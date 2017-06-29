Telegram в правовом поле

Все, что нужно знать рано утром 29 июня
Доброе утро!
Петербургское отделение “Открытой России” заблокировало пустыми коробками вход в петербургский офис Роскомнадзора.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров вчера весь день переписывался с создателем Telegram Павлом Дуровым. Telegram предоставил и так публичные данные сервиса, необходимые для регистрации, а Роскомнадзор сервис зарегистрировал. "Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации", – сказал Жаров. "Мы не будем выполнять антиконституционный и нереализуемый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", – подчеркнул Дуров. Не поле, а прямо-таки пересеченная местность.
Госдума, как выяснилось, обсуждала на закрытом заседании с главой ФСБ Александром Бортниковым блокировку в России зарубежных медиа типа “вражеские голоса”. Заблокировать очень бы хотелось, но никто не может придумать как. Отношения с США, опять же, портить нежелательно: глава российского МИДа Сергей Лавров рассчитывает, что Путин и Трамп встретятся в Гамбурге во время саммита “большой двадцатки” – все-таки “будут в одном городе, в одном здании”, нехорошо как-то, если нет. Глава Пентагона, правда, сказал, что Путин “чинит неприятности за пределами России”, а Евросоюз продлил санкции в отношении России еще на полгода и увеличил расходы на оборону в рамках НАТО.
Минобороны России открестилось от Виктора Агеева, взятого в плен украинскими военными в Луганской области. По версии российского оборонного ведомства, Агеев – не контрактник, что бы там ни говорили его мать, соцсети, сослуживцы и украинские офицеры. В Донецкой области меж тем – опять в результате взрыва машины – погиб полковник Службы безопасности Украины Юрий Возный. Украинская военная прокуратура квалифицировала случившееся как теракт.
Суд ликвидировал как незаконное “представительство” так называемой ДНР в чешском городе Острава, но глава этой самой “ДНР” Александр Захарченко не унывает и рассказывает по местному телевидению, как будет продавать уголь “в страны Европы и в Турцию”.
Совет Федерации России одобрил закон о московской реновации. Перед голосованием у здания собрались протестующие. К ним вышла Валентина Матвиенко. Она поговорила с Сергеем Митрохиным из “Яблока” и обвинила его в отсутствии политической воли, после чего Митрохина задержали и увезли в ОВД.
Петербургское законодательное собрание не разрешило проводить референдум о передаче Исаакия церкви, запретило несовершеннолетним гулять ночью по кладбищам и благополучно отправилось на каникулы.
Суды.
Наука.
А новости театра таковы, что Владимир Кехман, наруководившись Новосибирским театром оперы и балета, ушел в декретный отпуск, а театральные деятели по всей России проводят акцию в поддержку арестованного Алексея Малобродского, бывшего директора “Гоголь-центра”. То есть записывают ролики, в которых сетуют на недопустимое давление и цинизм суда.
Три ссылки начнем, для разнообразия, с маразма:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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