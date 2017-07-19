Малороссия вместо Украины. Тайная встреча Трампа и Путина

Доброе утро!

Глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании государства “Малороссия” вместо Украины. Столицей “Малороссии” он провозгласил Донецк, а за Киевом оставил статус “культурного центра”. Президент Украины назвал это “трансляцией месседжей, полученных из России”, так называемая Луганская народная республика от “Малороссии” открестилась, а Песков сказал, что это личная инициатива Захарченко, которая требует осмысления. Карикатурист Елкин уже осмыслил.

Грызлов собирается обсуждать все это на встрече контактной группы в Минске.

В связи с Россией ничего, кроме судов, не происходит, но судов зато много:

Арбитражный суд Гааги обязал Россию выплатить Нидерландам 5,5 млн евро в связи с задержанием в нейтральных водах судна Arctic Sunrise и находившихся на борту экологов. Корабль шел под нидерландским флагом. Россия не принимала участия в слушаниях.

и находившихся на борту экологов. Корабль шел под нидерландским флагом. Россия не принимала участия в слушаниях. Суд в Москве продлил на три месяца арест бывшему директору “Гоголь-центра” Алексею Малобродскому (хотя прокуратура настаивала, что Малобродский был арестован незаконно). Двум другим обвиняемым по делу тоже продлили аресты.

Алексею Малобродскому (хотя прокуратура настаивала, что Малобродский был арестован незаконно). Двум другим обвиняемым по делу тоже продлили аресты. “ Кировлес ” отсудил у Алексея Навального и Петра Офицерова 2,2 млн рублей вместо планировавшихся 16,2 млн. Но отсудил.

” отсудил у Алексея Навального и Петра Офицерова 2,2 млн рублей вместо планировавшихся 16,2 млн. Но отсудил. Обвинение требует три года колонии для Станислава Зимовца – его обвиняют в том, что он кинул в бойца ОМОНа “фрагмент кирпича” в ходе акции “Он вам не Димон” 26 марта .

. В МГУ собрали свыше полутора тысяч подписей в защиту математика Дмитрия Богатова , которого обвиняют в терроризме, потому что он был оператором узла Tor и кто-то запостил с его IP “призывы к терроризму и массовым беспорядкам”. Обращение с подписями передали в администрацию Путина. Потому что Путин – глава попечительского совета МГУ.

, которого обвиняют в терроризме, потому что он был оператором узла Tor и кто-то запостил с его IP “призывы к терроризму и массовым беспорядкам”. Обращение с подписями передали в администрацию Путина. Потому что Путин – глава попечительского совета МГУ. Узник Болотной Максим Панфилов, страдающий синдромом Туретта, доставлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Астрахани. К принудительному лечению его приговорили в марте. По версии следствия, Панфилов сорвал шлем с полицейского.

Максим Панфилов, страдающий синдромом Туретта, доставлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Астрахани. К принудительному лечению его приговорили в марте. По версии следствия, Панфилов сорвал шлем с полицейского. Создатель “групп смерти” ВКонтакте Филипп Лис (Филипп Будейкин) приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за склонение к суициду. Он полностью признал свою вину. Расследование “Новой газеты” возымело последствия.

Политическое несобытие: Евгений Ройзман не идет на выборы губернатора Свердловской области. Экономическое недособытие: Федеральная антимонопольная служба вроде бы требует отменить роуминг внутри России, но как-то несмело.





Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в России – им стал бывший губернатор Юты Джон Хантсман. При Обаме он несколько лет был послом в Китае. Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. Американская пресса пишет, что Трамп и Путин встречались в Гамбурге не один раз, как мы привыкли думать, а два. Какие выводы надо сделать из этой сенсационной новости, не очень понятно.

Зато теперь уже понятно, что отмена введенной при Обаме системы здравоохранения в США пока что провалилась. Республиканцы не смогли создать замену, которую готов принять Конгресс. Чуть раньше стало понятно, что ядерное соглашение с Ираном Трамп отменить тоже не смог: Белый дом нехотя признал, что Иран выполняет все условия.

В иракском городе Мосул, недавно освобожденном от боевиков ИГ, задержали прятавшихся в подземельях смертниц. Среди 20 женщин есть гражданки России, Латвии, Германии, Турции и других стран. Турция обнародовала “черный список” лиц, подозревающихся в связях с ИГ. В него вошли 54 тысячи человек из 146 стран. Им запрещен въезд на территорию Турции.

В Будапеште прошли переговоры премьеров Израиля и Венгрии. Венгерский премьер Виктор Орбан заверил Нетаньяху, что Венгрия выступает против антисемитизма. Нетаньяху не стал ставить это под сомнение. Цель поездки израильского премьера – заручиться поддержкой в Евросоюзе. Сегодня он встречается в Будапеште с главами Польши, Чехии и Словакии. С американской поддержкой у Нетаньяху все хорошо: вице-президент США Майкл Пенс снова подтвердил намерение Вашингтона перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Германия переживает новую вспышку интереса к регенсбургскому католическому хору: юрист Ульрих Вебер опубликовал доказательства 547 случаев физического и сексуального насилия над детьми. Основные обвинения связаны с периодом, когда капельмейстером хора был старший брат папы римского Бенедикта XVI Георг Ратцингер.

Три ссылки, в пику католикам, начнем с православных:

Здесь объясняется абсолютно непонятная внецерковной публике проблема идентификации останков царской семьи. Сочная цитата: “Никто не вспоминает, что в 1998 году т.н. “екатеринбургские останки” были захоронены согласно выводам комиссии во главе с будущим лидером “болотников” и “белоленточников” Борисом Немцовым”.

Трогательные воспоминания Михаила Петрова о школьном детстве в послевоенном Ленинграде: “Минн Владимирович Лемке, директор какого-то академического института, был чрезвычайно представительный господин старорежимного типа. Помню, как он зимой в бобровой шубе и шапке, с тростью в руке или летом в чесучовом костюме и соломенной шляпе всегда около девяти вечера выходил в переулок и шествовал в соседний подъезд, где жила некая эффектная немолодая дама – ученый секретарь руководимого им института. Сидя на лавочке во дворе, дворник Сысой, живший в подвале в нашем подъезде, говорил: “Минн Владимирович пошли к евоной дамы… Время и нам отдыхать”.

Любителям картинок – на выбор два текста: интервью с искусствоведом Павлом Голубевым, расшифровавшим и теперь публикующим дневник Константина Сомова, или рассуждения арт-критика Оссиана Уорда о том, как правильно воспринимать современное искусство.

Искренне ваши,

Семь-сорок