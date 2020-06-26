Зоопарк и вся филармония

Доброе утро!

Сегодня огласят приговор по делу “Седьмой студии”, с 10 часов по Москве здесь будет идти прямой эфир от здания суда. Рэпер Оксимирон позвал два миллиона своих подписчиков прийти на приговор, бывший министр культуры России Александр Авдеев направил в суд обращение с призывом прекратить преследование деятелей культуры. Вот что говорят о возможном обвинительном приговоре худруки ведущих российских театров и вот в какой список попадет Серебренников, если приговор все-таки будет обвинительным. А новости такие:

В России началось голосование о поправках в Конституцию – оно проводится в багажнике машины, на пеньке, на камне, на двух табуретках, в военной палатке, на обычных участках и в интернете.

Журналисту “Дождя” Павлу Лобкову удалось проголосовать дважды – в реале и в интернете. Теперь ему грозят преследованием по трем уголовным статьям.

В Минске возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков против администратора Telegram-канала “Беларусь головного мозга”.

ВОЗ обеспокоена новыми вспышками эпидемии в Европе. В России число новых случаев радикально не падает, Архангельская область объявила о нехватке врачей.

На пеньке у колодца

В России началась растянутая на неделю процедура “всенародного одобрения” поправок к Конституции. Организаторы процесса проявили находчивость: люди голосуют на двух табуретках, в палатках, в багажнике легковой машины, на пеньке у колодца, в автобусе, на футбольном поле и детских площадках. Все это зафиксировано в видео и фотографиях, но глава ЦИК Элла Памфилова уверяет, что ничего этого нет: “Не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках”.

На обычных участках тоже голосуют. Вот занятный репортаж: на участке в Академии наук на Ленинском проспекте в Москве натурально репетируют приезд Путина с участием лимузина Aurus, в Подмосковье организованные группы избирателей-сослуживцев подъезжают на участки и фотографируются там “на память”.

В Петербурге наибольший приток голосующих приходился на обеденный перерыв. На участок в Институте точной механики и оптики пришли, например, сотрудники расположенного рядом зоопарка и театра “Балтийский дом”, на другом участке голосовала “вся филармония”. В СПб сотрудникам УИКов разослали фотографию корреспондента Настоящего Времени с указанием не пущать и снимать не давать (и не дали).

Сотрудников одного из подразделений московского метро освободили от работы на час, чтобы они проголосовали. Как именно надо голосовать, не объясняют – важна почему-то только явка. В электронном голосовании в Москве она прямо рекордная – больше 40% за первый день.

Как раз с электронным голосованием вышел конфуз: журналисту “Дождя” Павлу Лобкову удалось проголосовать дважды: на участке и электронно. Памфилова назвала это провокацией, возбуждено дело об административном правонарушении (почему-то против Лобкова), бумажный бюллетень Лобкова аннулирован, в МВД пригрозили уголовным преследованием сразу по трем статьям.

В этом материале собраны оценки первого дня голосования: член УИК Максим Кочетков рассказывает о впечатлениях, журналист-расследователь Михаил Маглов отслеживает развитие инстаграм-кампании #голосуемЗА и #всечестно (ее на уровне регионов координирует организация НОМ, созданная властями в противовес “Голосу”), а политолог Гозман пытается измерить глубину “той пропасти, в которую мы свалились”.

Отдельная тема – сам бюллетень для голосования. Вопрос, на который должен ответить российский народ, сформулирован там так: “Одобряете ли вы изменения в Конституцию?”. Здесь лингвист Анастасия Бонч-Осмоловская объясняет про управление глагола “менять”: можно “послать в Конституцию” или “внести в Конституцию”, но “менять” можно только “в Конституции”.

Если вы еще не определились, голосовать или не голосовать, то вот мнения известных людей на этот счет и отдельно мнение Ромы Зверя. Если вас занимает содержание поправок, отличных от “обнуляющей”, то вот тут политолог Орешкин объясняет, зачем лишать возможности избраться в президенты россиян, когда-либо живших за границей. Сильно колеблющимся поможет лично Путин: 29 июня он опять телеобратится к россиянам, чтобы разъяснить значимость поправок.

На вопрос о том, почему Путин решил поменять Конституцию в 2020 году, если в 2012-м ставил себе в заслугу то, что он этого не сделал, здесь дает зубодробительный ответ его пресс-секретарь Песков. А вот истории президентов, в основном африканских, уже поменявших свои конституции под себя: конец один – все рано или поздно умирают.

Особых протестов не было:

На Красной площади опять задержали активиста Виктора Немытова (протокол о повторном нарушении правил проведения);

В Кургане задержали другоросса, раздававшего листовки за бойкот голосования; в Москве – мундепа, расклеивавшего листовки.

В Подмосковье полиция пришла в типографию, где печаталась газета кампании “Нет!” против поправок, в Петербурге она же нагрянула в офис “Открытой России”.

А Верзилов как сидел, так и сидит – Мосгорсуд оставил в силе решение о его аресте на 15 суток.

Беларусь головного мозга

В Беларуси возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков (до трех лет) против администратора Telegram-канала “Беларусь головного мозга” (167 тысяч подписчиков) Игоря Лосика. Он находится в ИВС в Минске. В его квартире прошел обыск. Ранее глава белорусского МВД Юрий Караев объяснял депутатам, что люди, которые хотят "сделать уличную революцию, очень хорошо организованы" и "управляются через телеграм-каналы". Правозащитник Алесь Беляцкий объясняет этот арест стремлением властей “поднять уровень страха в обществе” накануне президентских выборов.

В нескольких районах Минска при этом нечего пить: из крана течет вода с неприятным запахом, вызывающая тошноту и рвоту, если ее выпить, и сильное жжение, если помыть ею руки.

Тем временем коронавирус

По официальным данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России незначительно упал – до 7113. За сутки умерли 92 человека, общее число жертв эпидемии составляло на утро четверга 8605, за день в Москве скончались еще 25 человек.

Власти Архангельской области заявили о нехватке медиков на фоне эпидемии. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обеспокоен ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в "атомных городах”, особенно в Сосновом Бору, Сарове и Десногорске. В Тыве регистрируются по 150 новых случаев Covid-19 в сутки, власти приостановили работу городского транспорта, но маршрутки все равно продолжают ходить – просто без табличек.

ВОЗ обеспокоена новой волной роста заболеваемости в Европе и странах бывшего СССР, губернаторы северо-восточных штатов США ввели обязательный 14-дневный карантин для приезжих с юга – в южных штатах фиксируется резкий рост новых случаев инфицирования, однако ограничительные меры уже сняты и возвращать их собираются отнюдь не везде.

Более пятисот известных политиков и правозащитников подписали открытое письмо, в котором предупреждают, что авторитарные режимы могут использовать пандемию для укрепления собственной власти и уничтожения демократии.

Отголоски парада

Свершилось невероятное: на телеканале “Россия” показали фрагмент из ютьюб-программы Навального, в которой он объясняет, сколько стоил парад 24 июня на Красной площади (почти миллиард рублей) и спрашивает, не слишком ли дорогое это удовольствие для одного зрителя. “Странный сегодня день”, – прокомментировали в ФБК нарушение многолетнего табу на любое упоминание Навального в телевизоре.

Во время парада Победы на Красной площади 24 июня был задержан солдат-срочник, разбивший автоматом стекло у припаркованной машины ФСО – якобы потому, что он “ненавидит ФСБ”. Будет уголовное дело.

Чудеса российского хозяйствования

По данным “Ведомостей”, “Аэрофлот”, несмотря на запрет международных полетов, успешно возит за границу обладателей иностранных гражданств и видов на жительство: рейсы оформлены как грузовые, но на них продаются билеты для людей, реклама осуществляется через сарафанное радио, спрос высокий.

Во вторник Путин пообещал льготы для IT-компаний. Теперь выяснилось, что деньги на них добудут посредством возвращения НДС на продажу софта. В общем, вы и заплатите-с.

Уголовщина

Суд признал незаконным обыск из-за хищения обоев у екатеринбужца, убитого при этом обыске.

В Москве оштрафовали на 75 тысяч рублей человека, вышедшего на Красную площадь со смайликом в декабре прошлого года.

“Мемориал” признал якутского шамана Габышева политзаключенным.

Россия объявила в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева – сейчас он работает заместителем гендиректора крымскотатарского телеканала ATR, базирующегося в Киеве, и ведет блог на ютьюбе (публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма).

90-летнюю Свидетельницу Иеговы из Ставропольского края внесли в список экстремистов.

В Украине завели уголовное дело о незаконной вырубке леса, которая, по версии следствия, привела к крупным паводкам в западных областях. Вот фоторепортаж из региона и мнения специалистов о причине бедствия.

В США вынесено новое обвинительное заключение в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – новых преступлений там нет, но теперь Ассанжа обвиняют еще и в связях с хакерами.

Шесть ссылок

Биографии. Фрагмент из книги Джули Куртис “Англичанин из Лебедяни. Жизнь Евгения Замятина” (изд-во Academic Studies Press) – о том, как как симпатизировавший большевикам будущий автор романа “Мы” пришел в ужас от увиденного в послереволюционной России. Или рассказ об автобиографии композитора Николая Каретникова, написанной в форме миниатюр-анекдотов (изд-во Ивана Лимбаха).

Фрагмент из книги Джули Куртис “Англичанин из Лебедяни. Жизнь Евгения Замятина” (изд-во Academic Studies Press) – о том, как как симпатизировавший большевикам будущий автор романа “Мы” пришел в ужас от увиденного в послереволюционной России. Или рассказ об автобиографии композитора Николая Каретникова, написанной в форме миниатюр-анекдотов (изд-во Ивана Лимбаха). Все дело в переводе. Глава из книги историка Сергея Иванова “Византийская культура и агиография” (изд. дом ЯСК), посвященная легендам, которыми оброс оптический телеграф, построенный Львом Математиком для императора Феофила в IX в. Или рассуждения филолога-классика Алексея Любжина о (не)возможности перевода стихов.

Глава из книги историка Сергея Иванова “Византийская культура и агиография” (изд. дом ЯСК), посвященная легендам, которыми оброс оптический телеграф, построенный Львом Математиком для императора Феофила в IX в. Или рассуждения филолога-классика Алексея Любжина о (не)возможности перевода стихов. Поп-наука. Любопытный рассказ о селекции, ее достижениях и нежелательных последствиях (бедный мопсы!). Или фрагмент из книги Александра Соколова “Странная обезьяна: куда делась шерсть и почему люди разного цвета” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – как раз о том, где теперь искать нашу былую шерсть.

Любопытный рассказ о селекции, ее достижениях и нежелательных последствиях (бедный мопсы!). Или фрагмент из книги Александра Соколова “Странная обезьяна: куда делась шерсть и почему люди разного цвета” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – как раз о том, где теперь искать нашу былую шерсть. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок