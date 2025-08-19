Черные вдовы эпохи "СВО". Как мошенники зарабатывают на российских контрактниках

В Государственной думе предложили разработать законопроект против так называемых "черных вдов" - женщин, которые заключают фиктивные браки с участниками войны в Украине, чтобы получать выплаты от государства. По словам депутата Андрея Колесника, "черные вдовы" пользуются тем, что военнослужащие перед отъездом на фронт "находятся не совсем в здравом состоянии". И хотя коллеги Колесника уже поставили под сомнение эффективность подобного закона, о проблеме говорят все больше: эти летом брянский суд впервые признал брак с погибшим на войне военнослужащим фиктивным.

"Она его опоила"

12 марта 2024 года в брянском поселке Красная Гора хоронили 40-летнего Сергея Хандожко, погибшего под Кременной 24 февраля. Траурная церемония состоялась в Храме во Имя Святой Троицы на окраине поселка. Хандожко окончил 9 классов местной школы, в армии не служил, а контакт заключил в октябре 2023 года.

За день до подписания документов Хандожко женился на 37-летней Елене Соколовой (фамилия до первого брака – Лавриненко). Как выяснили журналисты "Окна", Соколова родом из соседней деревни Палужская рудня. Раньше она работала продавцом в сельском магазине, но на момент брака с Хандожко занимала должность в военкомате – отвечала за постановку граждан на учет. У нее есть дочь от предыдущего брака.

Через полгода после похорон Хандожко его новая жена установила на могиле памятник, однако в начале следующей зимы на месте захоронения появился другой монумент. Новый памятник поставил брат погибшего Александр, который с самого начала считал брак Хандожко и Соколовой фиктивным. По его мнению, Соколова специально вышла замуж за Сергея, чтобы потом воспользоваться его выплатами. Брат утверждает, что Соколова даже не поставила штамп в паспорте, а после отъезда Хандожко на фронт жила с другим мужчиной.

– Как они познакомились? Это было суточное знакомство, можно сказать, – рассказывает Александр. – Она же работала в военном комиссариате Красногорского района. Она повестки раздавала. Она напоила брата, подписала все документы, контракт. Пошла в ЗАГС с ним, там роспись сделала. Она его поставила на учет. На следующий день лично посадила его (в машину – "Окно"), отвезла в Курск. Он не хотел на СВО тогда. Я был в то время на СВО, а он говорил, мол, пока брат не вернется, я никуда не поеду. Но она его опоила, одурманила…

Какие доводы использовала Соколова, чтобы убедить взрослого мужчину поехать на войну, Александр не знает. Возможно, сказался образ жизни Сергея Хандожко: он злоупотреблял алкоголем и имел несколько судимостей. Еще в "десятые" Хандожко получил 8 лет по статье о наркотиках, но вышел по УДО. Затем его судили за избиение знакомого кочергой и за нарушение правил административного надзора, которым осужденный должен следовать после досрочного освобождения. Как сказано в судебных протоколах, Сергей, вопреки правилам, не ночевал дома, за что регулярно получал взыскания. Дело по этой статье закрыли только после смерти Хандожко. В одном из документов суда говорится, что житель Красной Горы не имеет источников дохода, состоит на учете у психиатра и нарколога, а также страдает легкой умственной отсталостью, поэтому не может полноценно себя защитить.

– Чем брат занимался? – говорит Александр. – Да ничем не занимался. Под надзором сидел дома. Он в родительском доме жил у нас в Красной Горе. У него не было ничего, я ему всегда помогал во всем… А Соколова теперь говорит, что они давно были знакомы. Но за такие миллионы, что она еще скажет.

По словам Александра Хандожко, Елена Соколова уже получила выплаты за смерть его брата. Сама Соколова на звонки журналиста "Окна" не ответила. В июле суд по иску районного прокурора признал брак Елены Соколовой и Сергея Хандожко фиктивным. Истцу удалось доказать, что супруги не вели совместного хозяйства, Соколова не ездила в госпиталь к мужу, когда тот получил ранение, не провожала его на фронт. Ответчица утверждала, что между ней и Хандожко были чувства, они планировали создать семью.

Позицию Александра Хандожко активно поддерживает его жена – Людмила Гурбанова, которая занимается сбором помощи российским военным и приходит в публичные места в камуфляжной форме с шевроном V. Ее сын тоже находится на войне. Александр не стал отвечать на вопрос журналиста о том, собирается ли он взыскать с Соколовой выплаты за гибель брата, а также не объяснил – зачем он поменял памятник на могиле.

"Удивлен, что Вася оказался на СВО"

Село Дворянка с населением около 60 человек находится на западе Приморского края и входит в состав Ханкайского района, расположенного фактически на границе с Китаем. В начале единственной улицы поселка жила Елена Выприцких с дочкой Верой и сыном Васей. Поскольку она нигде не работала и, по рассказам знакомых семьи, злоупотребляла алкоголем, детей забрали в интернат в городе Находка.

– Да, я их помню, – рассказывает один из воспитанников интерната. – Общались больше между собой. Да и что-то конкретное рассказать о них сложно: как-то незаметно жили. Я удивлен, что Вася на СВО попал. Мне всегда казалось, что у него с головой проблемы.

Знакомые Выприцких рассказывают, что после интерната Василий вернулся в Дворянку, но чем именно занимался – никто не знает. Согласно опубликованным СМИ документам, летом 2024 года Василия в Дворянке нашла предпринимательница из соседнего села Камень-Рыболов Дарья Полищук. По данным баз контрагентов, ее полная тезка в 2022 году открыла в Дворянке продуктовый магазин. Полищук замужем за Александром Полищуком – прапорщиком воинской части в/ч 16871 (60-я отдельная мотострелковая бригада – Окно), расквартированной в Камень-Рыболове и селе Монастырище. Если верить опубликованному постановлению о возбуждении уголовного дела, Полищук заключил контракт в 2023 году, а женился в январе 2024 года, поэтому не исключено, что этот брак тоже был фиктивным. Полищук также занимался индивидуальным предпринимательством: как рассказывают его знакомые, он владел кафе китайской кухни.

33-летняя Дарья Полищук знала Василия Выприцких с детства: как установило "Окно", до замужества она носила фамилию Австриевская и жила в трех домах от матери Василия. По версии следствия, супруги Полищук придумали искать в местных селах мужчин без наследников первой очереди, с которыми можно заключать фиктивный брак. 24-летний Выприцких подходил идеально, поскольку, вероятно, нигде не работал и не имел наследников. Несмотря на то, что Василий жил с матерью, прав на его собственность женщина не имела, поскольку с 2014 года была лишена родительских прав. В 2017 году суд приговорил Елену Выприцких к 70 часам обязательных работ за долги по алиментам на сумму более 500 тысяч рублей.

– Насколько я знаю, его так и убедили, – рассказывает другой знакомый Выприцких по интернату. – Сказали, мол, женись, а жена будет маме твоей денежку скидывать, да и вообще следить за ней, помогать. Деньги там, сами понимаете, неплохие – 200 тысяч для Дворянки это прям чуть ли не состояние целое. И мамке хватит, и жене. А он маму любил и жалел, несмотря на всю ситуацию. Наверное, выбирали самого незаметного, чтобы никто не спохватился.

Супруги Полищуки отвезли Выприцких в Камень-Рыболов, несколько дней он жил у них дома. В августе 2024 года он подписал контракт, одним днем заключил брак (в случае отъезда на фронт закон это позволяет – Окно), а 10 сентября убыл в зону боевых действий – 60-я мотострелковая бригада воюет на территории Запорожской и Донецкой областей. Как писали СМИ, женой Выприцких стала 38-летняя Ксения Скрябина из поселка Сибирцево, находящегося неподалеку от Камень-Рыболова. Она работала в 60-й бригаде с 2015 года, в 2023 году получила звание сержант, а в 2024 году – должность "оператор по математическому моделированию оперативного отделения штаба". Следствие полагает, что Скрябина получала зарплату Выприцких, а также оформила доверенность и получила за него квартиру в Уссурийске, которая предназначалась Василию по закону в связи с лишением матери родительских прав. Квартира за 1,5 млн рублей находится в свечке, похожей на бывшее общежитие.

У Ксении Скрябиной раньше были другие фамилии – Тасун и Андрушевич. СМИ предположили, что до случая с Выприцких она заключала фиктивные браки с военнослужащими. Однако данные утечек этого не подтверждают: прежние фамилии фигурируют в документах Скрябиной задолго до начала войны. В случае с Выприцких Скрябина и Полищуки могли, помимо его зарплаты, также претендовать на 12 млн рублей в качестве страховой выплаты.

На момент возбуждения уголовного дела в марте 2025 года Василий Выприцких был жив, однако сейчас его статус неизвестен. В чате родственников 60-й бригады царит суматоха: родные не могут связаться с военнослужащими, не понимая, жив их родственник или нет. Сестра Выприцких Вера на звонки журналиста "Окна" не ответила.

– Я видела, что Вася долгое время выкладывал сторис с СВО, - говорит знакомая Выприцких Юлия. – А потом он пропал. Сестра его на днях буквально родила. Она тоже жила вместе с мамой, а потом ей дали жилье в Покровке (поселок в 30 км от Уссурийска – Окно).

"Помочь устроить дочь в университет"

Второй жертвой четы Полищуков стал 32-летний Сергей Иванюк из поселка Ярославский Хорольского района. Ярославский – относительно большой ПГТ (население около 8 тысяч человек), названный в честь главы советского "Союза воинствующих безбожников" Емельяна Ярославского. Иванюк жил на окраине поселка в обычной панельной пятиэтажке. Как именно познакомились Полищуки и Иванюк – неясно.

У Сергея Иванюка, вероятно, есть криминальное прошлое: его полный тезка был судим по статье, связанной с наркотиками, а в 2019 году получил четыре года колонии за угрозы убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. В решении суда сказано, что отец Иванюка пожаловался сыну, что сосед спаивает его, а еще – украл у пенсионера бидон. Сергей Иванюк во время совместного застолья с отцом решил отомстить обидчику и пришел к его дому с топором. В ходе ссоры Иванюк бросил топор, схватил лопату и ударил оппонента по голове, после чего тот убежал.

Иванюк отбывал срок в одной из колонии Приморского края и регулярно подавал ходатайства либо о переводе на поселение, либо об условно-досрочном освобождении, однако суд всякий раз отказывал. На момент встречи с Полищуками он уже отбыл наказание, отец к тому времени умер: в документах уголовного дела говорится, что у Иванюка есть только брат, который не является наследником первой очереди.

Как и Василию Выприцких, Полищуки пообещали Иванюку службу в тылу, а затем женили его на сотруднице "125-й финансово-экономической службы Минобороны" в Уссурийске Наталье Сударевой. Сударева помогла оформлять финансовые документы и Василию Выприцких. 13 января 2025 она вышла замуж за Иванюка, убедив его, что таким образом поможет сохранить деньги, а сама – сможет воспользоваться льготой участника войны и устроить дочь в университет.

Иванюк подписал контракт и оказался у артиллеристов, но на передовую так и не попал. В постановлении следователя говорится, что Александр Полищук пытался использовать связи, чтобы направить Сергея в штурмовую роту. Сам Полищук с февраля 2025 года занимал должность номера расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода – аналогичную должности Иванюка, но по каким-то причинам в зону боевых действий прапорщика не отправляли.

Провоенные телеграм-каналы публикуют фотографию Александра Полищука в наручниках. Об аресте других участников группы не сообщается. Сергей Иванюк, скорее всего, догадался о мошенничестве и заблокировал доступ к своему счету для Натальи Сударевой. О гибели Иванюка публично не сообщалось, где он сейчас и что с ним, выяснить не удалось.

В апреле 2024 года в Приморье арестовали другую супружескую пару за аналогичное преступление. По версии прокуратуры, они убедили 46-летнего разнорабочего, живущего на их дачном участке, жениться на 63-летней знакомой. Впоследствии мужчина погиб, а супруги смогли получить большую часть "гробовых".

"Чего они лезут в брачные отношения?"

Подобные случаи встречаются в самых разных регионах.

Baza сообщала, что в Ханты-Мансийске в мае 2025 года возбудили уголовное дело против трех мужчин и одной женщины. По версии следствия, один из подозреваемых работал в полиции и через базы данных искал информацию об одиноких мужчинах, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Участница группы знакомила их с подставными женщинами, а затем – убеждала заключить контракт, оформив доверенность на получение средств на жену. За время боевых действий в Украине подозреваемые женили четверых военнослужащих, которые впоследствии погибли. Издание Neft сообщало, что жертвами мошенников стали жители Нижневартовска 1981, 1970 и 1976 годов рождения, однако могут быть и другие пострадавшие.

В августе так называемый "военкор" Роман Алехин сообщил, что в военном госпитале в Бурятии медсестра пять раз выходила замуж за тяжело раненых участников войны, чтобы потом получить выплаты. Имени он не назвал. Юрист из Улан-Удэ Виктор Егоров заявил, что "в моральном плане девица была не на высоте", но преследовать ее по закону нет оснований.

"Мне непонятно, что вообще хотят военкоры получить от медсестры? Чего они поднимают шумиху и лезут в брачные отношения, которые их вообще не касаются? Когда боец и медсестра регистрировали брак в ЗАГСе или через уполномоченное лицо, я убежден, что там не было ни принуждения, ни обмана, ни насилия, все было добровольно и по обоюдному согласию", – сказал Егоров.

Доказать фиктивность брака, заключенного по обоюдному согласию, удается не всегда. В Хакасии мать пыталась отсудить у невестки выплаты за смерть сына. Она указала в иске, что брак заключен незадолго до отъезда сына на фронт, когда жених находился в колонии. Однако судья решил, что брак был настоящим, поскольку женщина носила передачи и общалась с будущим мужем задолго до подписания документов.

В эффективность законопроекта об ответственности для "черных вдов" не верят даже в российской власти. По мнению депутата Госдумы Нины Останиной, с фиктивными браками можно бороться лишь "общественным порицанием", а законом "нельзя урегулировать вопросы безнравственности".



