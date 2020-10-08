Впору отредактировать геном

Доброе утро!

Начальник управления образования администрации Великих Лук объяснила, что школьники попадали в обморок на линейке из-за “речей патриотической и нравственной направленности”. Если накал патриотизма такой, что дети не выдерживают, может фитилек-то прикрутить? Но некогда:

Из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области пострадали по меньшей мере восемь человек, близлежащие поселки эвакуированы.

В России не стали фиксировать рекордное число новых случаев Covid-19: в среду их стало ровно на 500 меньше, чем во вторник. При этом заболеваемость растет в 60 регионах.

Светлану Тихановскую объявили в розыск в России.

Нобелевскую премию по химии получили создательницы метода редактирования генома.

Бихевиористы и коронавирус

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 11 115 (это ровно на 500 меньше, чем днем ранее). В Москве заболеваемость упала еще сильнее: выявлено всего 3229 новых заболевших (против 4082 накануне). Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 248 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 21 865 человек (+202 за сутки). За день в Москве скончались еще 55 человек.

Коронавирус обнаружен у Анатолия Чубайса. Число умерших за лето текущего года в России оказалось на 69 тысяч больше, чем за лето 2019-го.

Несмотря на чудесное падение прироста в среду, заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что основная причина второй волны – “поведенческая”, и обрушилась с критикой на москвичей, которые не соблюдают предосторожностей и не снижают социальной активности. Если принять ее версию, то люди плохо ведут себя не только в Москве: глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости в 60 регионах России. В 20 регионах медики продолжают требовать “выплаты за ковид”, которые Путин обещал полгода назад. В больницах стремительно сокращается число свободных коек.

Рекордное число новых случаев выявлено сразу в четырех странах Центральной и Восточной Европы – Чехии, Польше, Болгарии и Украине. Чехия вышла на первое место в Европе по числу инфицированных на сто тысяч населения, обогнав Испанию.

Вспышки заболевания обнаружены в 91 университете в Великобритании. По всей Европе прекращают работать бары, в Париже закрыты бассейны и спортивные залы, те же ограничения вскоре ожидаются во всем регионе Иль-де-Франс. В Италии вернули обязательное ношение масок на улице, режим ЧС продлен до 31 января 2021 года. Число инфицированных в Бразилии превысило пять миллионов.

Президент США, как-то очень стремительно оправившийся от Covid-19, сообщает своим подписчикам в Твиттере, что “Китай дорого заплатит за распространение коронавируса”.

Российское

Из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области полностью сгорели девять домов. Десять поселков эвакуированы, пострадали по меньшей мере восемь человек, в двух районах области введен режим ЧС. Пожар пока не потушен, сколько еще будут взрываться снаряды, не известно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с загрязнением океана в Авачинском заливе на Камчатке. Расследование ведется по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и загрязнении морской среды. На переход от природной к техногенной версии у властей ушла почти неделя.

“Проект” опубликовал новое видео избиения заключенного в ярославской колонии. Оно было снято в 2016–2017 годах. Редакция идентифицировала участвующих в избиении сотрудников ФСИН – они больше не работают в колонии, но наказаны не были.

Исполнилось 14 лет со дня убийства журналистки “Новой газеты” Анны Политковской. Если заказчик убийства не будет назван в течение ближайшего года, дело будет закрыто за истечением срока давности.

В Москве задерживают и отпускают под обязательство о явке участников акции Pussy Riot: утром 7 октября они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации президента России, Верховного суда и Минкульта. Утром был задержан корреспондент Радио Свобода, освещавший акцию. Позже его отпустили, но телефон не вернули.

В Екатеринбурге за последние недели совершено сразу несколько нападений на геев – полиция расследует это как грабеж, а не как преступление на почве ненависти.

Полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в фабрикации уголовного дела о сбыте наркотиков против журналиста Ивана Голунова, уже после освобождения Голунова систематически приезжал к дому журналиста и выключал на несколько часов свой мобильный телефон. Это выяснилось из материалов следствия.

Вокруг Навального

Франция и Германия подготовили санкции в связи с отравлением Навального – они коснуться конкретных лиц, в том числе сотрудников ГРУ. Санкции будут представлены на рассмотрение стран-членов ЕС. Нидерланды уже заявили, что поддержат их, готовность присоединиться выразила также Великобритания. Ранее в интервью Навальный рекомендовал вводить санкции не против исполнителей отравления, а против широкого “окружения Путина”.

В связи с этим интервью в суд на немецкий таблоид Bild подает бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Навальный назвал Шредера “мальчиком на побегушках у Путина”, который получает “тайные платежи” от российских властей. Навальный признал, что подтвердить это документально не может. Шредер недоволен тем, что Bild не обратился к нему за комментарием до публикации интервью.

Санкции, которые будут введены в связи с отравлением Навального, не затронут газопровод “Северный поток–2”. Его строительством очень недовольны не только в США, но и в Польше: польский регулятор UOKiK вынес максимально возможный штраф в $7,6 млрд “Газпрому” и еще пяти компаниям, участвовавшим в проекте. Они обжалуют его в суде.

Вынести вместе со столом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск в России (потому что у России с Беларусью – Союзное государство и преступники общие). В среду она провела короткую пресс-конференцию в Берлине, в ходе которой заявила, что Путин мог бы выступить посредником в переговорах между Лукашенко и народом Беларуси. Песков сказал, что Путин с Тихановской встречаться не будет.

В МВД Беларуси тем временем признали, что рассылали смски с обвинениями в нарушении “порядка проведения митинга” всем подряд, не только участникам акций. Вот хороший материал об изоляторе в переулке Окрестина, с устройством которого знакомятся все больше и больше граждан Беларуси – добрые воспоминания у них только о сокамерниках.

Член Координационного совета оппозиции Павел Латушко пока не видит выхода из сложившегося в Беларуси тупика и признает, что часть белорусского общества уже готова вынести Лукашенко на улицу вместе с президентским столом, раз уж расстаться с ним ему не под силу.

Волонтеры против мародеров

В Кыргызстане Координационные советы растут как грибы: по данным лидера оппозиционной партии "Ордо" Мирбека Миярова, их по меньшей мере шесть. Все обещают не допустить беспорядков в стране. Поставивший себя “над протестами” действующий президент Жээнбеков констатировал, что “все, кто хотел получить должности, добились своей цели”. Утром в среду в центре Бишкека прошел митинг с требованием не допускать к власти “старых политиков”.

Мародерам в Бишкеке противостоят волонтеры – в добровольных дружинах участвует в основном молодежь, в том числе и звезды эстрады. Милиции на улицах нет.

Нацбанк Кыргызстана отключил систему SWIFT и рекомендовал банкам приостановить работу, чтобы предотвратить вывод денег из страны. В Узбекистане при незаконном пересечении границы задержан брат бывшего замглавы таможни Кыргызстана Райымбека Матраимова и его родственники. Решается вопрос об их передаче кыргызстанской стороне. Ранее самоназначенный генпрокурор выдал ордер на аресты членов клана Матраимовых.

Нагорный Карабах

В 11-й день военного конфликта в Нагорном Карабахе официальный список погибших армянских солдат вырос сразу на 80 имен. Судя по годам рождения, это солдаты-срочники. Азербайджан не раскрывает своих потерь. Стороны продолжают обстреливать города и села вдоль линии фронта.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, Франция и США – проведут переговоры по урегулированию кризиса. Сегодня стороны встретятся в Женеве с главой МИД Азербайджана, в понедельник в Москве – с министром иностранных дел Армении.

В Америке

Полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афромериканца Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов. Откуда он взял эти деньги, неизвестно. Теперь он обязан явиться в суд в марте следующего года. Флойд умер при задержании 25 мая – Шовин в течение нескольких минут стоял коленом у него на шее. Смерть Флойда вызвала волну массовых протестов в США, которая, в свою очередь, привела к конфликту президента с демократическими властями многих городов.

Трамп объявил в твиттере, что рассекречивает все документы, касающиеся расследований российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, а также скандала со взломом почты Хиллари Клинтон.

Ночью прошли вице-президентские дебаты между Майком Пенсом и Камалой Харрис. В прессе горячо обсуждают вопрос о безопасности следующего раунда дебатов между Трампом и Байденом. В Белом доме настаивают, что Трамп совершенно здоров.

Наука и культура

Нобелевскую премию по химии получили Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпентье за создание метода редактирования геномов CRISPR/Cas9. Что это такое и почему это решение нобелевского комитета было ожидаемым, объясняется тут. Сегодня узнаем лауреата по литературе.

Михаил Жванецкий, которому в марте исполнилось 86 лет, объявил о прекращении концертной деятельности.

Шесть ссылок

Умные разговоры. Интервью Кирилла Серебренникова о смысле всего, в том числе театра. Или беседа с американским философом Шэрон Ллойд – специалистом по Гоббсу, которая настаивает, что мы совершенно неправильно понимаем политическую теорию автора “Левиафана”.

Интервью Кирилла Серебренникова о смысле всего, в том числе театра. Или беседа с американским философом Шэрон Ллойд – специалистом по Гоббсу, которая настаивает, что мы совершенно неправильно понимаем политическую теорию автора “Левиафана”. Письма. 12 цитат из писем Дмитрия Шостаковича с комментариями историка музыки Екатерины Ключниковой. Или уморительное письмо красноармейца Коваленко Михаилу Шолохову о “Тихом Доне”, отправленное в мае 1937 года.

12 цитат из писем Дмитрия Шостаковича с комментариями историка музыки Екатерины Ключниковой. Или уморительное письмо красноармейца Коваленко Михаилу Шолохову о “Тихом Доне”, отправленное в мае 1937 года. Регионы. Отрывок из книги Амирана Урушадзе “Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону” (изд-во “НЛО”). Или рассказ Антона Метелькова о литературной истории Новосибирска.

Отрывок из книги Амирана Урушадзе “Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону” (изд-во “НЛО”). Или рассказ Антона Метелькова о литературной истории Новосибирска. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок