Надежда: компас или наркотик? Эфир в 17:05

Евангельская христианка Татьяна Ряховская и православный Олег Степурко о том, мешают или помогают друг другу надежда на людей и надежда на Бога
Мешают или помогают друг другу надежда на людей и надежда на Бога? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят евангельская христианка Татьяна Ряховская и православный Олег Степурко. Эфир в 17:05.
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