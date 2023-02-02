Выгул теленка на Красной площади

Здравствуйте, дорогие читатели!

Британская военная разведка в своей ежедневной сводке обращает внимание на усилившиеся в последнее время российские обстрелы Херсона – только чтобы признать, что не понимает их цели. С целями в этой войне вообще ничего не ясно:

В Краматорске российская ракета попала в жилой дом в центре города – погибли по меньшей мере три человека, более 20 ранены. Ранее Россия обстреляла местное кладбище.

Путин сказал, что приоритетная задача российского Минобороны – “ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных территорий”.

Кремль одобрил премии за подбитые западные танки, которые еще не поступили в Украину.

Навального перевели на полгода в помещение камерного типа. По словам адвоката, его состояние заметно ухудшилось.

Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о “фейках”.

В Украине прошли обыски у олигарха Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова и бывших чиновников Минобороны. Уволено руководство таможни.

Премьер Израиля допустил возможность поставок в Украину системы “Железный купол”.

Военные сводки

В среду вечером целью российского ракетного обстрела стал Краматорск Донецкой области: ракета “Искандер-К” попала в жилой дом в центре города. Спасательная операция продолжалась всю ночь – пока известно о трех погибших и свыше 20 раненых (это, вероятно, не окончательная цифра). Дом разрушен, восемь соседних повреждены. Ранее в среду под обстрел попало городское кладбище. Кроме того, российская армия обстреляла из минометов село Елино в Черниговской области – один из снарядов попал прямо в погреб, где прятались люди, погибли четыре человека.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, на востоке страны продолжаются “жестокие бои”, российская армия пытается расширить географию наступления. Разведывательные атаки в районе Угледара перешли в скоординированное наступление; по словам украинских военных, российские попытки штурма не прекращаются в принципе – соответственно, украинцам приходится отвечать беспрерывным огнем. Попыток окружить Бахмут российская армия тоже не оставляет, но город продолжает держаться, там до сих пор остаются мирные жители и даже дети (вот рассказ полицейского о их эвакуации). Полный обзор боев на Донбассе читайте тут. Российская армия несет большие потери – об этом свидетельствуют проблемы с вывозом тел из зоны боевых действий, которые испытывает как ЧВК Вагнера, так и регулярная российская армия. По оценке российского заключенного, завербовавшегося в ЧВК Вагнера и потому удачно сбежавшего из Украины домой, из десяти зеков на фронте выживает в среднем один (вот его удивительная история).

Вполне возможно, что цель бойни на Донбассе – скрыть истинные намерения российского командования. Как отмечает украинский военный эксперт Михаил Жирохов, в Донецкой и Луганской областях сейчас задействовано крайне мало кадровых военных – Россия накапливает военную технику и регулярные войска у границ Украины, явно готовясь к новому вторжению. Жирохов даже не исключает, что целью наступления может вновь оказаться Харьков.

В связи с чем возникают сомнения в своевременности и достаточности западной военной помощи Украине. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает союзников ускориться и как можно быстрее отправить в Украину обещанные танки; избранный чешский президент Петр Павел (в прошлом – военный) заявил в интервью “Би-би-си”, что в Украину нужно отправить не только танки, но и боевую авиацию, причем чем скорее, тем лучше. Публичное обсуждение отправки самолетов пока приостановлено, зато Франция пообещала Украине радары MG-200, Испания – еще 20 бронетранспортеров, а Израиль в лице Биньямина Нетаньяху впервые допустил возможность поставок в Украину системы противоракетной обороны “Железный купол”. Как могут изменить картину войны “бомбы с крыльями” GLSDB, которые обещают Киеву США, читайте здесь.

В России уже придумали стратегию противодействия западному оружию: Кремль одобрил инициативу российской компании ФОРЭС, пообещавшей выплатить 5 млн рублей (около $72 тысяч) первому, кто обезвредит или захватит в Украине танк Abrams или Leopard 2. За каждый следующий обещают 500 тысяч. А гибель героев оплатит государство.

Война, вид из России

Попытки обстрела. Путин поучаствовал в видеосовещании, посвященном восстановлению разрушенной войной российской инфраструктуры. В ответ на предложение о переселении жителей приграничных районов он сказал, что приоритетная задача – ликвидация самой возможности обстрелов приграничных территорий. Решать эту задачу, по его словам, будет военное ведомство. Пока же “Транснефть” жалуется на “попытки обстрела” нефтеперекачивающей станции нефтепровода “Дружба” в Брянской области, а жителей отнюдь не приграничного Иванова обязывают оплачивать превращение подвалов в бомбоубежища из своего кармана.

Настоящая война. Сегодня Путин будет отмечать в Волгограде 80-летие Сталинградской битвы – к его приезду в городе открыли бюст Сталину (он стоит в 80 метрах от мемориала жертвам сталинских репрессий).

Экономика на военных рельсах. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в этот непростой для родины час ввести мораторий на закон о госзакупках, чтобы можно было “быстрее осваивать средства” (открытые конкурсы этому процессу явно мешают); глава Росавиации уверяет, что западные самолеты, которые эксплуатируют сейчас российские авиакомпании, “спокойно” пролетают до 2030 года, когда их должны будут заменить отечественные – и российским экспертам это уже не кажется фантастикой. Число попавших под санкции российских компаний достигло 10 тысяч; основной проблемой стали вызванные санкциями ограничения импорта, преодолеть последствия которых российское правительство старается в рамках программы с трогательным названием “Трансформация делового климата”.

Но враг не дремлет. ФСБ отчиталась о задержании троих подозреваемых в поджогах электрощитов на железной дороге в Свердловской области, опубликованы покаянные видео. Действительно ли эти люди что-то поджигали, сказать невозможно, но вот интервью с основателями Боевой организации анархо-коммунистов, которая берет на себя ответственность за некоторые диверсии на территории России (интервью, естественно, анонимное и было взято через телеграм-бота). Военный суд приговорил студента из Барнаула к 16 годам колонии: по версии ФСБ, он обучался терроризму, планировал взорвать мечеть и вел переписку с “украинскими националистами”.

Уклонистам пощады нет. Военный суд в Грозном назначил трем контрактникам сроки от 2 до 2,5 лет по делам об уклонении от службы в период мобилизации; суд в Воронеже приговорил двух контрактников к девяти месяцам ограничения по военной службе за самовольное оставление военной части (в течение этого срока 15% их жалования будут отчислять в пользу государству).

Но самые ожесточенные бои – по-прежнему на фронтах войны с антивоенщиной:

Суд в Москве, рассматривающий дело о “фейках” против студента МГУ и создателя телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрия Иванова, согласился вызвать для участия в процессе главу МИД России Сергея Лаврова, начальника Управления пресс-службы и информации Минобороны России Игоря Конашенкова и постоянного представителя РФ в Совбезе ООН Виталия Небензю. Есть, правда, подозрение, что они не придут.

Лингвистическая экспертиза, проведенная по запросу следствия, не выявила “дискредитации” российской армии в словах депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, из-за которых в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Следствие отправило материалы на повторную экспертизу. Пирогова находится за границей. Суд, если дело до него дойдет, будет заочным.

Суд в Москве заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии по делу о “фейках” про российскую армию, возбужденному из-за его рассказа об ударе российской авиации по роддому в Мариуполе. Комментируя приговор, Невзоров сказал, что ему стыдно перед теми, кто получил тот же срок не заочно, а очно и теперь реально его отбывает. На самом деле заочный приговор – вещь не совсем безобидная, здесь собраны комментарии юристов.

Суд в Архангельске оштрафовал экоактивиста Юрия Чеснокова на 40 тысяч рублей по административной статье о “дискредитации” армии за пост в ВК. Текст поста в приговоре не приводится, чтобы дискредитирующим не стал сам приговор.

На читинца Ивана Лосева, ранее оштрафованного по статье о “дискредитации” за пересказ сна с участием Владимира Зеленского, написали новые доносы: в одном сказано, что Лосев “дискредитировал” российскую армию своим интервью “Дождю”, а во втором указано на “дискредитацию” посредством размещения видео “Би-би-си” в соцсетях.

В Петербурге полиция изъяла все экспонаты с выставки антивоенных плакатов Елены Осиповой, которая открылась за день до этого в городском офисе “Яблока”. Рабочая гипотеза силовиков состоит в том, что они “дискредитируют” российскую армию.

Казахстанское издание Arbat.media вызвали в российский суд из-за материала о войне в Украине. Ранее Роскомнадзор требовал от редакции удалить этот материал.

Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" организацией "Форум свободной России" – конференцию оппозиции, которая проходит в Вильнюсе два раза в год.

Война России с самой собой

Навального, отбывающего девятилетний срок во владимирской ИК-6 строгого режима, переводят в помещение камерного типа (ПКТ) на максимально возможный срок – полгода. Условия в ПКТ чуть легче, чем в ШИЗО: там есть стол и лавки, можно иметь личные вещи и продукты, но свидания запрещены. Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что Навальный похудел на семь килограммов: после неправильного лечения антибиотиками у него появились рези в желудке.

Российское посольство в Литве отказало в оформлении паспорта бывшему координатору ярославского штаба Алексея Навального Елене Лекиашвили – в связи с письмом от Федеральной службы судебных приставов о неоплаченном штрафе за организацию митинга в поддержку Навального в январе 2021 года. Вот разговор с ней.

Суд в Москве арестовал на 13 суток американскую экоактивистку Алисию Дэй за выгул теленка на Красной площади. Ей также назначили штраф в 20 тысяч рублей по статье об “участии в несанкционированной акции”. По словам Дэй, она купила теленка, “чтобы его не съели”. Московская акция – очередная в серии: в 2019 году Дэй выгуливала свинью в Лондоне, в 2021-м гуляла в Днепре с теленком и поросенком, а в 2022-м ходила с бараном по Варшаве. По ее словам, после встречи с ее животными люди сокращают потребление мяса.

В Москве задержали отца и брата экоактивиста Аршака Макичяна, лишенного российского гражданства в октябре 2022 года.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в заказных убийствах 15-летней давности, выступил с последним словом в суде. Судья прерывал его десять раз.

В Нижнем Тагиле от перелома шеи умер задержанный, которого запихали в патрульную машину вверх ногами. Двоих полицейских задержали, третий проходит по уголовному делу свидетелем.

На Сахалине возбудили два уголовных дела после смерти местного жителя, которого полицейский трижды ударил электрошоком, чтобы “привести в чувства”.

В Курске отменили концерт Инстасамки и MONEYKEN, потому что их песни “идут вразрез с культурной политикой” региона, а тексты “спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи”.

Украина: день обысков

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски у олигарха Игоря Коломойского по делу о растрате нефтепродуктов на один миллиард долларов и уклонении от уплаты таможенных платежей. (От российских властей аннексированного Крыма Коломойскому тоже досталось: там хотят национализировать его и ахметовское имущество, а также имущество 12 украинских банков)

Одновременно у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова прошел обыск по делу о закупках французских вертолетов: это связано с катастрофой в Броварах, в результате которой погибли пришедшие после Авакова руководители ведомства.

Обыски прошли также в Налоговой службе Украины и у исполняющей обязанности главы налоговой службы Киева Оксаны Датий – в рамках расследования о незаконных “многомиллионных сделках” и получении возмещения НДС из госбюджета.

СБУ провела обыск у народного депутата запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" киевского бизнесмена-застройщика Вадима Столара.

Офис генпрокурора Украины сообщил о расследовании в отношении высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о коррупции при госзакупках для армии. Речь идет о бывшем замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдане Хмельницком, бывшем замминистра обороны Вячеславе Шаповалове и бывшем заместителе главы госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимире Терещенко.

Бывшему президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, арестованному по подозрению в коллаборационизме и пособничестве России, выдвинули подозрение в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной таможенной службы: своих постов лишились и.о. главы таможенной службы Вячеслав Демченко и его заместитель Александр Щуцкий. В начале января СБУ отчитывалась о "разоблачении преступной схемы по хищению средств при экспорте украинского зерна".

Президент Зеленский назвал 1 февраля “плодотворным днем” в противостоянии тем, кто пытается ослабить Украину.

Религиоведческая экспертиза устава Украинской православной церкви, проведенная по заказу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, показала, что УПЦ сохраняет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью, несмотря на утверждения о ее отсутствии. Такой вывод экспертной группы приблизит УПЦ к запрету на территории Украины, так как она попадет под действие законопроекта о деятельности религиозных организаций, аффилированных с Россией.

Международное эхо войны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью Bloomberg, что мирное соглашение по Украине должно включать в себя и вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии – просто потому что Россия должна будет отступить со всех оккупированных территорий. Ранее грузинские власти воздерживались от прямой поддержки Украины и конфронтации с Россией в текущей войне.

Национальное собрание Болгарии признало Голодомор геноцидом украинского народа.

Лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский перевел 50 тысяч злотых ($11,5 тысяч) украинской армии, чтобы закрыть дело о клевете на представителя оппозиционной партии Радослава Сикорского. В декабре 2022 года суд обязал Качиньского выплатить Сикорскому более 700 тысяч злотых ($162 тысячи) за то, что в 2016 году он назвал его "дипломатическим предателем". Оскорбление прозвучало в контексте авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский – брат-близнец Ярослава Качиньского – и еще 95 человек. После решения суда Качиньский пожаловался, что для уплаты компенсации ему придется продать дом, а Сикорский предложил перевести меньшую сумму на нужды ВСУ – и тогда он откажется от претензий. Примирение сторон состоялось.

В реестр иностранцев, владеющих недвижимостью в Великобритании, попали трое находящихся под санкциями российских миллиардеров: Шувалов, Потанин и совладелец "Евраза" Александр Фролов. Реестр заработал в августе 2022 года в рамках борьбы с отмыванием российских денег. Имущества Романа Абрамовича там до сих пор не фигурирует.

США ввели санкции против российско-кипрского бизнесмена Игоря Зименкова и 12 компаний: они в обход санкций продавали продукцию российскому ВПК.

На Мюнхенскую конференцию по безопасности вместо российских властей пригласили Ходорковского и Каспарова. Председатель конференции Кристоф Хойсген объяснил это решение нежеланием давать российским властям площадку для пропаганды.

Вокруг света

Федеральное бюро расследований США провело обыск в летнем доме Джо Байдена в штате Делавэр. Никаких секретных документов не нашли. Президент США при этом не присутствовал.

Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве украинского оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина". Аналогичное обвинение предъявлено Ханне Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие и боеприпасы на съемочной площадке. Болдуин во время съемок случайно застрелил Хатчинс из револьвера "Кольт" – в нем вместо холостых оказались боевые патроны.

В соцсетях развернулась масштабная кампания, направленная на раскрутку России и дискредитацию Украины во франкоговорящих странах Африки. Кампания Russosphère обвиняет Францию в колониализме и русофобии, а украинских солдат называет "нацистами" и "сатанистами". Руководит ею 65-летний бельгийский сталинист по имени Люк Мишель – вот рассказ о нем и его медиауспехах.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ненадолго подключили по видеосвязи к заседанию суда, рассматривающего его дело. Он просил суд дать ему возможность адекватного лечения, продемонстрировал, насколько он исхудал, и завещал похоронить его сердце в Киеве, если ему не доведется дожить до победы Украины. Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом в Киеве заявил, что власти Грузии публично пытают Саакашвили и что их цель – убить его.

Семь ссылок с бонусом

Актуальное. Разговор с Ромой Либеровым, спродюсировавшим музыкальный альбом “После России” – он состоит из песен на стихи поэтов-эмигрантов первой волны, принадлежащих к так называемому "незамеченному поколению". Рассказ о жизни российских музыкантов, переселившихся в Тбилиси после российского вторжения в Украину. Или беседа с украинской художницей Ириной Озаринской о том, как война перевернула ее жизнь и работу.

Разговор с Ромой Либеровым, спродюсировавшим музыкальный альбом “После России” – он состоит из песен на стихи поэтов-эмигрантов первой волны, принадлежащих к так называемому "незамеченному поколению". Рассказ о жизни российских музыкантов, переселившихся в Тбилиси после российского вторжения в Украину. Или беседа с украинской художницей Ириной Озаринской о том, как война перевернула ее жизнь и работу. Холокост. История могилевского гетто, рассказанная чудом спасшимся оттуда Леонидом Симоновским и историком белорусского еврейства Александром Литиным. Или рассказ о Lagergeld – специальной валюте, имевшей хождение в нацистских концлагерях и гетто.

История могилевского гетто, рассказанная чудом спасшимся оттуда Леонидом Симоновским и историком белорусского еврейства Александром Литиным. Или рассказ о Lagergeld – специальной валюте, имевшей хождение в нацистских концлагерях и гетто. История художеств. Ликбез по ранненидерландской живописи. Или отрывок из книги итальянского археолога и искусствоведа Сальваторе Сеттиса “«Гроза» Джорджоне и ее толкование: художник, заказчики, сюжет” (изд-во “НЛО”) – о “Трех философах” Джорджоне и дискуссиях о сюжете этой картины. Для заинтересовавшихся – подкаст о Сеттисе с участием искусствоведа Марины Лопуховой, автора послесловия к этой книге.

Искренне Ваши,

Семь Сорок