов.

Разбор самых популярных легенд о Гоголе или воспоминания о Владимире Эрле с подборкой его стихов. Гендерное науковедение. Продолжение цикла Татьяны Бонч-Осмоловской об интеллектуалках древнего мира: фессалийские ведьмы и женщины-математики поздней Античности.

Продолжение цикла Татьяны Бонч-Осмоловской об интеллектуалках древнего мира: фессалийские ведьмы и женщины-математики поздней Античности. Музыка. Музыкант Данил Рябчиков объясняет особую сложность средневековой музыки; мастер аналоговых модуляций Роман Вороновский рассказывает о фаунд-звуках (типа пения жаб и скрежета колес подъезжающей электрички) и описывает свое экспериментаторство с бобинами и кассетами.

Музыкант Данил Рябчиков объясняет особую сложность средневековой музыки; мастер аналоговых модуляций Роман Вороновский рассказывает о фаунд-звуках (типа пения жаб и скрежета колес подъезжающей электрички) и описывает свое экспериментаторство с бобинами и кассетами. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок