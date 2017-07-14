Немцов вне кремлевской повестки. “Игнор” и благоустройство в Лахденпохье

Доброе утро!

Суд в Москве приговорил Заура Дадаева, стрелявшего в Бориса Немцова, к 20 годам строгого режима. Остальные четверо подсудимых получили от 11 до 19 лет.

Кто и зачем заказал убийство, где находится его предполагаемый организатор Руслан Мухудинов и почему не был допрошен начальник Мухудинова Руслан Геремеев, по-прежнему неизвестно. Адвокат семьи Немцова считает недоказанной вину одного из осужденных, Хамзата Бахаева (он получил 11 лет). Пресс-секретарь Путина сказал, что приговор по делу об убийстве Немцова "абсолютно не имеет отношения к кремлевской повестке дня". Глава Чечни Рамзан Кадыров сомневается в доказанности вины осужденных.

Кто избил волонтера штаба Навального Александра Туровского, как раз известно –сотрудники московской полиции, но сейчас это уже никого не интересует. Туровский публично обвинил Навального в “игноре” и отсутствии поддержки, и главный вопрос российской оппозиции состоит теперь в том, виноват ли Навальный. На этом фоне совершенно затерялись сообщения о том, что:

Волонтер штаба Навального в Тамбове получил семь суток ареста за съемку полицейских;

Приостановлено расследование нападения на самого Навального с зеленкой, в результате которого политик получил – химический ожог глаза;

ФСБ ведет допросы несовершеннолетних участников акции 26 марта и их родителей: им предлагается ответить на 60 вопросов обо всем на свете. Опрошены 50-60 человек.

За членами семьи Навального постоянно следят спецслужбы – так, во всяком случае, утверждает сам политик в интервью Reuters.

282 журналиста потребовали освободить корреспондента РБК Александра Соколова, которого обвиняют в экстремизме по 282-й статье. Соколов уже почти два года находится в СИЗО. Его вина в том, что он собирал подписи для проведения референдума “За ответственную власть”.

Которая и так ответственная: некоммерческое партнерство "Развитие рынка эффективных инвестиций", принадлежащее друзьям Путина Геннадию Тимченко и Петру Колбину и располагающее активами в 24 млрд рублей, умудрилось некоммерческим образом получить 9 млрд доходов и потратить при этом 500 тыс. рублей на благоустройство акватории Ладоги в Лахденпохье. А могли бы и не благоустраивать.





Ответственные депутаты красноярского Законодательного собрания в два раза подняли себе зарплату, после чего один особо ответственный заявил, что это произошло случайно, из-за подмены законопроекта.

В Петербурге ФСБ задержала генерального директора “Силовых машин” по подозрению в разглашении государственной тайны, но после допроса и обыска отпустила его под подписку о невыезде. Тайна как будто бы не связана с тем, как в находящийся под санкциями Крым попали газовые турбины немецкой компании Siemens. Все таинственно.

Таинственность есть и в объединении сервисов “Яндекс.Такси” и Uber в России и еще пяти странах бывшего СССР. Что это будет, УберЯндекс или Yandex von Uber, не ясно, но многие опасаются, что цены вырастут. В Украине объединения не произойдет, потому что там сервисы Яндекса находятся под санкциями.

Саммит Украина-ЕС закончился без итоговой декларации, но председатель Евросовета Дональд Туск призвал Украину не сдаваться, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал главной проблемой страны коррупцию. Как бы в ответ на его слова Верховная Рада – после традиционной драки – разрешила арестовать депутата Михаила Добкина, в прошлом мэра Харькова и главу Харьковской области. Его обвиняют в мошенничестве с земельными участками.

По данным журналистов немецкой радиостанции Deutschlandfunk, в Донбассе на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях действуют трудовые лагеря, в которых работают около 10 тысяч заключенных. Часть из них давно должны были выйти на свободу, но сепаратисты не дают им такой возможности. Украинские власти “ничем не могут им помочь”. Как и крымскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, отбывающему в России 20-летний срок за терроризм. Вчера президент Украины Петр Порошенко поздравил Сенцова с днем рождения.

В Британии опубликован законопроект о выходе из ЕС. Гарантии прав граждан ЕС в Великобритании в нем никак не оговариваются. Лейбористы уже заявили, что не поддержат его, ЕС этот документ тоже не устраивает. Лидер лейбористов и первые министры Шотландии и Уэльса провели в Брюсселе консультации с главой европейской делегации на переговорах по брекзиту Мишелем Барнье.

Президент США Дональд Трамп находится с визитом в Париже. Никаких сенсационных заявлений на его совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном не прозвучало. Трамп вновь хвалил своего старшего сына и называл его встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, обещавшей ему компромат на Хиллари Клинтон, несущественной. Сегодня Трампы вместе с французским руководством будет праздновать годовщину взятия Бастилии и столетие вступления США в Первую мировую войну.

Евросоюз подал в суд на Польшу за вырубку Беловежской пущи и обещал подать (через месяц) в суд на Венгрию – если власти этой страны не изменят закон об образовании, который делает невозможным работу Центральноевропейского университета, основанного Джорджем Соросом. Правительство Венгрии как раз ведет (англ.) широкую кампанию против Сороса, обвиняя его в организации нелегальной иммиграции в Европу.

Европейский университет в Петербурге отвечает на давление со стороны государства иначе, чем Центральноевропейский университет в Будапеште: там решено просить новую лицензию, не дожидаясь аннулирования старой. В этом наверняка есть какой-то глубокий смысл, но его никто не объясняет.

В Китае умер от рака лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо. Он отбывал 11-летний срок за создание “Хартии-08”, призывающей к соблюдению прав человека в Китае. Лечить его за границей власти КНР не разрешили.

Первая из трех ссылок – тоже про смерть:

“По словам Плутарха, много сделавшего для популяризации идей Платона, тот любил инжир”. Но все равно умер. Легкомысленный отрывок из книги Саймона Критчли “Книги мертвых философов” о том, как умирали Платон, Маркс, Фрейд и Фуко.

Зачем российская императрица Екатерина II писала антимасонские пьесы, объясняет Вера Проскурина.

“Нет никакой политической обстановки. И не надо создавать ее!”. Глава из книги Саймона Монтефиоре об Иерусалиме, посвященная 1920-30 годам, когда арабы начали серьезно конфликтовать с евреями, а английская администрация деятельно это игнорировала.

Деятельных вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок