Три Натальи Юрьевны

Доброе утро!

Сальвадор стал первой страной мира, признавшей биткоин официальным платежным средством. Биткоин после этого сразу упал. В остальном так:

“Яндекс” удалил из выдачи ссылки на “Умное голосование”.

Адвокат Иван Павлов уехал из России.

ФСБ обвинила украинскую разведку и Меджлис крымскотатарского народа в "диверсии" на газопроводе под Симферополем.

Талибы объявили состав нового правительства Афганистана.

Тайные досрочные

“Единая Россия” в преддверии выборов решила сделать избирателям еще один подарок – отменить обязательный техосмотр для личного автотранспорта. Соответствующий законопроект будет внесен единороссами в Госдуму, которая его “оперативно” примет, пообещал секретарь генсовета партии Турчак. Правительство уже поддержало идею.

По другим направлениям работа тоже ведется: сибирское издание “Тайга.Инфо” опубликовало аудиозапись инструктажа по фальсификациям на выборах в Хакасии – на ней глава избиркома призывает наблюдателей от “Единой России” не реагировать на нарушения.

Горизбирком Петербурга разрешил не указывать в бюллетенях прежние имена "двойников" депутата-яблочника Бориса Вишневского. В Приамурье против оппозиционного кандидата в депутаты Заксобрания Натальи Юрьевны Михайловой выдвинули на том же участке еще двух Наталий Юрьевен Михайловых – красиво сработано, у Вишневских хотя бы отчества разные.

"Яндекс" удалил ссылки на "Умное голосование" из поисковой выдачи, но при использовании VPN они видны.

Выборы на самом деле уже начались: в Мурманской области прошло досрочное голосование военнослужащих. Ни наблюдателей, ни представителей территориального избиркома об этом не уведомили, и они не присутствовали ни при голосовании, ни при подсчете голосов.

Уголовщина и административщина

За первые шесть месяцев текущего года по статье о нарушении порядка проведения митингов и пикетов были осуждены свыше шести тысяч москвичей.

Бывший глава правозащитной организации "Команда 29" адвокат Иван Павлов уехал из России. Пока он в Грузии, откуда собирается продолжить свою деятельность дистанционно, вот разговор с ним.

Комик Идрак Мирзализаде обжаловал в суде пожизненный запрет на въезд в Россию.

Суд в Петербурге продлил на месяц арест блогеру Хованскому, которого обвиняют в оправдание терроризма за ёрническую песню, вот его история.

Cуд в Костроме приговорил к трем годам колонии последователя Свидетелей Иеговы.

В Чечне и Москве похитили родственников живущего в Турции Хасана Халитова, который критикует главу Чечни Рамзана Кадырова.

В Кузбассе убиты две десятилетние девочки. СК завел дело о халатности: предполагаемый убийца (он задержан) должен был находиться под присмотром полиции.

Основы российской экономики

Тендер на 238 млн рублей на обслуживание паркоматов в Москве (ими почти никто не пользуется) выиграла компания из Тюмени, которую возглавляет младший брат вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

О том, как устроена экономика Русской православной церкви, читайте тут.

Перспектив больше нет

Минчанина Александра Зайковского приговорили к двум годам колонии за пивной бокал, брошенный в милицейский автобус. Бокал попал в автобус чуть выше колеса, что причинило сильные душевные страдания четверым омоновцам – они признаны пострадавшими, осужденного обязали выплатить им компенсацию по $400 каждому.

Верховный суд Беларуси ликвидировал объединение предпринимателей "Перспектива".

У православного священника в Минске прошли обыски; сидящего в СИЗО философа Владимира Мацкевича поставили на учет как "склонного к экстремизму".

В связи с Украиной

ФСБ России обвинила Главное управление разведки Минобороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в повреждении участка газопровода в селе Перевальное под Симферополем 23 августа. По этому делу на два месяца арестованы зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял и два его двоюродных брата.

О судах по делу "Хизб ут-Тахрир", в рамках которого судят больше сотни крымских татар, рассказано тут.

В понедельник на шахте “Красный партизан” на территории так называемой “ЛНР” погибли девять горняков, еще 19 пострадали. Здесь журналист-расследователь Андрей Дихтяренко объясняет, в каком состоянии находится угольная промышленность Донбасса и почему там происходят такие аварии.

В окружном суде Гааги второй день подряд проходят слушания по делу о катастрофе рейса MH17, на которых слово предоставлено родственникам погибших. Юрист и переводчик из Роттердама Владимир Файбышев рассказывает, чего добиваются родственники.

Гражданин Чехии Иржи Урбанек по прозвищу Бегемот получил 20 лет тюрьмы за участие в боях на стороне так называемой "ДНР".

Вокруг света

Талибы объявили состав нового правительства Афганистана – высшим руководителем государства объявлен 60-летний глава “Талибана” Хайбатулла Ахундзада, и.о. главы правительства назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, ранее возглавлявший шуру (совет руководства) движения. Фронт национального сопротивления Афганистана не признал законность этого правительства. Здесь политолог Рустам Бурнашев рассказывает, как может развиваться ситуация дальше и какую роль в поддержке талибов играет Пакистан.

О связях свергнутого гвинейского президента Альфа Конде с Москвой и компанией "Русал" интересно рассказано тут.

Верховный суд Мексики объявил незаконной криминализацию абортов.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова упал – до 17 425. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии составило 7 млн 48 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 188 785 человек (+795 за сутки).

С коронавирусом госпитализировали телепропагандиста Дмитрия Киселева. "Аэрофлот" отстранил от работы отказавшихся привиться пилотов, хотя установленный властями порог в 60% привитых сотрудников в компании достигнут и даже превзойден.

В Великобритании растет число госпитализаций с ковидом, несмотря на высокий процент полностью привитых (почти 80%). Куба первой в мире начала вакцинацию детей от двух лет.

Шесть ссылок

Философическое. Разговор с философом Оксаной Тимофеевой о том, как мы адаптируемся к пандемии. Или нейроэстетика: рассказ о том, как наука о мозге пытается объяснить все, в том числе красоту.

Разговор с философом Оксаной Тимофеевой о том, как мы адаптируемся к пандемии. Или нейроэстетика: рассказ о том, как наука о мозге пытается объяснить все, в том числе красоту. Федерико и Фредди. Путеводитель по кинематографу Феллини. Или подборка материалов к 75-летию Фредди Меркури.

Путеводитель по кинематографу Феллини. Или подборка материалов к 75-летию Фредди Меркури. Насекомые. Рассказ историка Сергея Зотова о том, как насекомых изображали в средневековой живописи и миниатюре. Или отрывок из книги американского натуралиста Бернда Хайнриха “Лето. Секреты выживания растений и животных в сезон изобилия” (изд-во “КоЛибри”) – о бабочках-цекропиях.

Рассказ историка Сергея Зотова о том, как насекомых изображали в средневековой живописи и миниатюре. Или отрывок из книги американского натуралиста Бернда Хайнриха “Лето. Секреты выживания растений и животных в сезон изобилия” (изд-во “КоЛибри”) – о бабочках-цекропиях. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок