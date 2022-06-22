Грядет война с Литвой

Доброе утро!

Только что прибывшему в новую колонию Навальному вынесли выговор за то, что в старой колонии он умывался в футболке, а не в тюремной робе: “Чтоб вы понимали: в 6:30 утра все зэки моются-бреются и все идут в умывальник в футболках. Но я-то шел опасно! Я-то шел как экстремист, и моя футболка угрожала действующей власти”, – пишет он в соцсетях. Посты Навального – урок жизнестойкости, особенно полезный в свете текущих новостей:

Части украинской армии столкнулись с угрозой окружения под Лисичанском. Бои в промзоне Северодонецка продолжаются.

В результате российских обстрелов Харьковской области погибли 15 мирных жителей.

На территории России разбился второй за неделю штурмовик Су-25.

В ответ на запрет транзита санкционных грузов через Литву в Калининградскую область Патрушев пригрозил ответными мерами, которые “окажут серьезное негативное влияние на население Литвы”.

Госдума узаконила “параллельный импорт”.

Калининградского адвоката оштрафовали по статье о “дискредитации” российской армии из‑за выступлений в суде.

Военные сводки

Продолжаются бои в промзоне Северодонецка, интенсивность обстрелов значительно увеличилась. Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко утверждает, что в Луганской области сейчас воюют все резервы, которые Россия смогла подтянуть с оккупированных территорий Украины. По словам главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, в укрытиях завода “Азот” на окраине Северодонецка остаются 568 мирных жителей, отказавшиеся от эвакуации. Полиция и нацгвардия привозят им воду, еду и медикаменты. Непрекращающиеся обстрелы Лисичанска привели к катастрофическим разрушениям.

Гайдай подтвердил, что село Тошковка, о захвате которого накануне говорил Кадыров, действительно находится под контролем российской армии. Чуть позже украинский генштаб сообщил, что российские войска захватили также Подлесное и Мирную Долину – две небольшие деревни к югу от Лисичанска. Таким образом создалась опасность окружения для украинских частей, защищающих села Золотое и Горское. Если этот маневр удастся, российские войска смогут выйти к Лисичанску с тыла.

Активные боевые действия идут и в соседней Донецкой области. Глава региона Павел Кириленко рассказал, что российские войска “Градами” уничтожили уже третью по счету школу в Авдеевке. Вот репортаж о том, как под этими обстрелами умудряются работать донецкие электрики. (По подсчетам министерства инфраструктуры Украины, в результате российского вторжения разрушена почти треть инфраструктурных объектов.)

Российская армия возобновила обстрелы Харькова и Харьковской области. Во вторник их жертвами стали 15 мирных жителей в Чугуеве, Харькове и области. Глава Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий пишет, что во вторник регион подвергся многочисленным обстрелам, в том числе с применением дронов-камикадзе: ранены четыре человека. Николаев и область тоже обстреливаются ежедневно. В Запорожской области погиб еще один американец. Вот новые фотографии с фронтов.

Власти аннексированного Крыма заявили, что на одной из нефтедобывающих платформ "Черноморнефтегаза", по которым накануне нанесли удар Вооруженные силы Украины, не утихает пожар. Минобороны России утверждает, что ответило на обстрел вышек уничтожением ангара с беспилотниками под Одессой. Украинские военные сообщили об ударе по острову Змеиный, захваченному Россией в самом начале войны: поражен комплекс ПВО и радиолокационная станция. Британское военное ведомство пишет в своей ежедневной сводке о войне, что Украине в целом удалось нарушить планы России по установлению контроля на Черном море.

Американские аналитики из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований констатируют, что ситуация в текущей фазе войны близка к патовой, и настаивают на расширении поставок оружия Украине, для чего, по их словам, Западу потребуется своего рода “промышленная мобилизация”. Похоже, что Европа с этим в целом согласна: в ответ на сообщение министра обороны Украины, что немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 уже отправлены на фронт, канцлер Шольц заверил, что Германия продолжит поставки оружия Украине, пока в этом не отпадет необходимость.

Информационно-культурные войны

На заседании Совета безопасности ООН представитель Google рассказал о цифровой войне, которую Россия ведет против Украины – это не только кибератаки, но и создание дипфейков и попытки контролировать нарратив о войне в сети. Колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус подробно рассказывает, как американские IT-гиганты помогли Украине отразить нападения российских хакеров.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко объяснил в большом интервью “Би-би-си”, в чем смысл звучащего из Киева призыва к бойкоту русской культуры (спойлер: “русская культура прикрывала посадки оппозиционных деятелей, террор против СМИ и навязывание диктатуры”). Тонкости запрета на импорт российских книг объясняются здесь – российские издатели, впрочем, говорят, что с началом войны экспорт все равно прекратился, так что новый украинский закон лишь закрепляет уже случившееся.

В России войны нет

В Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25. Пилот погиб. Это второй такой случай за неделю.

Российский флот испытывает те же проблемы с личным составом, что и армия в целом: родители выживших срочников с крейсера "Москва" рассказали, что их сыновей снова отправляют в зону боевых действий, хотя Путин неоднократно заверял россиян, что срочники в этой войне не участвуют (вот разговор с матерью солдата-срочника из Малой Вишеры, которой удалось вернуть сына из Украины).

Сразу несколько британских газет написали со ссылкой на неназванного западного чиновника, что в России в ближайшее время может произойти массовая мобилизация. На самом деле она уже идет: в Иваново, например, военком потребовал от организаций опросить сотрудников о готовности служить по контракту, а массовый обзвон военнообязанных военкоматы ведут уже давно. Это должно приносить плоды, если учесть, что с начала войны Первый канал говорит о политике по 11,5 часов в сутки.

Возможно ли на фоне явной нехватки ресурсов вступление в войну белорусской армии, здесь объясняет политолог Валерий Карбалевич (спойлер: возможно всё, но белорусское общество резко против).

Оккупация, плен, перспективы обмена

Референдум о вхождении Херсонской области Украины в состав России планируется провести осенью 2022 года, заявил Кирилл Стремоусов – глава военно-гражданской администрации, созданной российскими военными. Что получится из этого “референдума”, покажет время (наступление украинской армии в Херсонской области пока заметных успехов не имеет). Сейчас оккупационным властям не удается даже перевести захваченные регионы на рубли – вот интервью первого заместителя главы Нацбанка Украины Катерины Рожковой, в котором она рассказывает, что отделения украинских банков продолжают работать даже на оккупированных территориях.

Российские медиа сообщают, что американские военные, попавшие в плен в Харьковской области, находятся в Донецке. В интервью американскому телеканалу MSNBC пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не может гарантировать, что им не грозит смертная казнь. Раннее суд в так называемой “ДНР” приговорил к смертной казни двух британских подданных и гражданина Марокко. В связи с этим Великобритания направила России дипломатическую ноту. Посол России в Лондоне Андрей Келин сказал по телевизору, что "высокомерный, поучительный" тон этой ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном – пусть, мол, обращаются напрямую в “ДНР”.

Юлия Федосюк – жена пленного бойца батальона “Азов” и одна из лидеров ассоциации семей защитников “Азовстали” – считает, что подобные заявления предназначены для внутрироссийского пользования и для повышения ценности пленников при обмене, вот интервью с ней. Ее слова отчасти подтверждаются склоками, которые возникли в России в связи с обменом украинского парамедика Юлии Паевской: прокремлевские журналисты пишут, что ее обменяли на сына какого-то важного чеченца, а в Чечне это яростно отрицают.

США создадут в Украине специальную группу по расследованию военных преступлений. Ее возглавит сотрудник Минюста Эли Розенбаум, которого называют самым известным американским "охотником за нацистами".

Международное эхо войны

Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что страны ЕС согласовали предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Несколько стран ЕС настаивают на разработке седьмого пакета санкций в отношении России – новые ограничения могут коснуться золота.

Пока же Евросоюзу и Литве предстоит разбираться с последствиями предыдущих пакетов. Запретив железнодорожный транзит попавших под санкции товаров из России в Калининградскую область, Литва распространила его и на грузовые автоперевозки. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что скоро будут приняты ответные меры на “враждебные действия” Литвы и что “их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы”. Патрушев утверждает, что Литва действует “с подачи стран Запада”, как бы забывая, что Литва и есть часть этого “Запада”. Российские официальные лица упирают на незаконность действий Литвы, однако обосновать эту незаконность очень сложно: Литва прекратила выполнять двусторонний договор с Россией, подчиняясь общеевропейским санкциям. Опрошенные “Би-би-си” юристы называют этот вопрос не юридическим, а чисто политическим. Неясно, чем может ответить Россия, учитывая, что Литва – член НАТО. Политолог Иван Преображенский полагает, что Россия создаст воздушный коридор в Калининградскую область, незаконно закрыв часть воздушного пространства Литвы, а странам НАТО придется раздумывать, стоит ли вступать по этому поводу в вооруженный конфликт. Что ждет Калининградскую область в условиях ограниченного поступления товаров, читайте тут.

На следующей неделе в Стамбуле могут состояться переговоры между Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН, посвященные проблеме вывоза зерна из Украины. Песков подтвердил, что такая встреча готовится, от России в ней будут участвовать представители Минобороны. Глобальный продовольственный кризис начал оформляться еще в связи с пандемией, а российское вторжение в Украину его усугубило – как это все происходит, подробно объясняется здесь.

Правительство Индии убеждает нефтяные компании покупать дешевую российскую нефть, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли. До рекордных значений закупки российской нефти нарастил и Китай. На этом фоне страны Европы вводят режим ЧС в связи с сокращением поставок российского газа по “Северному потоку”.

В Латвии задержан пророссийский публицист и политик Владимир Линдерман, горячо поддержавший российское вторжение в Украину; в США к четырем годам заключения приговорен Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, известный ученый, выполнявший задания российских спецслужб – те завербовали его, выяснив, что у Фуэнтеса две семьи, одна в России, другая в Мексике, и жены не знают о существовании друг друга.

Российская стабильность

Госдума приняла законопроект о “параллельном импорте”, позволяющий импортировать в Россию товары без разрешения правообладателя – он позволит обходить западные санкции, ввозя запрещенные товары через третьи страны. Всех проблем это все равно не решит: вот беседы с российскими стоматологами о том, как война изменила их работу – несмотря на то, что медицинские товары под санкции не попали, нарушение логистических цепочек привело к взрывному росту цен. Издание “Агентство” пишет, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин встречался с Путиным, чтобы объяснить ему губительность войны в Украине для российской экономики, но тот на это никак не отреагировал.

В России не хватает 170 тысяч IT-специалистов – и тревожно даже не то, что их не хватает, а то, что об этом заявил почему-то замминистра МВД. Возникает подозрение, что айтишникам скоро запретят выезд. Учитывая, что в апреле рождаемость в России упала до показателей 1943–44 годов, выезд логично запретить вообще всем.

Продолжается война с антивоенными настроениями:

В Москве идет суд над муниципальным депутатом Алексеем Гориновым – его обвиняют по статье о “фейках” про российскую армию за то, что на заседании совета депутатов он предложил отменить районные праздники в связи с войной. Дело было расследовано за пять дней, но арестован Горинов до 19 ноября текущего года.

Суд в Москве оштрафовал на 65 тысяч рублей муниципального депутата Марину Лукьянец по двум протоколам о “дискредитации” – за хештег "нетвойне" и слова "любая война – это не мир".

Псковские депутаты написали жалобу в прокуратуру на главу района, которая запретила детям вешать на Дом культуры буквы Z и V.

Калининградского адвоката Марию Бонцлер оштрафовали на 60 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за два выступления в суде. Это первый случай, когда адвоката привлекли к административной ответственности за речь в суде.

Главреда алтайской газеты “Листок” Виктора Рау оштрафовали на 120 тысяч рублей по делу о призывах к санкциям.

В Тульской области на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” оштрафована гражданка Украины – за разговор в фойе гостиницы о том, что российская армия убивает мирных жителей.

Тверской суд Москвы оштрафовал на 70 тысяч рублей гражданина Казахстана Владимира Чувилова, вышедшего 19 июня на Красную площадь с плакатом "Веган против войны. Остановите это безумие". Его признали виновным в “дискредитации” (50 тысяч рублей) и нарушении правил пикетирования (20 тысяч).

Роскомнадзор заблокировал в России сайт британской газеты The Telegraph, а суд в Петербурге – сайты "Международного французского радио" (RFI) и издания "Белорусы и рынок".

“Ельцин-центр” удалил со своего сайта антивоенное заявление – якобы по требованию правоохранительных органов.

Несмотря на войну, продолжает действовать полиция нравов: суд в Москве запретил видео с поцелуем телеведущих Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой, а пермским студентам угрожали отчислением за то, что они сняли опрос об отношении к ЛГБТ.

ФСБ отчиталась о задержании жителя Владимирской области, которого подозревают в подготовке теракта на митинге. Кого ФСБ задержала по делу о “подготовке покушения на телеведущего Соловьева”, подробно объясняется тут (спойлер: все задержанные – ранее судимые неонацисты со стажем, а идея, что покушение готовилось по заказу Украины, объясняется, видимо, тем, что в Украине, по данным ФСБ, тоже сплошные “нацисты”).

Все всякой связи с Украиной депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде краба.

Все остальное

Глава правящей партии “Право и справедливость” Ярослав Качиньский вышел из состава правительства Польши, хотя пост вице-премьера в свое время создавали именно для него.

В Великобритании проходит крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников.

Государственный совет Франции (высший административный судебный орган) оставил в силе действующий в стране запрет на буркини – купальники, полностью закрывающие тело. Отменить запрет пытался горсовет Гренобля, но бдительные ценители бикини этот шаг оспорили, и дело дошло до высшей судебной инстанции.

Шесть ссылок

Злободневное. Беседа с художницей и литератором Катей Марголис, которая помогает украинским беженцам в Венеции. Или разговор с профессором тартуского университета, историком русской литературы и пионером рунета Романом Лейбовым о стихах во время войны и пресловутой отмене русской культуры.

Беседа с художницей и литератором Катей Марголис, которая помогает украинским беженцам в Венеции. Или разговор с профессором тартуского университета, историком русской литературы и пионером рунета Романом Лейбовым о стихах во время войны и пресловутой отмене русской культуры. Ренессансное. Отрывок из исследования Ульяны Добровой “Сикст IV и художник папского двора Мелоццо да Форли. Ренессанс в Италии” (изд-во СЛОВО/SLOVO) – об особенностях папского двора XV века. Или фрагмент из книги Росса Кинга “Книготорговец из Флоренции” (изд-во “Азбука”), посвященной флорентийскому книготорговцу Веспасиано да Бистиччи, который наладил распространение редких рукописей, в том числе античных философов, вдоль Апеннин и за их пределами.

Отрывок из исследования Ульяны Добровой “Сикст IV и художник папского двора Мелоццо да Форли. Ренессанс в Италии” (изд-во СЛОВО/SLOVO) – об особенностях папского двора XV века. Или фрагмент из книги Росса Кинга “Книготорговец из Флоренции” (изд-во “Азбука”), посвященной флорентийскому книготорговцу Веспасиано да Бистиччи, который наладил распространение редких рукописей, в том числе античных философов, вдоль Апеннин и за их пределами. Наука. Беседа с астрономом и популяризатором науки Владимиром Сурдиным о том, что происходит в современной науке о космосе и скоро ли искусственный интеллект придет на смену исследователю-человеку. Или рассказ о сложностях, с которыми сталкиваются физики при создании универсального квантового вычислителя.

Искренне Ваши,

Семь Сорок