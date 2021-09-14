Путин грозится уйти. Пока что на карантин

Зачем привитый Владимир Путин в самый канун выборов говорит, что ему возможно снова придется отправиться на карантин (он же бункер)? Почему в Санкт-Петербурге не додумались продавать маски с изображением Бориса Вишневского? Чем отличилась эта избирательная кампания, которая казалось бы имела ту же цель, что и все предыдущие? Обо всех ее эксцессах и аномалиях - гости эфира - политик Борис Вишневский и политолог Станислав Белковский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Эфир в 19 часов