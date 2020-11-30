Утилизация проектов

Доброе утро!

Егор Лихачев стал первым членом Политбюро ЦК КПСС, дожившим до 100 лет. И вам здоровья:

Объявленный в воскресенье суточный прирост инфицированных в России оказался ниже 27 тысяч; отсидевшие свои “сутки” белорусские врачи рассказывают о вспышках Covid-19 в изоляторах.

В Минске состоялся “Марше соседей”. По всей стране задержаны свыше 400 человек.

Во Франции прошли мощные акции протеста против ограничения свободы информации.

В Украине вспоминали жертв Голодомора.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 26 683 (это меньше, чем сутками ранее). В Москве выявлено 6798 новых случаев, в Петербурге – 3701. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 269 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 39 527 человек (+459 за сутки). За день в Москве скончались еще 74 человека.

Жертвой коронавируса стал бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов, ему было 74 года. Петербургская “Фонтанка” рассказывает о семье, в которой от коронавируса в течение недели умерли отец, мать и их 36-летняя дочь. Она ждала ребенка и родила его, уже будучи подключенной к ИВЛ. Ребенок жив, и он наследник сразу двух пустых квартир – маминой и бабушкиной.

Дефицит лекарств в России так и не преодолен: вот репортаж из Сибири, вот – из других российских регионов. Правительству РФ удалось договориться с операторами такси в нескольких регионах о бесплатных поездках для участковых врачей. По данным МВД, с начала пандемии более миллиона россиян получили штрафы за нарушение тех или иных ограничений.

Странам Европы карантин поднадоел: в субботу в центре Лондона было задержано более 60 участников акции протеста против локдуна; многие европейские страны – Франция, Польша, Германия, Нидерланды, Ирландия, Чехия – снимают часть ограничений, чтобы дать людям возможность подготовиться к Рождеству.

“Мордой к стене”

В воскресенье в Минске прошел “Марш соседей” – люди собирались в колонны в своих районах и даже во дворах или выстраивались в цепи вдоль дорог. Протест превратился в районный, потому что центр Минска по воскресеньям блокирует спецтехника, центральные станции метро закрывают, мобильный интернет начинает работать с перебоями. Несмотря на множественность протестов, силовики умудрялись забирать людей в разных точках города; сообщается о применении слезоточивого газа. Акции прошли также и в других городах Беларуси. По данным правозащитного центра “Весна”, задержаны свыше 400 человек.

Белорусские врачи, которых массово задерживали в ноябре, возвращаются из изоляторов с диагнозом Covid-19 и рассказывают, что в камерах болеют едва ли не все.

Инициатива By_Pol, которая объединяет сотрудников силовых ведомств Беларуси, отказавшихся выполнять приказы, опубликовала видео задержаний, снятое на камеры, которые носят на груди силовики. Один из организаторов By_Pol Андрей Астапович рассказывает, что в силовых ведомствах идут внутренние репрессии (начальство получило данные избирателей, оставивших подписи за альтернативных Лукашенко кандидатов). Сотрудники начинают собирать друг на друга компромат, Астапович предсказывает “расшатывание всех систем” и “затяжное сопротивление” внутри силового блока.

Вот колонка журналиста Игоря Карнея, только что отсидевшего свои 10 суток – больше всего ему запомнилась фраза “Мордой к стене!”, рефреном повторявшаяся во всех местах, куда его привозили.

Светлана Тихановская в интервью украинской службе Радио Свобода заявила о своем желании встретиться с Путиным.

Российское

В субботу в Хабаровске состоялось очередное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в нем приняли участие около 200 человек. Задержали как минимум четверых, в их числе – журналистка.

Детскому хоспису "Дом с маяком" может грозить закрытие после проверки МВД – из-за неточностей в журналах учета наркотических средств.

Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина, Рита Флорес, а также художник Фархад Исрафилли-Гельман в субботу провели у Кремля акцию против полицейского насилия "Осторожно, хрупкое!" (видео внутри). Алехина и Флорес, одетые в русские народные костюмы, привязали скотчем к столбу Исраффили-Гельмана, на котором была омоновская форма. Полиция задержала Исраффили-Гельмана, а впоследствии еще и фотографа, снимавшего акцию.

Роскомнадзор обратился к российским IT-компаниям с просьбой создать отечественный видеохостинг, чтобы освободить российские СМИ от “целенаправленного цензурирования” со стороны вражеского YouTube. Ранее в России уже “создавали” отечественный Chrome, iPad, Telegram и прочее.

“Ведомости” пишут, что Кремль планирует объединить “Справедливую Россию” с другими давно существующими малыми партиями. Цель – “утилизировать небольшие партийные проекты”.

Замглаву закрытого города Новоуральска (Свердловская обл.) случайно застрелили на охоте.

В Петербурге реконструкторы задавили БТР-ом 38-летнего Андрея Кожевина – пасынка владельца “Дальпитерстрой” миллиардера Аркадия Скорова. Это произошло на тематической вечеринке в честь дня рождения родного сына Скорова. О мероприятии никто не знал, потому что они запрещены из-за эпидемии Covid-19.

Российская администрация Крыма продает знаменитый винзавод “Массандра”, причем очень дешево.

Все остальное

24 ноября Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект “О глобальной безопасности”, предполагающий, в частности, введение наказания за распространение фото и видео с лицами полицейских. В субботу на улицы вышли десятки тысяч человек, вот репортаж.

1 декабря вступает в силу новое британо-французское соглашение о контроле над Ла-Маншем, в рамках которого Франция обязуется усилить слежение за побережьем (в том числе с помощью дронов), чтобы исключить проникновение беженцев в Соединенное Королевство.

В Украине в субботу вспоминали жертв Голодомора. Служба безопасности Украины рассекретила новые данные о последствиях массового голода.

В Бишкеке несколько сотен человек протестовали против поправок к Конституции.

Сербия и Черногория взаимно выслали послов после того, как посол Сербии в Черногории назвал “освобождением” вхождение Черногории в Государство Сербов, Хорватов и Словенцев в 1918 году. В Черногории считается, что их королевство стало частью будущей Югославии под жестким давлением Белграда.

Личного врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве, он вину не признает.

В возрасте 85 лет умер британский актер Дэвид Проуз, прославившийся в роли Дарта Вейдера в первых "Звездных войнах". Но в Британии он был знаменит не только этим.

Шесть ссылок

1930-е. Глава из книги историка архитектуры Николая Малинина “Современный русский деревянный дом” (изд-во музея “Гараж”) – о советских дачах 1930-х годов. Или фрагмент исследования Ольги Великановой “Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма” (изд-во НЛО) – о том, чем она возмутила людей.

Глава из книги историка архитектуры Николая Малинина “Современный русский деревянный дом” (изд-во музея “Гараж”) – о советских дачах 1930-х годов. Или фрагмент исследования Ольги Великановой “Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма” (изд-во НЛО) – о том, чем она возмутила людей. Чешское. Разговор с доктором Даниелой Коленовской из Карлова университета об общем чешско-российском прошлом в XX веке (кроме 1968 года). Или глава из книги Егора Сенникова и Дмитрия Окреста “Они отвалились” (Bookmate), посвященной странам Центральной Европы после падения социализма – о том, как проходила люстрация в Чехии.

Разговор с доктором Даниелой Коленовской из Карлова университета об общем чешско-российском прошлом в XX веке (кроме 1968 года). Или глава из книги Егора Сенникова и Дмитрия Окреста “Они отвалились” (Bookmate), посвященной странам Центральной Европы после падения социализма – о том, как проходила люстрация в Чехии. Лауреаты премии Андрея Белого. Разговор с Александром Чанцевым, получившим премию за литкритику, и одна из публикаций в проекте “Ф-письмо”, получившем премию за литпроект – стихи белорусского поэта Натальи Володько.

Разговор с Александром Чанцевым, получившим премию за литкритику, и одна из публикаций в проекте “Ф-письмо”, получившем премию за литпроект – стихи белорусского поэта Натальи Володько. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок