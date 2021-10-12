Управление Роскомнадзора по Республике Саха (Якутии) вызвало регионального активиста Степана Петрова для составления протокола о нарушении требований к так называемым СМИ — иностранным агентам. Таковыми власти могут признавать и граждан, Петров был внесён в реестр иноагентских СМИ в августе 2021 года.

О вызове Петрова передаёт правозащитный проект “Апология”, оказывающий ему юридическую помощь. Суть претензий ведомства пока что не известна. Активисту грозит до 10 тысяч рублей штрафа.

По вступившему в действе в конце 2019 года закону, СМИ – иностранным агентом могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование.

Первыми в список попали в декабре 2020 года правозащитник Лев Пономарёв, гражданская активистка Дарья Апахончич, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также автор Радио Свобода и главный редактор сайта "Псковская губерния" Денис Камалягин.

Сейчас в него включены 56 человек. Статус накладывает на них обязательство отчитываться о всех своих доходах и расходах перед министерством юстиции, маркировать любые сообщения в медиа и соцсетях длинным текстом-предупреждением о статусе иноагента. Лишиться статуса по действующему законодательству фактически невозможно.

В список СМИ-иностранных агентов включены также русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу корпорации и директора её юридического лица в России Андрея Шарого к российским властям. В иске говорится, что применение законодательства о СМИ-иноагентах может нарушать статьи Европейской конвенции по правам человека.