В ожидании вторжения

Доброе утро!

В воскресенье из багажника машины, попавшей в аварию в Ленинградской области, выпал труп. Три человека, находившиеся в машине, бежали в лес, но вскоре были задержаны. Один из них оказался людоедом. Прочие новости тоже мрачноваты:

В Москве задержаны не менее семи участников одиночных пикетов в поддержку “Мемориала”.

Премьер Польши заявил о возможности полного закрытия границы с Беларусью.

Глава украинской разведки допускает, что Россия может начать вторжение в январе-феврале 2022 года. Кремль все отрицает.

Умерли литературовед Мариэтта Чудакова, актеры Нина Русланова и Валерий Гаркалин.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 36 970. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 331 тысяча; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 264 095 человек (+1252 за сутки). Статистика оперативного штаба не отражает реальности, но любопытна с точки зрения своей внутренней динамики.

О ситуации с ковидом в аннексированном Россией Крыму рассказывается здесь.

По прогнозам ВОЗ, к марту 2022 года в Европе могут зарегистрировать еще 500 тысяч смертей от коронавируса, если не ввести срочные ограничительные меры. Жители европейских стран, однако, активно протестуют против новых локдаунов – многолюдные акции прошли на выходных в Италии, в Бельгии, в Австрии, где сегодня начался новый, четвертый по счету локдаун; в Нидерландах акция противников коронавирусных ограничений переросла в столкновения с полицией.

В России

В субботу в Москве полиция задержала не менее семи участников одиночных пикетов в поддержку правозащитной организации “Мемориал”, ликвидации которой добиваются российские власти. Одну из задержанных, фотографа и активистку Викторию Ивлеву, оставили в полиции до суда, который состоится сегодня.

В воскресенье сотрудники Центра “Э” ворвались в помещение, где проходило собрание сторонников "Социалистической альтернативы". Облаву обосновали нарушением антиковидных ограничений, троих участников собрания задержали.

В Оренбурге арестован 18-летний Геннадий Швецов, рассказавший в октябре, как трое оперативников избивали его в полиции, угрожая изнасилованием. Они требовали от него признания в краже мобильного телефона. После его рассказа в отношении оперативников возбудили уголовное дело, но уголовные дела стали образовываться и вокруг Швецова – по одному из них он из свидетеля превратился в подозреваемого и теперь арестован.

Братья-славяне

Польская полиция утверждает, что группа мигрантов из стран Ближнего Востока в пятницу вновь попытались прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу. Они забросали камнями полицейские машины. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности правительства оплатить возвращение мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе. По его словам, обсуждается и возможность полного закрытия границы с польской стороны. Сейчас мигранты обитают в белорусском логистическом центре недалеко от КПП “Брузги”.

Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года, заявил в интервью изданию Military Times руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Ранее о возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские медиа, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. По словам госсекретаря Антони Блинкена, США активно обсуждают с союзниками концентрацию российских войск у границ Украины. На этом фоне российский сайт “Актуальные комментарии” опубликовал статью бывшего “куратора Новороссии” Владислава Суркова, в которой тот утверждает, что российское государство на протяжении веков сохраняло себя за счет территориального расширения и будет делать это и впредь, “потому что это физика”.

Вокруг света

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведенный из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, прекратил голодовку. В американском издании Politico опубликовано его открытое письмо, в котором он призывает власти США ввести санкции против грузинских чиновников.

В Болгарии на второй президентский срок переизбран Румен Радев.

В Старом городе Иерусалима мужчина, которого израильские власти называют боевиком ХАМАС, открыл огонь. Один человек убит, еще несколько ранены.

В столице Судана Хартуме подписано политическое соглашение между фактическим руководителем страны генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром Абдаллой Хамдуком, который в октябре был временно отстранен военными от исполнения обязанностей.

RIP

В реанимации госпиталя в Коммунарке от ковида умерла литературовед и общественный деятель Мариэтта Чудакова. Ей было 84 года. Всю жизнь она занималась историей советской литературы 1920–30-х годов – вот, например, подборка ее лекций на “Арзамасе”. В перестройку Чудакова включилась в начавшуюся тогда общественно-политическую жизнь и с тех пор всегда высказывалась по всем важнейшим вопросам. В 2007 году она баллотировалась в Госдуму от партии "Союз правых сил", в 2010 году подписала письмо "Путин должен уйти", а затем – открытые письма в защиту Украины.

В Москве умер народный артист России, актер театра и кино Валерий Гаркалин. В октябре он тоже попал с ковидом в Коммунарку.

На 76-м году жизни умерла народная артистка России Нина Русланова. Она давно болела.

Шесть ссылок

Советская история. Отрывок из книги Дугласа Смита “Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели” (изд-во Corpus) – о начале работы “Американской ассоциации помощи” в Поволжье в 1921 году. Или фрагмент из книги Натальи Конрадовой “Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны” (изд-во Corpus) – о телефонном эфире и подпольных радиосетях.

Отрывок из книги Дугласа Смита “Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели” (изд-во Corpus) – о начале работы “Американской ассоциации помощи” в Поволжье в 1921 году. Или фрагмент из книги Натальи Конрадовой “Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны” (изд-во Corpus) – о телефонном эфире и подпольных радиосетях. Гонимые. Рассказ о нелегкой жизни ирландских эмигрантов в США во второй половине XIX века. Или разговор с научным сотрудником центра “Петербургская иудаика” Валерием Дымшицем о горских евреях.

Рассказ о нелегкой жизни ирландских эмигрантов в США во второй половине XIX века. Или разговор с научным сотрудником центра “Петербургская иудаика” Валерием Дымшицем о горских евреях. Кино. Дмитрий Волчек беседует с Сергеем Лозницей о его новом фильме “Господин Ландсбергис”, посвященному январским событиям 1991 года в Вильнюсе и распаду СССР. Константин Шавловский расспрашивает режиссера Александра Зельдовича о его фильме “Медея”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок