Волки остались без грантов на елки

Доброе утро!

В столице Венесуэлы Каракасе сейчас красочно.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил состоявшимися референдум об изменении конституции и выборы в Конституционную ассамблею. Главной задачей Ассамблеи будет изменение основного закона, обеспечивающее переход власти от парламента, который контролирует оппозиция, к правительству. Оппозиция выборы и референдум бойкотировала. США ввели санкции против Мадуро, назвав его диктатором.

В США вообще бурная жизнь: после 10 дней на посту уволен директор коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи. До этого сам Скарамуччи способствовал увольнению главы аппарата Белого дома Рейнса Прибуса – в разговоре с “Нью-Йоркером” он назвал Прибуса “параноидальным шизофреником”.

В американо-российских отношениях тоже все в движении: посольство США объявило, что в связи с сокращением штатов, которое дипмиссия будет вынуждена произвести по требованию Кремля, россиянам будут дольше делать визы. А доступ к даче в Серебряном бору американцам уже закрыли, досрочно, с опережением графика.





По сведениям The Wall Street Journal, Пентагон и Госдепартамент передали в Белый дом план поставок Украине противотанковых снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружения – “исключительно оборонительных”. Теперь это будет некоторое время обсуждаться, остальные же новости в связи с Украиной такие:

Пенсионер из Украины Алексей Сизонович приговорен в России на 12 лет за подготовку терактов в Ростовской области. Свидетелями по его делу выступали пророссийские сепаратисты из “ЛНР”.

Бывший полевой командир сепаратистов "ДНР" Вадим Погодин, которого в Украине обвиняют в организации убийства 16-летнего украинского школьника Степана Чубенко, вышел из-под ареста, под который его поместили в аннексированном Крыму. Будут ли его передавать Украине, не понятно.

Сепаратисты обеих “народных республик” потребовали от Киева освободить Виктора Агеева, взятого в плен украинскими военными на территории Луганской области. Украинские власти утверждают, что Агеев – российский военнослужащий. Да он и сам, вроде бы, этого не отрицает.

В Чечне продолжаются облавы на геев, утверждается в докладе Российской ЛГБТ-сети. За последние четыре месяца на "горячую линию" сети за помощью обратились более 130 человек из Чечни, а более 60 человек удалось вывезти из республики. Подробнее о новых методах “охоты” рассказывается тут. "Новая газета" (это уже вне связи с преследованием геев) опубликовала имена 27 жителей Чечни, предположительно казненных без суда в январе этого года.

“Отряды Путина” заколотили досками вход в штаб Навального в Краснодаре, в Астрахани сторонника Навального задержали за отказ показать личную переписку в телефоне – привезли в участок, переписали паспортные данные и потом отпустили.

Лидер группы “Ноль” Федор Чистяков решил не возвращаться в Россию в связи с преследованиями “Свидетелей Иеговы” (это утверждает “Новая”), “Ночным волкам” впервые с 2012 года отказали в президентских грантах на организацию детских новогодних елок (по данным “Коммерсанта”), эксперимент с поголовным досмотром в петербургском метро признан неудачным (пишет пресс-служба метрополитена), а самым богатым россиянином, говорит нам Forbes, стал Алексей Мордашов. Пишут, что он обогнал Леонида Михельсона. Если вы знаете, кто это такие, то, возможно, вам что-то скажет и имя Андрея Малахова, который уходит с Первого канала.

В реальном же мире умерла актриса Жанна Моро и драматург и тоже актер Сэм Шепард (англ.).

В трех ссылках сегодня – веселые картинки про Путина, стихи о разлитых щах и эссе о зоопарках.

Веселые картинки про Путина делает израильский художник Рои Розен. Здесь он их показывает и доходчиво объясняет, что ему этот Путин.

“Я вижу стол. Он говорит: / "О, горе мне! Я залит щами / И макаронами покрыт / И им подобными вещами”. Читайте интервью с автором этого монолога посудомойки и других стихов про грибы, собаку и продажу китайских сувениров на Сенной Зоей Эзрохи.

“Все места насильственной маргинализации: гетто, кварталы лачуг, тюрьмы, сумасшедшие дома, концлагеря – имеют что-то общее с зоопарками”. Эссе Джона Берджера про исчезновение зверей.

Искренне ваши,

Семь-сорок