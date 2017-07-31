Волки остались без грантов на елки

Все, что нужно знать рано утром 1 августа
Доброе утро!
В столице Венесуэлы Каракасе сейчас красочно.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил состоявшимися референдум об изменении конституции и выборы в Конституционную ассамблею. Главной задачей Ассамблеи будет изменение основного закона, обеспечивающее переход власти от парламента, который контролирует оппозиция, к правительству. Оппозиция выборы и референдум бойкотировала. США ввели санкции против Мадуро, назвав его диктатором.
В США вообще бурная жизнь: после 10 дней на посту уволен директор коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи. До этого сам Скарамуччи способствовал увольнению главы аппарата Белого дома Рейнса Прибуса – в разговоре с “Нью-Йоркером” он назвал Прибуса “параноидальным шизофреником”.
В американо-российских отношениях тоже все в движении: посольство США объявило, что в связи с сокращением штатов, которое дипмиссия будет вынуждена произвести по требованию Кремля, россиянам будут дольше делать визы. А доступ к даче в Серебряном бору американцам уже закрыли, досрочно, с опережением графика.
По сведениям The Wall Street Journal, Пентагон и Госдепартамент передали в Белый дом план поставок Украине противотанковых снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружения – “исключительно оборонительных”. Теперь это будет некоторое время обсуждаться, остальные же новости в связи с Украиной такие:
В Чечне продолжаются облавы на геев, утверждается в докладе Российской ЛГБТ-сети. За последние четыре месяца на "горячую линию" сети за помощью обратились более 130 человек из Чечни, а более 60 человек удалось вывезти из республики. Подробнее о новых методах “охоты” рассказывается тут. "Новая газета" (это уже вне связи с преследованием геев) опубликовала имена 27 жителей Чечни, предположительно казненных без суда в январе этого года.
“Отряды Путина” заколотили досками вход в штаб Навального в Краснодаре, в Астрахани сторонника Навального задержали за отказ показать личную переписку в телефоне – привезли в участок, переписали паспортные данные и потом отпустили.
Лидер группы “Ноль” Федор Чистяков решил не возвращаться в Россию в связи с преследованиями “Свидетелей Иеговы” (это утверждает “Новая”), “Ночным волкам” впервые с 2012 года отказали в президентских грантах на организацию детских новогодних елок (по данным “Коммерсанта”), эксперимент с поголовным досмотром в петербургском метро признан неудачным (пишет пресс-служба метрополитена), а самым богатым россиянином, говорит нам Forbes, стал Алексей Мордашов. Пишут, что он обогнал Леонида Михельсона. Если вы знаете, кто это такие, то, возможно, вам что-то скажет и имя Андрея Малахова, который уходит с Первого канала.
В реальном же мире умерла актриса Жанна Моро и драматург и тоже актер Сэм Шепард (англ.).
В трех ссылках сегодня – веселые картинки про Путина, стихи о разлитых щах и эссе о зоопарках.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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