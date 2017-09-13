Rote Linien gibt es doch – красных линий еще никто не отменял

Доброе утро!

Жизнь в России плавно превратилась в хроники “Матильды”, и даже ежегодный крестный ход в Петербурге в честь перемещения Петром I мощей Александра Невского из Владимира в Петербург в 1724 году, был воспринят в контексте борьбы с “Матильдой”. Хотя замах у организаторов был планетарный. Спикер городского парламента, например, сказал, что “Россия – миродержавная сила, последняя надежда Бога на земле”. Представителей народа-богоносца на Невском собралось, по официальным данным, сто тысяч, а по данным журналистов, не больше двадцати.

Слева в кадр попал фрагмент лозунга “Матильда – пощечина русскому народу”.

От проката “Матильды” отказалась крупнейшая в России сеть кинотеатров, но в Госдуме фильм покажут. Министр культуры Мединский сказал, что чаша его терпения переполнилась, но в какую сторону, за или против “Матильды”, не уточнил. Адвокат Алексея Учителя нанял охрану себе и своей семье. Тут – впечатления тех, кто в понедельник посмотрел фильм во Владивостоке.

Еще о народе-богоносце. Члены движения SERB сняли памятную табличку с дома, где жил Борис Немцов. Она провисела пять дней. Подробнее об этих людях рассказывается здесь, а что им бывает за их выходки, смотрите тут.

Компетентные органы уже который день занимаются массовой эвакуацией разных общественных учреждений по всей России. Первым городом, где эвакуировали администрацию, пенсионный фонд, гостиницы, школы и кинотеатры, стал Омск. В Перми вообще отменили занятия в школах. Список здесь. Интерпретации событий две: масштабные учения ФСБ и спланированная (возможно, с гнилого Запада) атака телефонных террористов.

Сегодня в Россию приедет вице-премьер Ливии Ахмед Майтиг. Любопытно, что, по данным Ъ, он сначала встретится с Рамзаном Кадыровым в Грозном и только потом полетит в Москву.

Разное:

В Иркутске полиция задержала шестерых волонтеров штаба Навального за “проведение строительных работ без разрешения” (они хотели привести в порядок помещение штаба).

за “проведение строительных работ без разрешения” (они хотели привести в порядок помещение штаба). Паблик “Карфаген” , в котором публиковались фотографии чеченских девушек, выглядящих не по правилам шариата, заблокировали “за экстремизм”. Именно из-за публикаций в этом паблике из Чечни бежала Луиза Дудуркаева, которую задержали в Беларуси и передали отцу.

, в котором публиковались фотографии чеченских девушек, выглядящих не по правилам шариата, заблокировали “за экстремизм”. Именно из-за публикаций в этом паблике из Чечни бежала Луиза Дудуркаева, которую задержали в Беларуси и передали отцу. Москвич, убивший на даче девятерых знакомых из-за спора о том, служил ли он в армии, получил пожизненный срок.

Сегодня продолжатся слушания по делам Никиты Белых и Алексея Улюкаева .

. Украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в России, перевезли из Иркутска в Челябинск.

Украинская полиция вручила Михаилу Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы. К нему пришли прямо в гостиницу. Есть сообщения, что сторонников Саакашвили, помогавших ему прорваться через кордон, начали задерживать.

Российско-американская дружба. Buzzfeed пишет, что Россия – после вступления в должность президента Трампа – предлагала “нереалистичный план” налаживания отношений с США. Нереалистичность была в том, что вопрос Украины там никак не затрагивался. Джон Теффт, посол США в России, который вскоре покинет свой пост, говорит о том же: главной проблемой в налаживании отношений является нерешенность проблем Донбасса и Крыма. Россия, похоже, пытается решить эту проблему по-своему: Bloomberg пишет, что в России для обхода санкций США создается новый государственный банк.

Меж тем госдолг США побил новый рекорд, превысив 20 триллионов долларов. Здесь хорошо объясняется, как это так. Про новые айфоны, тоже рекордно дорогие, можно почитать, например, тут.

Путин, пишет Ъ, будет выдвигаться на четвертый срок в два этапа: в ноябре неравнодушные граждане слезно попросят его это сделать, и он неохотно согласится, а потом в рекордно короткие сроки специально обученные люди соберут много подписей за его выдвижение. В Германии выборы в Бундестаг состоятся уже через воскресенье. Журнал Focus в предвыборном материале об Ангеле Меркель отметил, что она, может, и боится собаку Путина, но зато собака-Путин ей не страшен. Посольство России в Германии требует извинений. “Rote Linien gibt es doch”, красных линий еще никто не отменял, – отметил в фейсбуке пресс-секретарь посольства.

Сегодня с Байконура на МКС улетят трое космонавтов. Наверное, можно им позавидовать, потому что на Земле злоба дня проникает даже в три ссылки:

Как минимум, в первую из трех. Здесь подробно рассказывается, как правильно воровать в магазинах (простите, практиковать шоплифтинг), здесь – хороший репортаж о рынке, где торгуют ворованными айфонами, а здесь – эпический текст о том, что предшествовало введению временной администрации в банке “Открытие”.

Вторая ссылка – о (напрасных) усилиях государя-реформатора Александра II. “Все переменилось после унизительного поражения в Крымской войне”. Отрывок из книги Эрика Лора “Российское гражданство: от империи к Советскому Союзу”.

И в третьей, на выбор, либо неспешный рассказ Марата Гельмана о том, как ему живется в Черногории (спойлер: спокойно), либо подробный рассказ о Венецианском кинофестивале.

Искренне ваши,

Семь-сорок