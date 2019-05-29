Вино, биткоины и сэндвичи

Доброе утро!

Сегодня в Непале отмечают день Эвереста – самая высокая в мире гора приносит стране немалый доход. Вот тут объяснялка про лицензии на восхождение и пробки на пути к вершине. А события такие:

В России – новое нападение на школу: бутылки с зажигательной смесью и топор.

Сегодня в Украину возвращается Михаил Саакашвили – президент Зеленский вернул ему гражданство.

Армия Сербии приведена в полную боевую готовность после того, как косовская полиция провела задержания в сербских районах Косова.

“Богатой россиянкой”, откровенная беседа с которой стоила карьеры бывшему вице-канцлеру Австрии, оказалась студенткой-агрономом из Боснии.

Семья и школа

В городе Вольске Саратовской области 15-летний ученик бросил бутылки с зажигательной смесью под дверь школьного класса (они не загорелись), после чего ударил ледорубом по голове 12-летнюю ученицу. Она жива, нападавший задержан. У него проблемы с матерью, со школой, с душевным здоровьем, и это был “крик души”.

Проблемы, вообще, у многих. По данным Росстата, у 48% российских семей денег хватает только на еду, квартиру и одежду, у 15% – только на еду.

Чиновничье

Медведев запретил госучреждениям заказывать импортное вино через госзакупки.

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, сваливший с ног журналиста во время интервью, написал на него жалобу с просьбой возбудить уголовное дело по статье “Публичное оскорбление представителя власти”.

Здесь читайте интервью с оскорбителем Путина в интернете из Смоленской области. Он ждет еще одного протокола за новость о первом протоколе.

Минэкономразвития России подготовило поправки в КоАП, запрещающие предоставлять сведения из Единого государственного реестра недвижимости третьим лицам. Чтобы публике было не узнать, какому маркизу Карабасу принадлежат угодья.

Российское правительство опубликовало новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Среди них нет сооснователя "Диссернета" биолога Михаила Гельфанда и ученых, выступавших за лишение ученой степени министра культуры Мединского. Почему это важно, объясняется здесь.

Блокировки, отключения, задержания

В Севастополе провайдеры блокируют доступ к сайту "Крым.Реалии" – региональному проекту украинской службы Радио Свобода. В реестре блокировок Роскомнадзора его нет.

В подмосковной Балашихе Мосэнергосбыт регулярно отключает электричество в жилом комплексе “Эдельвейс комфорт” – за долги. При этом жители за свет платят исправно, а долги возникли из-за того, что председатель майнит биткоины в нежилых помещениях. Вот репортаж. (Майнеры по всему миру потребляют столько же электроэнергии, сколько вся Ирландия. Почему так много, объясняется здесь – англ.)

В Москве задержан участник предвыборной кампании директора ФБК Ивана Жданова. Ему угрожают уголовным делом по статье о порче чужого имущества.

Публицисту Борису Стомахину сократили срок заключения на два месяца. Учитывая, что Стомахин почти беспрерывно сидит с 2006 года (он был осужден трижды), это большое облегчение. “Мемориал” считает Стомахина политзаключенным, ЕСПЧ не раз принимал решения в его пользу.

В Украине

Сегодня в Киев возвращается бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили – президент Зеленский вернул ему гражданство.

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, которого Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны, опубликовал в фейсбуке видео, на котором показывает исчезнувшие из ситуационной комнаты мониторы и сервера. Пресс-секретарь Петра Порошенко объяснил (тоже в фейсбуке), что вся техника для ситуационной комнаты была арендована за счет Порошенко и теперь ее вернули арендодателю, а на серверах никакой секретной информации не было.

Львовский областной совет, со своей стороны, высказался по языковому вопросу: “Мы считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни”, – говорится в обращении.

У других ближайших соседей

Шеф-редактору российского государственного агентства Sputnik Марату Касему на пять лет запретили въезд в Литву из соображений национальной безопасности. (При этом Касем – гражданин Латвии).

Сейм Латвии сегодня изберет президента республики.

В Казахстане заседает Высший Евразийский экономический совет. По этому случаю Назарбаев вручил Путину орден Назарбаева.

Суд в Лондоне обнародовал (англ.) список покупок, которые за десять лет совершила в магазине Harrods Замира Гаджиева, жена бывшего председателя Международного банка Азербайджана (сейчас он отбывает 15 лет за хищения). С 2006 по 2016 год Гаджиева потратила там больше 16 млн фунтов – в основном на ювелирные изделия, но и на сэндвичи за 10 лет ушли кругленькие 332 тысячи. Гаджиева – первая, против кого в Великобритании применили ордер о состоянии имущества неясного происхождения. А что такое Harrods, остроумно объясняется здесь (англ.)

В Европе

Власти Косова провели полицейский рейд в районах, населенных преимущественно сербами. Целью, по официальным данным, была борьба с оргпреступностью, коррупцией и контрабандой. Были задержаны 23 человека разных национальностей (включая российского сотрудника миссии ООН – его уже отпустили). В ответ Сербия привела армию в полную боеготовность. Здесь – успокоительные комментарии экспертов о том, что это все-таки еще не война.

По данным Bloomberg, канцлер ФРГ Ангела Меркель недовольна своей преемницей на посту главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и поэтому останется канцлером до конца срока.

"Племянница российского олигарха", встречавшаяся в 2017 году на Ибице с будущими вице-канцлером Австрии Хансом-Кристианом Штрахе и главой парламентской фракции Австрийской партии свободы Йоханом Гуденусом, оказалась боснийской студенткой, изучающей сельскохозяйственные науки. Она работала за деньги, тогда как организаторами этой ловушки руководила, по их словам, "жажда мести и неприятие политики Австрийской партии свободы".

Шесть ссылок

Тексты-каталоги. Подробный рассказ Бориса Нелепо о только что закончившемся Каннском кинофестивале – с кадрами, трейлерами и субъективной топ-десяткой. Или история лондонской Национальной галереи в семи сюжетах, с картинками.

Рассуждения об искусстве. Текст немецкого искусствоведа Флориана Иллиеса о Георге Базелице (из книги “А только что небо было голубое”, Гараж/Ad Marginem). Или расшифровка лекции французского философа Алена Бадью о субъекте искусства (в русском переводе и с комментариями).

Словесность и слова. Разговор с историком и литературоведом, оксфордским профессором Андреем Зориным о Толстом и его жизни (Зорин написал новую биографию Л.Н., в 2020 году она выйдет по-английски). Или симпатичный ликбез про идеофоны.

Искренне Ваши,

Семь Сорок