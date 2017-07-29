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С христианской точки зрения

Надежда: компас или наркотик? Эфир в 17:05

Евангельская христианка​ Татьяна Ряховская и православный​ Олег Степурко о том, мешают или помогают друг другу надежда на людей и надежда на Бога

Мешают или помогают друг другу надежда на людей и надежда на Бога? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят евангельская христианка​ Татьяна Ряховская и православный​ Олег Степурко. Эфир в 17:05.

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