Вино, биткоины и сэндвичи

Доброе утро!
Сегодня в Непале отмечают день Эвереста – самая высокая в мире гора приносит стране немалый доход. Вот тут объяснялка про лицензии на восхождение и пробки на пути к вершине. А события такие:
- В России – новое нападение на школу: бутылки с зажигательной смесью и топор.
- Сегодня в Украину возвращается Михаил Саакашвили – президент Зеленский вернул ему гражданство.
- Армия Сербии приведена в полную боевую готовность после того, как косовская полиция провела задержания в сербских районах Косова.
- “Богатой россиянкой”, откровенная беседа с которой стоила карьеры бывшему вице-канцлеру Австрии, оказалась студенткой-агрономом из Боснии.
Семья и школа
В городе Вольске Саратовской области 15-летний ученик бросил бутылки с зажигательной смесью под дверь школьного класса (они не загорелись), после чего ударил ледорубом по голове 12-летнюю ученицу. Она жива, нападавший задержан. У него проблемы с матерью, со школой, с душевным здоровьем, и это был “крик души”.
Проблемы, вообще, у многих. По данным Росстата, у 48% российских семей денег хватает только на еду, квартиру и одежду, у 15% – только на еду.
Чиновничье
- Медведев запретил госучреждениям заказывать импортное вино через госзакупки.
- Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, сваливший с ног журналиста во время интервью, написал на него жалобу с просьбой возбудить уголовное дело по статье “Публичное оскорбление представителя власти”.
- Здесь читайте интервью с оскорбителем Путина в интернете из Смоленской области. Он ждет еще одного протокола за новость о первом протоколе.
- Минэкономразвития России подготовило поправки в КоАП, запрещающие предоставлять сведения из Единого государственного реестра недвижимости третьим лицам. Чтобы публике было не узнать, какому маркизу Карабасу принадлежат угодья.
- Российское правительство опубликовало новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Среди них нет сооснователя "Диссернета" биолога Михаила Гельфанда и ученых, выступавших за лишение ученой степени министра культуры Мединского. Почему это важно, объясняется здесь.
Блокировки, отключения, задержания
- В Севастополе провайдеры блокируют доступ к сайту "Крым.Реалии" – региональному проекту украинской службы Радио Свобода. В реестре блокировок Роскомнадзора его нет.
- В подмосковной Балашихе Мосэнергосбыт регулярно отключает электричество в жилом комплексе “Эдельвейс комфорт” – за долги. При этом жители за свет платят исправно, а долги возникли из-за того, что председатель майнит биткоины в нежилых помещениях. Вот репортаж. (Майнеры по всему миру потребляют столько же электроэнергии, сколько вся Ирландия. Почему так много, объясняется здесь – англ.)
- В Москве задержан участник предвыборной кампании директора ФБК Ивана Жданова. Ему угрожают уголовным делом по статье о порче чужого имущества.
- Публицисту Борису Стомахину сократили срок заключения на два месяца. Учитывая, что Стомахин почти беспрерывно сидит с 2006 года (он был осужден трижды), это большое облегчение. “Мемориал” считает Стомахина политзаключенным, ЕСПЧ не раз принимал решения в его пользу.
В Украине
Сегодня в Киев возвращается бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили – президент Зеленский вернул ему гражданство.
Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, которого Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны, опубликовал в фейсбуке видео, на котором показывает исчезнувшие из ситуационной комнаты мониторы и сервера. Пресс-секретарь Петра Порошенко объяснил (тоже в фейсбуке), что вся техника для ситуационной комнаты была арендована за счет Порошенко и теперь ее вернули арендодателю, а на серверах никакой секретной информации не было.
Львовский областной совет, со своей стороны, высказался по языковому вопросу: “Мы считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни”, – говорится в обращении.
У других ближайших соседей
- Шеф-редактору российского государственного агентства Sputnik Марату Касему на пять лет запретили въезд в Литву из соображений национальной безопасности. (При этом Касем – гражданин Латвии).
- Сейм Латвии сегодня изберет президента республики.
- В Казахстане заседает Высший Евразийский экономический совет. По этому случаю Назарбаев вручил Путину орден Назарбаева.
- Суд в Лондоне обнародовал (англ.) список покупок, которые за десять лет совершила в магазине Harrods Замира Гаджиева, жена бывшего председателя Международного банка Азербайджана (сейчас он отбывает 15 лет за хищения). С 2006 по 2016 год Гаджиева потратила там больше 16 млн фунтов – в основном на ювелирные изделия, но и на сэндвичи за 10 лет ушли кругленькие 332 тысячи. Гаджиева – первая, против кого в Великобритании применили ордер о состоянии имущества неясного происхождения. А что такое Harrods, остроумно объясняется здесь (англ.)
В Европе
- Власти Косова провели полицейский рейд в районах, населенных преимущественно сербами. Целью, по официальным данным, была борьба с оргпреступностью, коррупцией и контрабандой. Были задержаны 23 человека разных национальностей (включая российского сотрудника миссии ООН – его уже отпустили). В ответ Сербия привела армию в полную боеготовность. Здесь – успокоительные комментарии экспертов о том, что это все-таки еще не война.
- По данным Bloomberg, канцлер ФРГ Ангела Меркель недовольна своей преемницей на посту главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и поэтому останется канцлером до конца срока.
- "Племянница российского олигарха", встречавшаяся в 2017 году на Ибице с будущими вице-канцлером Австрии Хансом-Кристианом Штрахе и главой парламентской фракции Австрийской партии свободы Йоханом Гуденусом, оказалась боснийской студенткой, изучающей сельскохозяйственные науки. Она работала за деньги, тогда как организаторами этой ловушки руководила, по их словам, "жажда мести и неприятие политики Австрийской партии свободы".
Шесть ссылок
- Тексты-каталоги. Подробный рассказ Бориса Нелепо о только что закончившемся Каннском кинофестивале – с кадрами, трейлерами и субъективной топ-десяткой. Или история лондонской Национальной галереи в семи сюжетах, с картинками.
- Рассуждения об искусстве. Текст немецкого искусствоведа Флориана Иллиеса о Георге Базелице (из книги “А только что небо было голубое”, Гараж/Ad Marginem). Или расшифровка лекции французского философа Алена Бадью о субъекте искусства (в русском переводе и с комментариями).
- Словесность и слова. Разговор с историком и литературоведом, оксфордским профессором Андреем Зориным о Толстом и его жизни (Зорин написал новую биографию Л.Н., в 2020 году она выйдет по-английски). Или симпатичный ликбез про идеофоны.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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