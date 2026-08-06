"Сломать схему". Зачем власти оставили антивоенное "Яблоко" в бюллетене

Центральная избирательная комиссия все-таки зарегистрировала федеральный список партии "Яблоко" на выборах в Госдуму. Решение 29 июля было единогласным. В списке 269 кандидатов, еще 135 человек партия выдвинула по одномандатным округам. Это первые думские выборы после начала полномасштабного вторжения России в Украину, на которых в бюллетене будет партия с антивоенной позицией. "Яблоко" идет на них с лозунгом "За мир и свободу" и требует прекращения огня.

При этом к началу выборной кампании, по данным самой партии, обвиняемыми по уголовным делам стали 12 членов "Яблока", восемь из них находятся в колониях и следственных изоляторах. Пятеро уже осуждены: хакасский журналист Михаил Афанасьев получил пять с половиной лет колонии за статью об отказе силовиков ехать на войну; лидер камчатского отделения Владимир Ефимов – два года колонии-поселения за "дискредитацию армии" и "демонстрацию экстремистской символики"; заместитель председателя партии Максим Круглов – семь лет за посты о погибших мирных жителях в Буче и Мариуполе; петербургский активист Василий Неустроев – десять лет по делу движения "Весна", в котором он, по словам его знакомых, не состоял; калининградский адвокат Владимир Сорокин – год колонии за перевод 500 рублей ФБК.

В СИЗО также находятся член московского отделения Елена Перепелица, обвиняемая в финансировании "экстремистской организации" из-за пожертвования ФБК; лидер рязанского отделения и главный редактор издания "Вид сбоку" Константин Смирнов, которого судят за якобы вымогательство; и заместитель председателя партии Лев Шлосберг. Шлосберг находится в псковском СИЗО с декабря 2025 года, сейчас суд рассматривает его объединенное дело о повторной "дискредитации" и военных "фейках".

Кроме того, бывшего заместителя председателя нижегородского отделения Алексея Садомовского, живущего за границей, в феврале 2026 года заочно приговорили к восьми годам колонии за три антивоенные публикации. Бывший председатель Алтайского отделения и член федерального Бюро Александр Гончаренко по делу о "дискредитации армии" заочно арестован, но приговор ему пока не вынесен.

На этом фоне ЦИК все же зарегистрировал федеральный список "Яблока". Присутствие в бюллетене партии, которая выступает за прекращение войны, тут же породило множество версий, в том числе и конспирологических.

"Их голоса легко размываются"

Политолог Иван Преображенский подчеркивает, что в сентябре в России будут все-таки "не выборы, а специальная электоральная операция". У него есть три версии, как "Яблоко" дошло до регистрации списка, и ни одна из них не предполагает, что партию действительно пустят в Госдуму.

– Первая версия, наиболее конспирологическая и, на мой взгляд, наименее вероятная: силовики решили сломать схему, которую выстраивал Сергей Кириенко, дискредитировать его и помешать продвижению его карманной партии "Новые люди". Для этого зарегистрировали "Яблоко" и, возможно, позволят ему провести заметную кампанию. При этом в Государственную думу "Яблоко" все равно не пустят, сколько бы голосов партия реально ни получила, – говорит Преображенский.

Вторая версия, по его словам, прямо противоположна: "Яблоко" зарегистрировали по плану Администрации президента. После выборов низкий официальный результат партии можно будет представить как долю россиян, которые выступают против войны.

– Третья версия: у Явлинского уже давно существуют договоренности с Путиным. "Яблоко" допустили к выборам 2021 года и пустили сейчас. Силовики давили на нее, возбуждали уголовные дела, устраняли из кампании людей, известных за пределами самой партии, но снимать весь список не стали, – говорит Преображенский. – Эти версии могут комбинироваться, но суть одна: конкурирующие администраторы допустили "Яблоко" ради собственных целей. Но ни один из этих сценариев не предполагает, что партия будет допущена в Государственную думу, сколько бы людей за нее ни проголосовало.

Тем не менее, даже полностью контролируемая электоральная процедура заставляет власти понервничать, потому что выборы все еще важны при переделе влияния внутри властной системы, объясняет Иван Преображенский:

– Идет конкуренция за включение людей в списки. Свои интересы лоббируют региональные и федеральные элиты, бизнес, силовые и криминальные группы, местные политики. Кремль выступает модератором этого процесса. Перед выборами договариваются и делят мандаты. В этом и состоит главный предвыборный нерв, – говорит политолог.

При этом выборы будут проходить в ситуации, когда война уже пришла на территорию России. Топливный кризис, насильственная отправка мужчин на фронт, каждодневные атаки украинских дронов на российские города вызывают глухое недовольство в задавленном репрессиями обществе.

По данным июньского опроса "Левада-центра", 64% респондентов считали, что следует переходить к мирным переговорам, 29% выступали за продолжение боевых действий. Среди опрошенных моложе 25 лет переговоры поддержали 78%.

В конце июля Фонд "Общественное мнение" зафиксировал, что 57% респондентов считали настроение окружающих тревожным, 37% – спокойным. В другом опросе ФОМ 43% опрошенных назвали среди главных событий недели атаки и обстрелы российских территорий, 10% – атаки ВСУ на логистические центры Wildberries, 8% – дефицит и подорожание топлива.

В этой ситуации антивоенная партия в бюллетене, даже проиграв выборы, теоретически могла бы стать точкой консолидации антивоенно-настроенных россиян – как стал ею антивоенный кандидат в президенты Борис Надеждин в 2024 году.

Тогда, напоминает Преображенский, тысячи противников войны пришли ставить подписи за его выдвижение и увидели, что они не одиноки. Эти люди не обязательно поддерживали самого Надеждина – их объединяла антивоенная позиция.

Впрочем, сам Надеждин 3 августа опубликовал фотографию из Парижа и написал: "Есть хорошие новости: я жив и на свободе. Увы, пока не в России". 10 июля Минюст объявил его "иностранным агентом", после чего его сняли с думских выборов. Затем политика допросили и оштрафовали по делу о демонстрации "экстремистской" символики. После чего Надеждин предпочел срочно покинуть страну.

"Упражнение на лояльность"

Выборы в автократиях – это "упражнение на лояльность", напоминает политолог Екатерина Шульман, и результат становится особенно важным "в преддверии всего того, что может начать происходить после 20 сентября". У нее нет уверенности, что "Яблоко" будет "в том бюллетене, который получат избиратели".

– Если список там окажется, то те люди, которым эта партия симпатична, уверена, с удовольствием за нее проголосуют, - говорит Шульман. - Выборный процесс многофигурный, много в нем участников: одни хотят участвовать, а их не пускают, другие не хотят, а их заставляют. Кто-то реализует своё пассивное избирательное право, кто-то – активное. Но когда всё заканчивается, сами организаторы выборов – те, кто гальванизирует этот полуживой институт, – смотрят на один-единственный параметр: на количество голосов за "Единую Россию". Именно на это, даже не на распределение мандатов в будущей Государственной Думе: финальный расклад всем понятен, но важно, как каждый регион себя поведет. Явку смотрят уже во вторую очередь. Разборки относительно того, какая партия более антивоенная, – тоже исключительно для тонких ценителей которые потом будут анализировать результаты выборов. А на Старой площади и в иных руководящих и контролирующих органах будут смотреть на температуру лояльности. Температура лояльности – это голоса за "Единую Россию". Все, что не голоса за "Единую Россию", – вычитание из этой температуры. Давайте эту простую истину не забывать, - говорит Екатерина Шульман.

При этом версия, что нахождение "Яблока" в избирательном бюллетене нужно власти для того, чтобы отобрать часть голосов у набирающей популярность партии "Новые люди" достаточно распространена. Эта партия также контролируется Кремлем и не выступает против войны. Но в пику "Единой России" антивоенно настроенные избиратели могут все-таки проголосовать за нее. По последнему июльскому замеру ВЦИОМ, рейтинг "Новых людей" составлял 9,5%. Если "Яблока" не будет в бюллетене, часть протестных голосов уйдет "Новым людям" и набранный ими процент может оказаться не таким, какой понравится в Кремле.

Новые люди – партия, созданная в 2020 году под руководством предпринимателя, основателя косметической компании Faberlic Алексея Нечаева. Позиционирует себя как либерально-ориентированная "партия изменений": за развитие малого бизнеса, снижение бюрократии, цифровизацию, обновление власти. При этом не выступает за радикальную смену политической системы. На выборах в Госдуму 2021 года партия получила 5,32% голосов и прошла в парламент, получив 13 депутатских мандатов. Считается партией, лояльной к существующей системе власти, но с имиджем "новых лиц", которые позволяют себе умеренную критику отдельных государственных практик.

"Я думаю, допуск "Яблока" нужен, чтобы убить двух зайцев: 1. Не дать слишком вырасти "Новым Людям", откусить у них часть голосов. 2. Показательно высечь "антивоенную оппозицию", – пишет московский политик Роман Юнеман. Он считает, что из "Яблока" сделают "показательных мальчиков для битья".

"Очень близко к моему пониманию роли "Яблока" на этих выборах", – поддержал эту версию политолог Александр Кынев.

В то же время оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза считает, что открытая антивоенная позиция "Яблока" безусловно заслуживает электоральной поддержки: "В условиях диктатуры и войны это единственный нравственно приемлемый выбор".

"Буду голосовать за Фрукт"

На этом фоне в Instagram и Threads появились публикации, в которых о выборах говорится иносказательно с помощью разнообразных фруктов и овощей.

Один из авторов разложил партии по продуктовой корзине: "Новые люди" стали морковкой, "Единая Россия" – бананом, а "последней надеждой осталось яблоко". В подписи автор прямо написал: "я разделяю их взгляды".

Другие публикации выглядят как обычные посты о еде, но заканчивались вопросом "Сегодня только яблоко за МИР???" В Threads появилась формула "Мне 30. Буду голосовать за Фрукт)".

Доказательств того, что все эти публикации запустил единый штаб или что они оплачены, нет. Самый активный автор назвал ролики личной инициативой и написал, что не связан с партией.

Федеральная регистрация не остановила давление на "Яблоко". Число известных судебных решений против членов партии по статье 20.3 КоАП – о демонстрации "экстремистской" символики – выросло уже до тринадцати.

26 мая оштрафовали петрозаводского депутата Дмитрия Рыбакова. 8 июня – заместителя председателя Псковского "Яблока" Светлану Василькову: поводом стал пост 2016 года в фейсбук-аккаунте, который она не считает своим. 17 июля в Кирове задержали эколога и кандидата в Госдуму Владислава Архипова, когда он выходил из избиркома после подачи документов; суд оштрафовал его за видео с похорон Алексея Навального. В Пскове оштрафовали депутата Татьяну Пасман.

23 июля кандидата в Госдуму и Калининградскую областную думу Антона Гендриксона арестовали на десять суток. Основанием стали логотипы Facebook и Instagram в публикациях без обязательной пометки о том, что компания Meta признана в России "экстремистской". На руководительницу списка Анну Черепанову в Новгородской области составили протокол по той же статье; окончательного решения суда на момент подготовки текста не было.

В Петербурге партию не зарегистрировали на выборах в Законодательное собрание. В Карелии региональный список снял с выборов суд. Отказы получили также списки в Тамбовской области и Петрозаводске. В других регионах списки зарегистрированы или еще проходят проверки. Актуальный статус партия публикует на странице кампании.

До этих выборов у "Яблока" оставались депутаты в трех региональных парламентах – Петербурга, Карелии и Псковской области. Благодаря этому представительству партия получила право выдвинуть список на выборах в Госдуму без сбора подписей.

"Два субъекта Федерации из этого списка выпали (там регистрация и утверждение списков прошли раньше), очередь за третьим", – написала "Независимая газета" в материале про решения петербургской и петрозаводской ТИК. Газета "Псковская губерния" расценила это как намек на необходимость снятия с выборов и псковского списка тоже.

Псковский список "Яблока" пока только заверен избиркомом и окончательного решения о его регистрации еще нет – оно ожидается не позднее 19 августа.



