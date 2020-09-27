Тридцать лет и пятьдесят дней

Доброе утро!

Незарегистрированная партия “Другая Россия” приняла решение о самороспуске, после которого на ее основе создадут партию “Другая Россия Э.В. Лимонова” (которую, разумеется, тоже не зарегистрируют). В остальном так:

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нападении и артобстрелах. В обеих странах введено военное положение.

В Минске и других городах Беларуси прошла “народная инаугурация Тихановской”. Задержаны около двухсот человек по всей стране.

Россия возобновляет авиасообщение с Чехией.

Трамп выдвинул на пост члена Верховного суда США Эми Кони Баррет – ревностную католичку, противницу абортов и мать семи детей.

“Бессмысленные жертвы”

Армения и Азербайджан обвинили друг друга обстрелах и наступлении на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В обеих странах объявлено военное положение, в Армении – мобилизация. Обе стороны заявляют об убитых, в том числе среди мирных жителей.

Президент Азербайджана провел переговоры с Эрдоганом, премьер Армении Никол Пашинян – с Путиным. Пашинян требует удержать Турцию от вмешательства в конфликт, Армения обратилась в ЕСПЧ. ОБСЕ решительно осудила применение силы и выразила сожаление о “бессмысленных человеческих жертвах”.

Конфликту в Нагорном Карабахе больше тридцати лет, вот таймлайн. А вот гипотезы специалиста по проблемам Кавказа Вадима Муханова о причинах нынешней эскалации.

Народная инаугурация

В воскресенье в Минске и других городах Беларуси проходила “народная инаугурация Светланы Тихановской”. В Минске на улицы вышли около ста тысяч человек, в Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ. Задержаны около двухсот участников акций. Вот фотографии.

Накануне на традиционных женских маршах задержали около 150 человек, в том числе нескольких журналисток и Нину Багинскую. В субботу же “Киберпартизаны” взломали сайты белорусских гостелеканалов и вместо новостей пустили кадры избиения протестующих. Телетрансляция при этом не прерывалась.

Протесты в Беларуси продолжаются уже 50 дней, причем не только в форме крупных маршей по выходным, но и ежедневно – во дворах. Здесь о феномене белорусской солидарности рассуждает журналистка Ирина Халип.

Перспективы протестов остаются туманными. Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко говорит о готовности – своей и своих коллег по президиуму – вернуться в Беларусь при гарантии безопасности со стороны России и Евросоюза. Сейчас на свободе и в Беларуси остаются лишь два члена президиума – нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский. Он отсидел 25 суток и говорит, что пыл несколько поостыл, но в целом настроение не изменилось. Публицист и политтехнолог Александр Федута считает, что единственной опорой Лукашенко является Кремль, и обвал режима в Беларуси начнется, когда Путин поймет, что Лукашенко его обманывает. Журналист Франак Вячорка полагает, что единственный реалистичный сценарий выхода из тупика – посредничество какой-то третьей страны.

Пока он этого не понял: российским музыкантам не удалось провести вживую “Партизан-фест” в поддержку белорусских протестов – он перенесен в эфир “Дождя”, вот почти детективная история о том, как им препятствовали.

Тем временем пандемия

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова вырос и составил 7 867, в Москве за день было выявлено 2016 случаев. Всего заболевших с начала эпидемии 1 миллион 151 тысяча. Число жертв достигло к утру воскресенья 20 324 человека (+99 за сутки). За день в Москве скончались еще 16 человек.

Власти Подмосковья вслед за столичной мэрией рекомендуют пожилым людям вернуться к режиму самоизоляции. При этом “Аэрофлот” возобновляет авиасообщение с Прагой – но по туристической визе пускать все равно не будут.

Число жертв по всему миру перевалило за миллион. В субботу в Лондоне прошла крупная акция против возвращения ковид-ограничений.

Прочее российское

В субботу в Хабаровске состоялась 78-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Заведено первое уголовное дело: участника протестов Дениса Посметюхина обвиняют в применении насилия к представителю власти – якобы он распылил перцовый баллончик, от которого пострадали сразу пять сотрудников правоохранительных органов.

В Москве составлен административный протокол за футболку с портретом Навального. В Кургане избит сторонник Навального – вот интервью с ним.

Вокруг света

В авиакатастрофе под Харьковом из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один 20-летний курсант. В субботу его навестил в больнице президент Украины.

В Швейцарии на референдуме отклонено предложение расторгнуть соглашение с Евросоюзом о свободном перемещении людей.

Президент США выдвинул на пост судьи Верховного суда США 48-летнюю Эми Кони Барретт – католичку, противницу абортов и мать семи детей. Вот здесь о ней подробнее. Если ее кандидатуру одобрят, она будет полной противоположностью покойной Рут Бейдер Гинзбург.

Шесть ссылок

Литература. Литературно-алкогольный текст к дню рождения Уильяма Фолкнера. Или беседа Бориса Кутенкова с поэтом Катей Капович – по случаю выхода ее большого избранного в “Эксмо”.

Литературно-алкогольный текст к дню рождения Уильяма Фолкнера. Или беседа Бориса Кутенкова с поэтом Катей Капович – по случаю выхода ее большого избранного в “Эксмо”. Япония. Два фрагмента из книги Нэнси Сталкер “Япония. История и культура: от самураев до манги” (изд-во “Альпина Нон-фикшн”): первый, второй.

Два фрагмента из книги Нэнси Сталкер “Япония. История и культура: от самураев до манги” (изд-во “Альпина Нон-фикшн”): первый, второй. Околофилософское. Толковый экскурс в историю понятия “новая этика” и обзор его удивительных приключений в России. Или рассказ о том, как общество стигматизировало экскременты, а потом сделало их предметом философского анализа.

Толковый экскурс в историю понятия “новая этика” и обзор его удивительных приключений в России. Или рассказ о том, как общество стигматизировало экскременты, а потом сделало их предметом философского анализа. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок