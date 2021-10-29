Проснись и сядь

Доброе утро!

Марк Цукерберг объявил, что компания Facebook сменила название на Meta, но саму соцсеть при этом решили не переименовывать. В метафейсбуке дела обстоят так:

В России зафиксирован новый максимум суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии и рекордное число новых случаев за сутки.

Покинувший Россию адвокат Иван Павлов объявлен в розыск, информатор Gulagu.net Сергей Савельев заочно арестован.

В Москве по уголовному делу о применении насилия к полицейскому задержан еще один участник январской акции в поддержку Навального.

В Беларуси заблокирован сайт телеканала Настоящее Время.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 40 096 – это рекордный показатель за все время пандемии. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 393 тысячи; официальное число жертв достигло к утру четверга 235 057 человек (+1159 за сутки). Это очередной исторический максимум. В больницах российских регионов не хватает кислорода.

На этом фоне в Москве проходит роскошная выставка похоронной отрасли, а уставшие от ковидной безысходности россияне массово разлетаются по курортам Турции, Египта и ОАЭ.

Вокруг Навального

В Москве по обвинению в применении насилия по отношению к росгвардейцу в ходе акции в поддержку Навального 23 января задержан 20-летний студент Московского автомобильно-дорожного университета. Максимальное наказание по этой статье – пять лет колонии.

Здесь адвокат комментирует вынесенный в среду приговор либертарианцу Глебу Марьясову: он получил 10 месяцев колонии за то, что вышел на проезжую часть и махал руками. Кроме того, суд взыскал с Марьясова 2,7 млн рублей по иску “Московского метрополитена” и “Мосгортранса” за ущерб, который он им якобы причинил своим выходом на проезжую часть. (Подобные денежные иски входят в моду и без всякой связи с Навальным: вот история пенсионерки из Новосибирской области, с которой местные чиновники требуют полмиллиона рублей за репост оппозиционных роликов, а вот совсем уж сумасшедший случай взыскания 400 тысяч рублей за ремонт поезда с матери погибшего под колесами этого поезда ребенка).

Священник из Ульяновской области рассказал об увольнении из пресс‑службы епархии за пост в поддержку Навального.

Суд продлил арест Юрия Жданова – отца бывшего директора ФБК Ивана Жданова – до 12 января. Жданова-старшего обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге, соратники Навального уверены, что это месть его сыну.

Государственный Эрмитаж обратился в прокуратуру с заявлением на петербуржца, который повесил свой портрет в Военной галерее 1812 года. Музейщики усматривают в его действиях “публичное оскорбление памяти защитников Отечества”. Уголовная ответственность за это самое оскорбление (до пяти лет) была введена Госдумой по следам дела о “клевете Навального на ветерана”, но герои войны 1812 года тоже вроде как были защитниками Отечества. Ждем уголовных дел об оскорблении Александра Невского.

Прочее российское

Бывший глава "Команды 29" адвокат Иван Павлов, уехавший в Грузию, сообщил, что в России его объявили в розыск.

Сергей Савельев, передавший правозащитному проекту Gulagu.net видеозаписи пыток в российских колониях, заочно арестован в России за то, что “осуществил доступ к охраняемой законом компьютерной информации”. Савельев находится во Франции, где попросил политическое убежище.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Проект" – "за распространение материалов организации, признанной в России нежелательной" (“нежелательной” была признана компания-учредитель издания). Блокировка произошла на следующий день после того, как основатель “Проекта” Роман Баданин, находящийся в США, опубликовал в Wall Street Journal колонку о Светлане Кривоногих – предполагаемой любовнице Путина и матери его третьей дочери – с объяснениями, почему о любовной жизни Путина не только можно, но и нужно писать.

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту работы посторонних лиц в участковой избирательной комиссии №177 в Петербурге – замену настоящих членов УИК на фальшивых сочли “недостатком в работе избирательной комиссии”.

Руководители российских благотворительных фондов обратились к Путину с просьбой не распространять на них действие закона об "иностранных агентах", потому что их деятельность не может считаться политической. Письмо подписали в том числе Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, назначенный накануне новым худруком МХТ.

На телеканал "Муз-ТВ" составили протокол о "гей-пропаганде"; телеканал СТС отложил показ шоу "Русский ниндзя" с рэпером Моргенштерном в роли ведущего – ждут, чем закончится инициированная Следственным комитетом проверка критических высказываний Моргенштерна о пышных празднованиях Дня Победы.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о “повреждении объекта культурного наследия” (до трех лет) в отношении человека, написавшего “Проснись” на стене церкви. Ущерб оценивается в 51 тысячу рублей.

Вокруг Беларуси

Подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера “Смоленского банка” и членов его семьи покончил с собой в белорусском СИЗО. Андрей Скрипкин, которого “Коммерсант” называет бывшим деловым партнером убитого, бежал в Беларусь и был задержан в Витебске.

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту телеканала Настоящее Время на территории страны. Недоступны также стали сайты Deutsche Welle и газеты "Новы час". Ранее типографии отказались печатать газету, а "Белсоюзпечать" – распространять. Замминистра информации Беларуси объяснил, что на этих медиаплощадках распространяются гиперссылки на материалы, признанные в Беларуси “экстремистскими”.

На границах Беларуси с Евросоюзом по-прежнему остаются сотни мигрантов, доставку которых обеспечивают связанные с белорусскими властями турфирмы. Здесь польская активистка Кася Ваппа рассказывает, как волонтеры помогают скрывающимся в Беловежской пуще людям, а здесь бывший глава литовского МИДа Линас Линкявичюс рассказывает о возможных путях разрешения этого кризиса (спойлер: санкции в отношении режима Лукашенко надо усиливать).

Вокруг света

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обосновал правом на самозащиту применение правительственными силами беспилотника "Байрактар" на линии разграничения на Донбассе. Таким образом он ответил на обеспокоенность немецкого МИДа в связи с использованием турецкого дрона. Здесь украинский журналист Юрий Бутусов и военный эксперт Михаил Самусь объясняют, для чего использовался этот дрон и способен ли этот новый тип оружия изменить ситуацию на Донбассе.

Адвокаты семей погибших при крушении рейса MH17 над Донбассом заметили за собой слежку. Нидерландские власти предоставили им защиту.

Российский и аргентинский судебные процессы по делу о 400 килограммах кокаина, найденных в российском посольстве в Буэнос-Айресе, вошли в финальную стадию. На судебные заседания в Москве из-за ковидных ограничений никого не пускают, но вот сделанный по аудиозаписям репортаж о том, что там происходит. Главным организатором операции российское следствие считает экстрадированного из Германии Андрея Ковальчука, а его адвокаты практически прямым текстом говорят, что поставки кокаина через посольство организовывала ФСБ, а когда этот канал раскрыли аргентинские спецслужбы, решено было найти крайнего – им и оказался “простой контрабандист” Ковальчук.

Шесть ссылок

Русская история. Беседа с новосибирским историком Сергеем Чернышовым о колонизации Сибири. Или глава из книги Якова Гордина “Царь и Бог. Утопия Петра Великого” – об истории опалы царевича Алексея Петровича.

Беседа с новосибирским историком Сергеем Чернышовым о колонизации Сибири. Или глава из книги Якова Гордина “Царь и Бог. Утопия Петра Великого” – об истории опалы царевича Алексея Петровича. Чудо выживания. Рассказ о лагерном опыте Николая Заболоцкого. Или беседа с писательницей Катей Петровской о ее книге “Кажется Эстер” и жизненных обстоятельствах, легших в ее основу (можно слушать).

Рассказ о лагерном опыте Николая Заболоцкого. Или беседа с писательницей Катей Петровской о ее книге “Кажется Эстер” и жизненных обстоятельствах, легших в ее основу (можно слушать). Кино. Две статьи из сборника материалов “Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих” (Подписные издания – Искусство кино), посвященного фильму Геннадия Шпаликова (1966). Или рассказ о том, как после культурной революции Мао Цзэдун пытался похоронить китайскую киноиндустрию.

Искренне Ваши,

Семь Сорок