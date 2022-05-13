Дорога смерти

Доброе утро!

Назначенный Путиным и.о. томского губернатора Владимир Мазур в своей первой речи перед облдумой дважды назвал Томскую область Тюменской. Что, конечно же, простительно в нынешней непростой ситуации:

Продолжаются тяжелые бои в Луганской области: российские войска безуспешно пытаются наладить переправу через Северский Донец в районе поселка Белогоровка.

Власти Одесской области сообщили о пожаре на российском судне тылового обеспечения “Всеволод Бобров”.

Украина ведет “трудные переговоры” об эвакуации людей, остающихся на заводе “Азовсталь” в Мариуполе. Территория предприятия постоянно обстреливается.

Совет ООН по правам человека поддержал расследование военных преступлений под Киевом.

В России продолжают штрафовать за антивоенные акции, лозунг “Пир во время чумы” и букет желтых хризантем, перевязанный синей лентой.

В Израиле умер поэт Алексей Цветков.

Военные сводки

Интенсивность боевых действий на Донбассе значительно выросла. Российские войска ведут непрекращающиеся артиллерийские обстрелы Лисичанска и Северодонецка Луганской области и (пока безуспешно) пытаются наладить переправу через реку Северский Донец в районе поселка Белогоровка. Здесь об ухудшающейся ситуации в области рассказывает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, людей, выживших после обстрелов в оккупированной Попасной, вывозят в неизвестном направлении. В Донецкой области цель российского наступления – город Лиман, но и тут препятствием оказывается река. Людям все это несет только смерть и страдания: вот репортаж о семье, попавшей под обстрел на железнодорожном вокзале Краматорска.

Украинская армия продолжает освобождать север Харьковской области: российские части выводятся оттуда на доукомплектацию, но периодически они возобновляют обстрелы только что оставленных территорий. К востоку от Харькова украинская армия пытается двигаться в сторону Купянска, где расположен главный российский логистический центр на севере Донбасса, но без особых успехов. Американский институт изучения войны считает, что российская армия, возможно отказалась от планов наступления на изюмском направлении. Вот подробный анализ зашедшей в тупик битвы за Донбасс, сделанный по открытым источникам.

В ответ на обстрелы российский приграничных сел в ночь на четверг российская армия нанесла авиаудар по Новгороду-Северскому Черниговской области и обстреляла приграничные районы Сумской области. Обстрелам подверглись также Запорожская и Днепропетровская область. Продолжаются взаимные обстрелы в Херсонской и Николаевской областях; вечером в четверг в Николаеве слышались взрывы. Власти Одесской области заявили о пожаре на российском судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров" близ острова Змеиный. Украинские военные ничего об этом не сообщали. Вот новые военные фотографии.

Красавица “Азовсталь”

Журналисты проекта “Схемы” украинской службы Радио Свобода обратили внимание, что на спутниковых снимках площади предполагаемых массовых захоронений в поселках под Мариуполем в последние недели увеличилась. По разным оценкам, за время российской осады и последующей оккупации в городе погибли от 20 до 25 тысяч человек.

Территория завода “Азовсталь” по-прежнему подвергается непрерывным обстрелам. Командир находящейся там морской пехоты обратился в твиттере к Илону Маску с просьбой помочь выбраться из окружения в третью страну. Маск пока не отреагировал, зато вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что с Россией идут “трудные переговоры” об эвакуации с предприятия тяжело раненых.

Здесь гендиректор “Азовстали” Энвер Цкитишвили рассказывает, как и для чего на заводе с 2015 года обустраивались бомбоубежища. “Мы ее безумно любим, нашу красавицу "Азовсталь"!” – в какой-то момент восклицает он. Вот свидетельства работников завода, скрывавшихся в его подземельях больше 50 дней и эвакуированных при посредничестве ООН и Красного Креста. Несмотря на то, что конечным пунктом эвакуации было Запорожье, находящееся под контролем Украины, людей повезли сначала в ДНР, чтобы подвергнуть процедуре “фильтрации”. В этом материале – рассказы украинцев, прошедших через эту унизительную и устрашающую процедуру. Что происходит с людьми “забракованными”, достоверно не известно.

Каннский кинофестиваль добавил в официальную программу документальный фильм "Мариуполис 2" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. В начале апреля он был убит в Мариуполе в ходе работы над этой картиной.

Военные преступления

Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию о расследовании военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими в Украине. Свидетельства о них множатся. Американское издание The Wall Street Journal публикует материал о “дороге смерти” между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области: на участке в семь километров там были найдены тела 37 убитых гражданских лиц. Телеканал CNN опубликовал видео с камер наблюдения в автосалоне на окраине Киева, на котором видно, как российские военные стреляют в спины двум безоружным мужчинам, у которых они до этого просили сигарет. Журналисты установили имена погибших. Украина расследует их убийство как военное преступление.

Отдельная жуть этого сюжета в том, что российские военные через некоторое время после убийства возвращаются, чтобы разграбить офис. Грабежами и мародерством они занимаются не только в Украине, но и в России: журналист Людмила Савицкая изучила соответствующие судебные приговоры за последние годы и пришла к выводу, что российские суды за это почти не наказывают – приговаривают к условным срокам и штрафам, со службы не увольняют.

Зато увольняют тех, кто отказался возвращаться воевать в Украину: военный суд в Нальчике принял к рассмотрению иск 115 уволенных отказников-нацгвардейцев. Вот рассказ российского контрактника (и бывшего волонтера штаба Навального) о том, как он провоевал 37 дней в Черниговской области и теперь отказывается ехать обратно.

На оккупированных территориях

На захваченных территориях юга Украины спешно создаются новые гражданские администрации: назначаются туда как известные пророссийские деятели, так и совершенно темные личности. Здесь рассказано все, что известно о новых администраторах. Журналистка Bihus.info Алиса Юрченко, изучившая "назначения" на оккупированных территориях, утверждает, что реальное руководство там осуществляют российские военные коменданты, тщательно скрывающие свои имена и лица. Они же руководят и “зачисткой” регионов от “террористов”: в реестре террористов Росфинмониторинга появилась 28-летняя украинская военнослужащая из Херсона Есения Шинкаренко, но в чем именно ее обвиняют, узнать из этого реестра невозможно.

В ответ на заявление херсонского деятеля Стремоусова о желании включить область в состав России глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что решение по этому вопросу могут принять только сами жители Херсонской области. Как именно они его должны принимать в условиях оккупации, она не объяснила. Вот предположения российских политологов о том, какие механизмы слияния и поглощения могут быть задействованы.

Околокремлевские источники “Медузы” утверждают, что вал переименований улиц в российской глубинке в честь “героев Донбасса” имеет своей целью приучить граждан к мысли о вхождении Донецкой и Луганской областей в состав России. Кампанией по переименованию занималось Управление общественных проектов Администрации президента, а референдумы о вхождении в состав России, по последним слухам, перенесены на осень в связи со скромными успехами российской армии на фронтах.

В России войны нет

В пограничных с Украиной областях России война не чувствуется – только ФСБ объявляет о поимке очередного диверсанта с “националистической литературой”, якобы готовившего теракты по согласованию с украинскими спецслужбами.

При этом взрыв в воинской части происходит почему-то в Хабаровском крае, куда украинским диверсантам добраться вроде бы затруднительно (один человек погиб, есть раненые), а попытки поджога военкомата предпринимаются в Череповце.

Открыто российские власти воюют только с участниками антивоенных акций:

Вот история двух друзей-омичей, которые хотели поджечь автозак во время антивоенного митинга на Пушкинской площади в Москве, а после задержания попытались покончить с собой, наглотавшись метадона. Теперь их обвиняют в подготовке теракта.

В отношении якутского активиста Айхала Аммосова возбуждено уголовное дело о “дискредитации” российской армии за надпись “Нет войне” на русском, якутском и английском языках. Он уверен, что его посадят – это очевидно из того, как после задержания над ним издевались сотрудники центра по борьбе с экстремизмом.

Жителя Новосибирска оштрафовали в общей сложности на 93 тысячи рублей за то, что он дважды облил синей и желтой краской крыльцо мэрии (“дискредитация” в двукратном размере).

В Набережных Челнах пикетчика оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии за плакат "Пир во время чумы".

В Омске на 30 тысяч оштрафовали активиста Николая Родькина за возложение желтых хризантем, перевязанных голубыми лентами, к городским памятникам (тоже “дискредитация”).

На петербургскую активистку Татьяну Левичеву составили протоколы о "дискредитации" армии и мелком хулиганстве за повязанную на памятник зеленую ленту и антивоенный стикер. Статья о мелком хулиганстве используется как основание для помещения человека в обезьянник (за “дискредитацию” дольше, чем на три часа задерживать нельзя).

Другие статьи тоже работают:

Пятеро крымских татар получили сроки от 12 до 14 лет по делу "Хизб ут-Тахрир" (“терроризм” и подготовка к захвату власти в аннексированном Крыму).

Переводчик, обвиняемый по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, приговорен к шести годам колонии. По делу проходят также гинекологи и неонатологи.

Жительницу Калуги оштрафовали на 25 тысяч рублей по делу об оскорблении чувств верующих за размещенную в соцсетях фотографию с поднятой юбкой на фоне церкви.

Против 44‑летнего жителя Иваново возбуждено уголовное дело о “реабилитации нацизма” из‑за “записи в мессенджере”. Что именно он там написал, не известно.

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Навального на приговор по делу о “клевете на ветерана”, а бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев освободился по УДО и уехал из колонии на Range Rover.

Международное

Газовая война. После публикации российским правительством списка компаний, сотрудничество с которыми россиянам запрещено, “Газпром” заявил о невозможности использовать польский участок газопровода "Ямал-Европа". Это очередной шаг в энергетической войне с ЕС, смысл которого объясняется здесь: для сохранения закупок газа европейским странам придется перезаключить контракты с “Газпромом” на более выгодных для России условиях.

После публикации российским правительством списка компаний, сотрудничество с которыми россиянам запрещено, “Газпром” заявил о невозможности использовать польский участок газопровода "Ямал-Европа". Это очередной шаг в энергетической войне с ЕС, смысл которого объясняется здесь: для сохранения закупок газа европейским странам придется перезаключить контракты с “Газпромом” на более выгодных для России условиях. Война памятников. Сейм Латвии приостановил действие договора с Россией о сохранности мемориалов, тем самым устранив правовые препятствия для сноса советского памятника освободителям Риги. Власти Черниговской области Украины готовят бумаги, которые позволят демонтировать установленный в 1975 году памятник "Три сестры" на границе Украины, Беларуси и России.

Сейм Латвии приостановил действие договора с Россией о сохранности мемориалов, тем самым устранив правовые препятствия для сноса советского памятника освободителям Риги. Власти Черниговской области Украины готовят бумаги, которые позволят демонтировать установленный в 1975 году памятник "Три сестры" на границе Украины, Беларуси и России. Просто война. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия больше не видит разницы между вступлением Украины в НАТО и в ЕС, поскольку ЕС помогает Украине оружием, поддерживает войну до победного конца и таким образом тоже является как бы военной организацией. Премьер и президент Финляндии выпустили совместное заявление о необходимости вступления страны в НАТО. Заявку подадут на следующей неделе. Турция и Казахстан подписали соглашение о совместном производстве ударных беспилотников.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия больше не видит разницы между вступлением Украины в НАТО и в ЕС, поскольку ЕС помогает Украине оружием, поддерживает войну до победного конца и таким образом тоже является как бы военной организацией. Премьер и президент Финляндии выпустили совместное заявление о необходимости вступления страны в НАТО. Заявку подадут на следующей неделе. Турция и Казахстан подписали соглашение о совместном производстве ударных беспилотников. Дипломатическое. Литва решила отозвать своего посла из России с 1 июня и ликвидировать консульство в Петербурге.

Литва решила отозвать своего посла из России с 1 июня и ликвидировать консульство в Петербурге. Экономическое. Немецкий концерн Siemens объявил об уходе с российского рынка; Shell продала свой российский бизнес “Лукойлу”; Nike в связи с санкциями расторгла контракт с московским “Спартаком”; в Латвии – тоже в связи с санкциями – заблокируют ВК, ОК и “Мой мир”. Украина национализировала дочки “Сбера” и “ВЭБ.рф”. Еврокомиссия взялась помочь Украине с экспортом зерна, застрявшего в стране из-за блокировки портов российским флотом (прекращение экспорта чревато не только экономическими проблемами для Украины, но и голодом в бедных странах мира).

Все остальное

В Беларуси суд приговорил бывшего руководителя экологической организации “Защита птиц родины” Виктора Фенчука к 2,5 годам колонии по делу о “грубом нарушении порядка” (Фенчук просто участвовал в протестах). Координатору волонтерской службы правозащитного центра “Вясна” Марфе Рабковой грозит куда более длительный срок, до 20 лет – вот рассказ о ее уголовном деле (девять разных статьей УК) и преследованиях, которым она подвергалась задолго до протестов 2020 года.

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного к шести годам заключения за “превышение полномочий”, перевели из тюрьмы в больницу в условиях строгой секретности.

Президент США Джо Байден обратился к мировым лидерам с призывом возобновить совместную борьбу с COVID-19. Количество смертей от коронавируса в США приближается к миллиону. Северокорейское новостное агентство стало рассказывать о числе инфицированных в стране.

В Израиле умер поэт, эссеист, переводчик Алексей Цветков. Ему было 75 лет. Здесь о нем вспоминает Иван Толстой.

Шесть ссылок

Разговоры о насущном. Беседа с драматургом Михаилом Дурненковым о том, как война поставила мир на паузу и уничтожила всякие перспективы. Или разговор с политологом Екатериной Шульман об информационной гигиене и методах борьбы с пропагандой.

Беседа с драматургом Михаилом Дурненковым о том, как война поставила мир на паузу и уничтожила всякие перспективы. Или разговор с политологом Екатериной Шульман об информационной гигиене и методах борьбы с пропагандой. Самодонос. Илья Мельников рассказывает о русской литературной практике самодоноса, порожденной религиозными гонениями XVII века и просуществовавший до конца Российской империи – часть первая, часть вторая.

Илья Мельников рассказывает о русской литературной практике самодоноса, порожденной религиозными гонениями XVII века и просуществовавший до конца Российской империи – часть первая, часть вторая. Художества. Отрывок из книги медиевиста Михаила Майзульса “Воображаемый враг: иноверцы в средневековой иконографии” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный изображениям мучителей Христа. Или рассказ о том, как война и странные дневники отца отразились в творчестве американской художницы Евы Гессе (1936–1970).

Искренне Ваши,

Семь Сорок