Ошибка Арестовича

Российская пропаганда не упускает возможности воспользоваться ошибкой советника Офиса президента Украины, заявившего что разрушение жилого дома в Днепре было результатом изменения траектории российской ракеты силами украинской ПВО. Советник (Алексей Арестович) за эту ошибку извинился, но сохранить должность э это ему не помогло. Он написал заявление об уходе. Заявление было удовлетворено. Что это было? Спецоперация по его устранению, как он сам заявляет? Или закономерный исход событий? Арестович уходит, но на сцене появляется Медведчук. А это чья игра? Обсуждают военный эксперт Давид Шарп, публицист Леонид Швец и телевизионный аналитик Александр Мельман. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы