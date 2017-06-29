Telegram в правовом поле

Доброе утро!

Петербургское отделение “Открытой России” заблокировало пустыми коробками вход в петербургский офис Роскомнадзора.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров вчера весь день переписывался с создателем Telegram Павлом Дуровым. Telegram предоставил и так публичные данные сервиса, необходимые для регистрации, а Роскомнадзор сервис зарегистрировал. "Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации", – сказал Жаров. "Мы не будем выполнять антиконституционный и нереализуемый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", – подчеркнул Дуров. Не поле, а прямо-таки пересеченная местность.

Госдума, как выяснилось, обсуждала на закрытом заседании с главой ФСБ Александром Бортниковым блокировку в России зарубежных медиа типа “вражеские голоса”. Заблокировать очень бы хотелось, но никто не может придумать как. Отношения с США, опять же, портить нежелательно: глава российского МИДа Сергей Лавров рассчитывает, что Путин и Трамп встретятся в Гамбурге во время саммита “большой двадцатки” – все-таки “будут в одном городе, в одном здании”, нехорошо как-то, если нет. Глава Пентагона, правда, сказал, что Путин “чинит неприятности за пределами России”, а Евросоюз продлил санкции в отношении России еще на полгода и увеличил расходы на оборону в рамках НАТО.

Минобороны России открестилось от Виктора Агеева, взятого в плен украинскими военными в Луганской области. По версии российского оборонного ведомства, Агеев – не контрактник, что бы там ни говорили его мать, соцсети, сослуживцы и украинские офицеры. В Донецкой области меж тем – опять в результате взрыва машины – погиб полковник Службы безопасности Украины Юрий Возный. Украинская военная прокуратура квалифицировала случившееся как теракт.

Суд ликвидировал как незаконное “представительство” так называемой ДНР в чешском городе Острава, но глава этой самой “ДНР” Александр Захарченко не унывает и рассказывает по местному телевидению, как будет продавать уголь “в страны Европы и в Турцию”.





Совет Федерации России одобрил закон о московской реновации. Перед голосованием у здания собрались протестующие. К ним вышла Валентина Матвиенко. Она поговорила с Сергеем Митрохиным из “Яблока” и обвинила его в отсутствии политической воли, после чего Митрохина задержали и увезли в ОВД.

Петербургское законодательное собрание не разрешило проводить референдум о передаче Исаакия церкви, запретило несовершеннолетним гулять ночью по кладбищам и благополучно отправилось на каникулы.

Суды.

Присяжные пока не вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова .

. Зато математику Дмитрию Богатову продлили арест до 31 августа, потому что следователи никак не могут разобраться в изъятых у него семи компьютерах: на них установлены программы, которые они “не привыкли видеть”.

продлили арест до 31 августа, потому что следователи никак не могут разобраться в изъятых у него семи компьютерах: на них установлены программы, которые они “не привыкли видеть”. В Саратове подростка оштрафовали на 10 тысяч рублей за плакат “Беги, Вова, беги!” , а его мать – на сто рублей за “неисполнение родительских обязанностей”.

, а его мать – на сто рублей за “неисполнение родительских обязанностей”. В Киеве сегодня продолжат судить отсутствующего там экс-президента Януковича .

. КНДР заочно приговорила к смерти экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе – за якобы организацию попытки покушения на Ким Чен Ына. В своей стране Пак Кын Хе, отстраненная от власти в результате импичмента, сидит в тюрьме в ожидании суда.

Наука.

На митинг работников РАН пришли от пятисот до тысячи человек и потребовали прекратить “удушение науки”.

Преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики отказались сотрудничать с Московской юридической академий после того, как там повесили мемориальную доску с упоминанием Сталина. Здесь профессор Илья Шаблинский объясняет, почему.

А новости театра таковы, что Владимир Кехман, наруководившись Новосибирским театром оперы и балета, ушел в декретный отпуск, а театральные деятели по всей России проводят акцию в поддержку арестованного Алексея Малобродского, бывшего директора “Гоголь-центра”. То есть записывают ролики, в которых сетуют на недопустимое давление и цинизм суда.

Три ссылки начнем, для разнообразия, с маразма:

“В литературе пышным цветом цвел маразм, руководство и члены Союза писателей печатали только друг друга, поэтому нас не печатали всех, скопом”. Поэт Владимир Ханан рассказывает о “второй литературной реальности”, “Клубе-81” и “ленинградской школе” 70-80-х годов.

Для тех, кто собирается в Испанию, инструкция, как понять Мадрид. Филологическая.

Свежее интервью с Вальтером Беньямином, наконец-то! “Кухонные дебаты” Беньямина с советским искусствоведом, в 1929–1934 году работавшим завотделом нового русского искусства Третьяковки Алексеем Федоровым-Давыдовым происходят как бы сегодня и являются частью выставки, открывшейся в Музее современного искусства в Москве. Обсуждают, в том числе, украинский художник Малевич или российский.

Искренне ваши,

Семь-сорок