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7:40

Малороссия вместо Украины. Тайная встреча Трампа и Путина

Все, что нужно знать рано утром 19 июля

Доброе утро!

Глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании государства “Малороссия” вместо Украины. Столицей “Малороссии” он провозгласил Донецк, а за Киевом оставил статус “культурного центра”. Президент Украины назвал это “трансляцией месседжей, полученных из России”, так называемая Луганская народная республика от “Малороссии” открестилась, а Песков сказал, что это личная инициатива Захарченко, которая требует осмысления. Карикатурист Елкин уже осмыслил.

Грызлов собирается обсуждать все это на встрече контактной группы в Минске.

В связи с Россией ничего, кроме судов, не происходит, но судов зато много:

  • Арбитражный суд Гааги обязал Россию выплатить Нидерландам 5,5 млн евро в связи с задержанием в нейтральных водах судна Arctic Sunrise и находившихся на борту экологов. Корабль шел под нидерландским флагом. Россия не принимала участия в слушаниях.
  • Суд в Москве продлил на три месяца арест бывшему директору “Гоголь-центра” Алексею Малобродскому (хотя прокуратура настаивала, что Малобродский был арестован незаконно). Двум другим обвиняемым по делу тоже продлили аресты.
  • Кировлесотсудил у Алексея Навального и Петра Офицерова 2,2 млн рублей вместо планировавшихся 16,2 млн. Но отсудил.
  • Обвинение требует три года колонии для Станислава Зимовца – его обвиняют в том, что он кинул в бойца ОМОНа “фрагмент кирпича” в ходе акции “Он вам не Димон” 26 марта.
  • В МГУ собрали свыше полутора тысяч подписей в защиту математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в терроризме, потому что он был оператором узла Tor и кто-то запостил с его IP “призывы к терроризму и массовым беспорядкам”. Обращение с подписями передали в администрацию Путина. Потому что Путин – глава попечительского совета МГУ.
  • Узник Болотной Максим Панфилов, страдающий синдромом Туретта, доставлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Астрахани. К принудительному лечению его приговорили в марте. По версии следствия, Панфилов сорвал шлем с полицейского.
  • Создатель “групп смерти” ВКонтакте Филипп Лис (Филипп Будейкин) приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за склонение к суициду. Он полностью признал свою вину. Расследование “Новой газеты” возымело последствия.

Политическое несобытие: Евгений Ройзман не идет на выборы губернатора Свердловской области. Экономическое недособытие: Федеральная антимонопольная служба вроде бы требует отменить роуминг внутри России, но как-то несмело.


Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в России – им стал бывший губернатор Юты Джон Хантсман. При Обаме он несколько лет был послом в Китае. Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. Американская пресса пишет, что Трамп и Путин встречались в Гамбурге не один раз, как мы привыкли думать, а два. Какие выводы надо сделать из этой сенсационной новости, не очень понятно.

Зато теперь уже понятно, что отмена введенной при Обаме системы здравоохранения в США пока что провалилась. Республиканцы не смогли создать замену, которую готов принять Конгресс. Чуть раньше стало понятно, что ядерное соглашение с Ираном Трамп отменить тоже не смог: Белый дом нехотя признал, что Иран выполняет все условия.

В иракском городе Мосул, недавно освобожденном от боевиков ИГ, задержали прятавшихся в подземельях смертниц. Среди 20 женщин есть гражданки России, Латвии, Германии, Турции и других стран. Турция обнародовала “черный список” лиц, подозревающихся в связях с ИГ. В него вошли 54 тысячи человек из 146 стран. Им запрещен въезд на территорию Турции.

В Будапеште прошли переговоры премьеров Израиля и Венгрии. Венгерский премьер Виктор Орбан заверил Нетаньяху, что Венгрия выступает против антисемитизма. Нетаньяху не стал ставить это под сомнение. Цель поездки израильского премьера – заручиться поддержкой в Евросоюзе. Сегодня он встречается в Будапеште с главами Польши, Чехии и Словакии. С американской поддержкой у Нетаньяху все хорошо: вице-президент США Майкл Пенс снова подтвердил намерение Вашингтона перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Германия переживает новую вспышку интереса к регенсбургскому католическому хору: юрист Ульрих Вебер опубликовал доказательства 547 случаев физического и сексуального насилия над детьми. Основные обвинения связаны с периодом, когда капельмейстером хора был старший брат папы римского Бенедикта XVI Георг Ратцингер.

Три ссылки, в пику католикам, начнем с православных:

  • Здесь объясняется абсолютно непонятная внецерковной публике проблема идентификации останков царской семьи. Сочная цитата: “Никто не вспоминает, что в 1998 году т.н. “екатеринбургские останки” были захоронены согласно выводам комиссии во главе с будущим лидером “болотников” и “белоленточников” Борисом Немцовым”.
  • Трогательные воспоминания Михаила Петрова о школьном детстве в послевоенном Ленинграде: “Минн Владимирович Лемке, директор какого-то академического института, был чрезвычайно представительный господин старорежимного типа. Помню, как он зимой в бобровой шубе и шапке, с тростью в руке или летом в чесучовом костюме и соломенной шляпе всегда около девяти вечера выходил в переулок и шествовал в соседний подъезд, где жила некая эффектная немолодая дама – ученый секретарь руководимого им института. Сидя на лавочке во дворе, дворник Сысой, живший в подвале в нашем подъезде, говорил: “Минн Владимирович пошли к евоной дамы… Время и нам отдыхать”.
  • Любителям картинок – на выбор два текста: интервью с искусствоведом Павлом Голубевым, расшифровавшим и теперь публикующим дневник Константина Сомова, или рассуждения арт-критика Оссиана Уорда о том, как правильно воспринимать современное искусство.

Искренне ваши,
Семь-сорок

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