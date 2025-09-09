Жизнь по талонам. Оккупация Украины и топливный кризис

В оккупированном городе Токмак Запорожской области больше не продают бензин гражданскому населению. Как сообщает украинское издание "РИА Юг", горючее отпускают только военным и по талонам. Местные жители вынуждены заправляться в Мелитополе, городе, расположенном в 60-ти километрах от Токмака. Это одно из многочисленных сообщений о проблемах с горючим на оккупированных территориях. Еще в конце июля издание "Бердянск 24" писало, что на АЗС оккупированного юга Украины есть бензин только одной марки, АИ-95, а остальных наименований нет.

Глава российской администрации на оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий признал, что в регионе не хватает горючего. Он связывает это с ростом потребления и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах. При этом о дефиците бензина говорят не только жители занятой российскими войсками части Запорожской области, но и других оккупированных территорий.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сейчас работает в Запорожье, но сохраняет связь с жителями города, оставшимися в оккупации. В интервью проекту украинской службы Радио Свобода "Новости Приазовья" он рассказал о сложившейся ситуации: "Ситуация с горючим в Энергодаре почти такая же, как и на территории РФ. С той разницей, что жители города фактически в полном составе уехали, а оставшиеся там – это около 20% от общего количества [довоенного] населения. То есть возможности и мощности автозаправочных станций, а также потребности города, которые там были до оккупации, существенно уменьшились. При этом в последние несколько недель в городе ощущается существенный ажиотаж, связанный с бензином и дизельным топливом на автозаправочных станциях", – говорит Орлов. По его словам, жители Энергодара уже привыкли к очередям – и не только на АЗС, но и в аптеках и некоторых магазинах.

Ситуация на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей

Недостаток горючего ощущается и на левом берегу Днепра, на оккупированной Россией части Херсонской области.

Дефицит горючего сильнее стал наблюдаться в августе

"Действительно, дефицит горючего есть и на левобережной части Херсонской области. Он очень ощутимый и очень болезненный. Сильнее он стал наблюдаться в августе. В некоторых общинах области вообще нет бензина и дизельного топлива. По последней информации, в Каховской городской агломерации буквально на днях на одной заправке появился автомобильный газ, но бензина, солярки там нет. То есть приобрести только газ можно. Более того, в Каховской общине около двух недель назад было попадание по последней работавшей АЗС. Заправка на время приостановила работу, возобновить её пытались оккупационные войска", – говорит журналист из Каховки Олег Батурин. По его словам, сложившаяся с бензином ситуация привела к тому, что жители Нижнесерогозской поселковой общины не смогли заправиться в поселке Нижние Серогозы, когда поехали туда в базарный день, чтобы купить топливо и продукты. Батурин говорит, что бензин закончился на заправках за день до этого.

"Россияне стали отпускать бензин исключительно по талонам и только для своих оккупационных организаций. Вообще практика, когда отпускают бензин только для своих, сейчас очень распространена. В той части Херсонской области, которая расположена на левом берегу Днепра, вообще заправок и раньше было не очень много. За исключением густонаселенных городов типа Новой Каховки, Каховки, Скадовска. Сейчас ситуация там очень плачевная", – добавляет Батурин.

Кроме того, что горючее сложно найти, в последнее время оно подорожало, говорит журналист: "Я здесь могу только оперировать ценами того времени, когда в последний раз продавали бензин. Это цены прошлой недели, середины и второй её половины. К примеру, в Каховском районе бензин А-92 продавали по 72 руб/литр, А-95 – в пределах 80 рублей за литр. Качество этого бензина очень низкое. Вообще качество горючего в оккупации крайне низкое. Цены на этот бензин раньше были значительно ниже. К примеру, А-92 продавали два года назад по 50-55 рублей за литр. Цены выросли на 20 рублей за литр", – сообщил Батурин.

Местное население, которое осталось в оккупации, обеспечивается горюче-смазочными материалами в последнюю очередь

Глава российской администрации на оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо отрицает, что в регионе есть дефицит топлива. По его словам, потребление бензина не так велико, как в аннексированном Россией Крыму. Сальдо утверждает, что нет проблем ни с запасами горючего, ни с ростом цен. Назначенный Москвой руководитель оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий ссылается на пиковое потребление и ремонт на нефтеперерабатывающих заводах. Балицкий также написал, что есть проблемы с логистикой, ведь ВСУ могут атаковать поезда с горючим.

При этом назначенный Москвой губернатор не говорит, почему в августе понадобились ремонты на российских НПЗ. "Конечно, это последствия тех энергетических ударов, которые совершают Вооруженные силы Украины, – рассказывает Дмитрий Орлов. – Это влияет и на военный контингент, потому что они также нуждаются в топливе. Их обеспечивают в первую очередь, это понятно. Местное население, которое осталось в оккупации, обеспечивается горюче-смазочными материалами в последнюю очередь, поэтому есть определенный ажиотаж. Особенно сильно он чувствовался неделю-две назад, сейчас понемногу там налаживается логистика, но опять же хочу подчеркнуть, что это при условии сокращения численности населения, то есть потребности существенно уменьшились", – отметил мэр Энергодара.

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части южных территорий Украины, редакция "Новости Приазовья" не может получить официального подтверждения некоторых изложенных фактов или независимо их проверить.

Влияние украинских атак на российские НПЗ

Эксперт по вопросам энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар добавляет, что оккупированные регионы Украины в последнее время получали горючее с юга России. И именно там Силы обороны Украины системно атакуют НПЗ.

"Как раз удары по нефтеперерабатывающим заводам юга России, а их в общей сложности около шести, и привели к дефициту. Потому что именно эти заводы в значительной степени ориентированы на удовлетворение спроса южных регионов в горюче-смазочных материалах. А эти регионы – Ростовская область, Краснодарский край – граничат с оккупированными территориями Украины, откуда идут поставки для группировки российских оккупационных сил на территории Украины и непосредственно оккупированных территорий. Поэтому там, за исключением разве что Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, который ориентируется на экспорт готовых нефтепродуктов, остальные заводы удовлетворяют спрос внутреннего рынка", – объясняет он.

Силы обороны Украины не ограничиваются только югом России. Они держат под прицелом инфраструктуру и в других регионах РФ, добавляет Гончар: "В России не только шесть нефтеперерабатывающих заводов на юге России, есть и другие, например, в Поволжье расположена целая группа заводов, но они тоже подверглись ударам Сил обороны Украины. Я имею в виду Волгоградский, Сызранский, Саратовский и два нефтеперерабатывающих завода в Самаре, Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ. У них тоже есть потери. Соответственно, приходится завозить нефтепродукты из более отдаленных регионов, используя железнодорожное сообщение. Хотя и здесь возникли проблемы, связанные с ударами Сил обороны Украины по железнодорожной логистике – Северо-Кавказской железной дороге. Все видели кадры с горящими поездами, с цистернами в районе Джанкоя или Запорожья. Комплекс этих факторов в совокупности и вызвал тот дефицит, который возник", – подчеркивает эксперт.

Горючего не хватает и в России

Назначенный Москвой руководитель оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в соцсетях пост о проблемах с бензином 20 августа. Тогда он предсказывал, что розничный рынок стабилизируется в первой декаде сентября. Однако пока проблема не исчезла.



Уровень повреждений нефтеперерабатывающих мощностей [России] значительно больше, чем об этом говорят

Михаил Гончар отмечает, что горючего сейчас не хватает не только на оккупированных территориях, но и во многих регионах России: "Мы видим, что ситуация плохая и в более отдаленных регионах, там тоже возник дефицит. Это лишний раз говорит о том, что уровень повреждений нефтеперерабатывающих мощностей [России] значительно больше, чем об этом говорят. То есть действия Сил обороны Украины эффективны". Эксперт не верит, что оккупационные силы смогут решить проблему в первой декаде сентября, как обещает Балицкий. Гончар прогнозирует, что ситуация будет ухудшаться.

"Судя по тому, что в России в середине августа говорили о стабилизации в сентябре, а сейчас говорят о возможной стабилизации где-то в октябре, а ведь и сентябрь придется пережить в таких обстоятельствах, это свидетельствует о том, что само по себе оно не рассосется. Это лишний раз подчеркивает необходимость дальнейших действий Сил обороны Украины. Есть над чем работать", – убежден Михаил Гончар.

Гончар прогнозирует, что могут быть введены ограничения на экспорт бензина, а также будут наблюдаться продолжающиеся проблемы на российском внутреннем топливном рынке. Помощи от Беларуси России тоже ожидать не стоит, считает Гончар: "Беларусь имеет два довольно мощных нефтеперерабатывающих завода, но Минск тоже ограничил экспорт бензина. Очевидно, там тоже опасаются возникновения дефицита, поскольку нефтепроводная система "Дружба" тоже была атакована", – напоминает эксперт.

Журналист из Каховки Олег Батурин говорит, что возможность заправить автомобиль на оккупированных территориях превратилась в привилегию для избранных: "Из того, что я знаю, талоны на бензин можно взять только в случае, если вы сотрудничаете с оккупационными властями. Тогда для вас могут открыть некоторые двери. Людей спасали в последнее время нелегальные бензозаправки, то есть когда в каком-то дворе или на предприятии, фактически из-под полы, нелегально продают бензин. Насколько я знаю, такие точки ещё есть на левобережной части Херсонской области, но и там ощущается дефицит топлива", – говорит Батурин.

В ночь на 5 сентября Силы беспилотных систем ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани и нефтебазу в оккупированном Луганске. В частности, по сообщениям военных, удар в Луганске был нанесен по важной нефтебазе, обеспечивающей топливом российские войска.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины впоследствии заявили, что, "по предварительным данным, зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год". Речь шла о Рязанском НПЗ, который, как сообщили в украинском Генштабе, располагает проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год и входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Завод производит бензины, дизель, реактивное горючее, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. По данным украинских военных, он задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

В конце августа стало известно об ударах украинских беспилотников, которые привели к полной остановке Волгоградского, Новокуйбышевского, Самарского, Саратовского, Сызранского нефтеперерабатывающих заводов. Атакам подверглись Афипский НПЗ, Славянский НПЗ и Новошахтинский НПЗ.