Виноваты все, но не они!

30 октября Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Глава Центробанка РФ представила доклад о денежно-кредитной политике на следующие три года и рассказала о состоянии экономики. На прошлой неделе уже во второй раз была снижена ключевая ставка до 16,50%. Набиуллина допустила снижение ставки и в следующем году.

На заседании попытались разобраться, кто виноват в проблемах. Депутат Макаров обвинял власть за неправильную раздачу льгот, а бизнес за неправильное распоряжение субсидиями. Спикер Госдумы Володин обвинял регионы в том, что те не держат цены на жильё.

В Госдуме считают, что нужно повышать производительность труда. Депутаты требуют производить больше станков, заменить мигрантов на роботов или просто усерднее работать. Набиуллина считает, что важно оптимизировать производство и развивать конкуренцию. Как это делать в условиях разваливающейся экономики, она не объяснила.

Можно ли решить проблемы российской экономики, если депутаты не называют реальную причину – войну? Обсудим с экономистом Игорем Липсицем.



