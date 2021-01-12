Полный Мегастройинвест

Доброе утро!

Папа римский Франциск осчастливил католичек, официально разрешив им исполнять функции чтиц и аколитов, которые они и так давно уже исполняют во многих странах. Все прочие новости тоже немножко “старости”:

В Госдуму внесен законопроект о праве на госзащиту для всех сотрудников силовых структур.

ОБСЕ назвала парламентские выборы в Казахстане неконкурентными. Референдум об изменении конституции Кыргызстана пройдет до июня этого года.

В Палату представителей Конгресса США внесена резолюция об импичменте Трампа.

ФБР предупреждает о возможности вооруженных протестов по всей стране в дни перед инаугурацией Байдена.

В России закончились праздники

И в Госдуму сразу же внесли законопроект, наделяющий всех сотрудников силовых структур правом на госзащиту (по данным источников, он вдохновлен белорусскими протестами и деанонимизацией силовиков).

Московские власти расширяют сбор информации о горожанах: теперь им уже интересны данные о домашних животных, школьных оценках детей и реальных доходах москвичей.

В ближайшие дни городская дума Якутска примет официальное решение об отставке мэра Сарданы Авксентьевой (о решении уйти она объявила накануне). Вот подробный рассказ об этом очень популярном политике, а вот объяснения ее досрочной отставки: по данным источников, этого добивался Кремль, потому что ее победа над единороссом на выборах была “системным сбоем”, который надо исправить.

В Москве к офису правозащитного общества "Мемориал" пришли около 20 “гвардейцев Прилепина”, чтобы задать сотрудникам "неудобные для них вопросы об истории", заодно уточнив, что "делают "иностранные агенты" в стране". “Неудобные вопросы” должны были касаться фигуры Сталина: ранее “Мемориал” осудил появление в Москве киоска шаурмы под названием Stal’in doner, сотрудники которого были одеты в форму НКВД. “Гвардейцам Прилепина” дверь никто не открыл, потому что “Мемориал” работает удаленно в связи с пандемией.

В понедельник суд должен был огласить приговор аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о разбитом окне в офисе “Единой России” (он уже два года под арестом, могут дать шесть лет). Вынесение приговора перенесли без объяснения причин на 18 января, но полиция успела задержать по меньшей мере восьмерых активистов, которые пришли поддержать Мифтахова. Письмо к Международному конгрессу математиков с требованием добиться освобождения Мифтахова, подписали больше двух с половиной тысяч математиков из 15 стран. Вот разговор с матерью Азата, которая приехала в московский суд из Нижнекамска – и уехала ни с чем.

В Челябинске прокуратура потребовала приговорить двух сторонников Алексея Навального к 3,5 годам колонии. Оксану Ерёмину и Юрия Вашурина обвиняют в хулиганстве, совершенном по политическим мотивам и предварительному сговору (они участвовали в акции “Он нам не царь” 5 мая 2018 года).

Бывший заключенный ангарской колонии рассказал о пытках в иркутском СИЗО, куда его перевели после бунта весной прошлого года.

В Подмосковье самосвал протаранил колонну автобусов с военными. Четыре человека погибли, свыше 40 пострадали. Водитель самосвала задержан, гибель людей будет расследоваться как преступление против военной службы.

Чечня и вокруг нее

В Грозном начали строить мечеть, которая будет носить имя Рамзана Кадырова – “по многочисленным просьбам трудящихся”, которым в условиях демократического общества нельзя отказать.

Строительная компания "Мегастройинвест", которая принадлежит общественному фонду имени Ахмата Кадырова, в прошлом году заработала на господрядах почти 4 млрд рублей.

Краснодарский следственный комитет возбудил дело по факту похищения чеченского активиста Салмана Тепсуркаева (он жил в Геленджике). В Чечне в возбуждении дела отказывали трижды. В сентябре прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором Тепсуркаева заставляют извиняться и садиться на бутылку. Он представляется модератором оппозиционного телеграм-канала и говорит, что занимался оскорблением жен и матерей чиновников.

Суд в Швеции приговорил двух граждан России к десяти и восьми годам тюрьмы за покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. После отбывания срока их депортируют без права на возвращение.

После выборов

Кыргызстан. Победитель президентских выборов Садыр Жапаров заявил, что референдум по изменению Конституции страны пройдет до июня текущего года. Параллельно с выборами проводился референдум о форме правления в республике, и большинство граждан высказались за президентскую. Вот разговор с координатором наблюдения на выборах от независимого интернет-издания "Клооп” Нуржамал Джанибековой: она рассказывает об опасениях в связи с грядущим авторитаризмом, но отмечает “бешеную поддержку” Жапарова среди активного сегмента избирателей.

Казахстан. Наблюдатели от ОБСЕ назвали парламентские выборы, состоявшиеся в воскресенье, неконкурентными. Того же мнения придерживается и казахстанская оппозиция. Вот рассказ двух сторонниц незарегистрированной "Демократической партии Казахстана" и движения "Оян Казахстан", которых полиция девять часов продержала в кольце на сильном морозе (обе попали в больницу). Политолог Димаш Альжанов предрекает продолжение протестов: “Мы где-то в схожей фазе – как и Россия, как и Беларусь”.

Беларусь. Хорошая подборка из 14 абсурдных фактов о жизни в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Инициатива BYPOL, созданная уволившимися белорусскими силовиками, идентифицировала сотрудника ГАИ, который обеспечил проезд групп спецназа “Альфа” и “Алмаз” к месту гибели первой жертвы белорусских протестов Александра Тарайковского. В августе этот человек был майором, теперь он подполковник, награжденный к тому же медалью “За отвагу”. В понедельник в Минск приезжал глава Международной федерации хоккея Рене Фазель – беседовать с Лукашенко о чемпионате мира. Несмотря на международное давление и угрозу бойкота, Фазель, возглавляющий Федерацию столько же, сколько Лукашенко возглавляет Беларусь, пока не готов перенести белорусскую часть чемпионата в другую страну.

Американские страсти

В Палату представителей Конгресса США внесена резолюция об импичменте президента Трампа. Он обвиняется в “подстрекательстве к мятежу”. 218 конгрессменов-демократов готовы ее поддержать. Зачем демократам нужен импичмент в последние дни президентства Трампа, здесь объясняет политолог Анна Шелест. По данным источников американских медиа, Трамп встретился с вице-президентом Пенсом и они договорились о совместной работе до конца срока, то есть отстранение Трампа через 25-ю поправку почти наверняка не состоится.

Впрочем, целесообразность нагнетания напряженности (а она нагнетается – Нэнси Пелоси назвала Трампа “служанкой Путина”) неочевидна: по данным ФБР, во всех американских штатах готовятся вооруженные протесты в дни перед инаугурацией Байдена. Организацией этих акций занимается ультраправая группировка Boogaloo, планируется штурм администраций и судов. Тремп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне.

Вечные блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях, а также изгнание из интернета сети Parler, популярной у крайне правых, вызвали во всем мире споры о цензуре (вот более или менее здравые аргументы за и против таких действий). В самой Америке при этом активно спорят об этичности фотографии избранного вице-президента Камалы Харрис на обложке февральского номера Vogue (здравыми эти споры уж точно не назовешь, и не только с точки зрения пользователей сети Parler).

Избранный президент Байден выдвинет на пост главы ЦРУ бывшего посла США в России Уильяма Бернса.

Действующая администрация США ввела санкции против семерых граждан Украины за связь с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, который, как сказано в официальном заявлении Минфина страны, является "активным российским агентом", сотрудничающим со спецслужбами. Действующий госсекретарь Майк Помпео вернул Кубу в список стран – спонсоров терроризма.

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 23 315 (это снова рост). В Москве выявлено 4646 новых случаев, в Петербурге – 3004, в Подмосковье – 1315. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 425 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 62 273 человек (+436 за сутки). В Москве, где фактически прививку может сделать любой, официально разрешили прививаться айтишникам и портье.

Европа продолжает сидеть в локдаунах, вот забавный текст об особенностях локдауна украинского: стиральный порошок в магазине купить можно, а носки – нет, на рождественскую ярмарку пойти можно, а в кинотеатр – запрещено, правительство призывает сидеть дома, но президента видели на горнолыжном курорте Буковель.

В США вторую неделю подряд фиксируется рекордное число смертей от Covid-19, позитивный тест получила одна из американских законодательниц (она считает, что заразилась во время штурма Капитолия, когда ей и ее коллегам пришлось провести несколько часов взаперти, скрываясь от толпы). Covid-19 диагностирован и у 72-летнего президента Португалии.

По прогнозам ВОЗ, в текущем году человечество не сможет выработать коллективный иммунитет, несмотря на начавшуюся вакцинацию.

Все прочее

Алиев, Пашинян и Путин cделали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Будет создана рабочая группа из вице-премьеров трех стран, которая начнет создавать транспортные коридоры. Премьер Армении Никол Пашинян при этом отметил, что конфликт по-прежнему не урегулирован (но транспортную программу похвалил).

Миллиардер Бидзина Иванишвили, глава правящей в Грузии партии “Грузинская мечта” во второй раз уходит из политики. Он доволен победой своей партии на парламентских выборах и считает, что теперь она справится и без него. В грузинском парламенте сейчас присутствует только “Грузинская мечта”, потому что депутаты от оппозиции считают выборы сфальсифицированными и отказываются от мандатов. Зато Литва официально переименовала Грузию в Сакартвело – ну то есть в Sakartvelas. (“Гавс, гавс!” – откликнулись все собаки Грузии.)

Первые последствия выхода Великобритании из Евросоюза почувствовали на себе дальнобойщики: таможня в Нидерландах начала изымать у водителей бутерброды с ветчиной и сыром, потому что в ЕС запрещено ввозить мясо и молочные продукты.

Шесть ссылок

История. Профессор Андрей Портнов рассказывает о Степане Бандере – человеке, слава которого совершенно не соответствует тому, что он в действительности совершил. Или очерк Константина Львова об Ариадне и Владимире Сосинских и круге их общения (Ремизов, Цветаева) – к выходу их бесед с Виктором Дувакиным в серии “Устная история” издательства Common place.

Профессор Андрей Портнов рассказывает о Степане Бандере – человеке, слава которого совершенно не соответствует тому, что он в действительности совершил. Или очерк Константина Львова об Ариадне и Владимире Сосинских и круге их общения (Ремизов, Цветаева) – к выходу их бесед с Виктором Дувакиным в серии “Устная история” издательства Common place. Искусство. Разговор с Виктором Кононихиным, автором первой российской монографии о творчестве художницы-графика Веры Матюх (1910–2003). Или рассказ Кирилла Кобрина о рижской литературно-художественной группе “Орбита”.

Разговор с Виктором Кононихиным, автором первой российской монографии о творчестве художницы-графика Веры Матюх (1910–2003). Или рассказ Кирилла Кобрина о рижской литературно-художественной группе “Орбита”. Кино. История кино с 1945 по 2020 год в одной таблице. Или занимательный разговор с критиком Владимиром Захаровым о корейском режиссере Хон Сан-су, которого вы в этой таблице не найдете.

История кино с 1945 по 2020 год в одной таблице. Или занимательный разговор с критиком Владимиром Захаровым о корейском режиссере Хон Сан-су, которого вы в этой таблице не найдете. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок