Малороссия вместо Украины. Тайная встреча Трампа и Путина

Все, что нужно знать рано утром 19 июля
Доброе утро!
Глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании государства “Малороссия” вместо Украины. Столицей “Малороссии” он провозгласил Донецк, а за Киевом оставил статус “культурного центра”. Президент Украины назвал это “трансляцией месседжей, полученных из России”, так называемая Луганская народная республика от “Малороссии” открестилась, а Песков сказал, что это личная инициатива Захарченко, которая требует осмысления. Карикатурист Елкин уже осмыслил.
Грызлов собирается обсуждать все это на встрече контактной группы в Минске.
В связи с Россией ничего, кроме судов, не происходит, но судов зато много:
Политическое несобытие: Евгений Ройзман не идет на выборы губернатора Свердловской области. Экономическое недособытие: Федеральная антимонопольная служба вроде бы требует отменить роуминг внутри России, но как-то несмело.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в России – им стал бывший губернатор Юты Джон Хантсман. При Обаме он несколько лет был послом в Китае. Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. Американская пресса пишет, что Трамп и Путин встречались в Гамбурге не один раз, как мы привыкли думать, а два. Какие выводы надо сделать из этой сенсационной новости, не очень понятно.
Зато теперь уже понятно, что отмена введенной при Обаме системы здравоохранения в США пока что провалилась. Республиканцы не смогли создать замену, которую готов принять Конгресс. Чуть раньше стало понятно, что ядерное соглашение с Ираном Трамп отменить тоже не смог: Белый дом нехотя признал, что Иран выполняет все условия.
В иракском городе Мосул, недавно освобожденном от боевиков ИГ, задержали прятавшихся в подземельях смертниц. Среди 20 женщин есть гражданки России, Латвии, Германии, Турции и других стран. Турция обнародовала “черный список” лиц, подозревающихся в связях с ИГ. В него вошли 54 тысячи человек из 146 стран. Им запрещен въезд на территорию Турции.
В Будапеште прошли переговоры премьеров Израиля и Венгрии. Венгерский премьер Виктор Орбан заверил Нетаньяху, что Венгрия выступает против антисемитизма. Нетаньяху не стал ставить это под сомнение. Цель поездки израильского премьера – заручиться поддержкой в Евросоюзе. Сегодня он встречается в Будапеште с главами Польши, Чехии и Словакии. С американской поддержкой у Нетаньяху все хорошо: вице-президент США Майкл Пенс снова подтвердил намерение Вашингтона перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.
Германия переживает новую вспышку интереса к регенсбургскому католическому хору: юрист Ульрих Вебер опубликовал доказательства 547 случаев физического и сексуального насилия над детьми. Основные обвинения связаны с периодом, когда капельмейстером хора был старший брат папы римского Бенедикта XVI Георг Ратцингер.
Три ссылки, в пику католикам, начнем с православных:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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