Прибыльная война

Депутаты Госдумы предложили разработать законопроект против так называемых "черных вдов" – женщин, которые заключают фиктивные браки с участниками войны в Украине, чтобы получать госвыплаты. По словам депутата Андрея Колесника, "черные вдовы" пользуются тем, что военнослужащие перед отъездом на фронт "находятся не совсем в здравом состоянии".

При этом Министерство обороны РФ пытается отправить на войну как можно больше россиян. В регионы направляют распоряжения завербовать определенное количество человек, так что там стали прибегать к услугам третьих лиц. Тому, кто найдет добровольца – платят 100 тысяч.

Многие россиянки готовы заработать на войне и обсуждают в соцсетях, как отправить мужа на "СВО". Число запросов в интернете об отправке супруга на войну выросло в десятки раз. Известный женский коуч Павел Раков призывает слушательниц отправлять своих "половинок" на войну в Украине: "Вот у него тестостерон выработался, что делать? Куда-то надо деть. И вы сразу ему: "Слушай, дорогой, пошли-ка в военкомат".

СК завершил расследование уголовных дел о махинациях с выплатами и государственными наградами в 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде. По версии следствия, солдаты и офицеры умышленно стреляли друг в друга ради выплат. Таким образом они смогли получить более 200 миллионов рублей, а также льготы и награды – ордена Мужества и медали "За отвагу". Один из фигурантов дела причастен к убийствам в Буче.

О том, как государство побуждает граждан наживаться на войне, говорим в программе "Лицом к событию" с политиком Евгением Ступиным.