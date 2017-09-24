“Физрук” на Большом театре, “ямайка” в Бундестаге

Доброе утро!

Начнем с новостей оперы. Или балета?

Сериал “Физрук” показывают пока не на сцене, а только на фасаде Большого театра. Видимо, для тех, кто телевизор не смотрит.

Теперь политика. В Германии на выборах в Бундестаг наибольшее число голосов набрал Христианско-демократический союз Ангелы Меркель в связке со своей баварской партией-сестрой Христианско-социальным союзом. Наибольшее – это около 33% голосов, что сильно ниже показателя пятилетней давности. Тем не менее, Меркель будет формировать правительство, и у нее есть все шансы это сделать.

Наибольший рост по проценту голосов по сравнению с прошлыми выборами показали правые популисты: “Альтернатива для Германии” получила 13%. Они уже объявили “охоту” на еще не сформированное правительство – и это единственная доступная им стратегия, потому что прочие партии заранее отказались вступать с ними в коалицию. В Берлине сразу после объявления результатов экзит-поллов прошла антифашистская демонстрация.

Социал-демократы, вторая по величине партия в Бундестаге, набрали чуть больше 20% и решили остаться в оппозиции. Таким образом, велики шансы, что образуется так называемая “ямайка”: христианские демократы в союзе со свободными демократами (бывшими либералами) и зелеными. Как там все это устроено, объясняется здесь.

На частичных выборах в Сенат во Франции позиции укрепили “Республиканцы”, а движение президента Макрона потеряло места.

В Барселоне и других городах Каталонии прошли многотысячные митинги в поддержку референдума об отделении от Испании, намеченного на 1 октября. Мадрид признал референдум незаконным, арестованы больше десяти каталонских чиновников, полиция в регионе переведена под прямое управление Мадрида.

Референдум о создании независимого Курдистана должен состояться сегодня, вот только сомнительно, что его результаты кто-то признает. История проблемы изложена здесь.

В Сирии, сообщает министерство обороны России, погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов – в результате “внезапного минометного обстрела” со стороны ИГ. В прошлом году украинская разведка называла Асапова одним из руководителей российских военных на востоке Украины. Россия, соответственно, все отрицала.

В Донецке в субботу было совершено покушение на одного из “министров” так называемой ДНР Александра Тимофеева (aka Саша Ташкент). Он жив, называет случившееся терактом и винит Украину. В Луганской области, по данным Киева, при обстреле со стороны сепаратистов погиб украинский военный. В Петербурге около 400 человек вышли на “Марш мира” против войны в Украине, но пройти маршем полиция им не дала.

Суд во Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным незаконном пересечении границы и назначил ему штраф (примерно 130 долларов).

В Москве по обвинению в “принуждению к совершении сделки или отказу от нее” на два месяца арестован лидер “Христианского государства” Александр Калинин. Экстремизм в его словах пока только ищут.

Лидера “Левого фронта” Сергея Удальцова задержали вместе с другими участниками акции “Антикапитализм-2017” в Москве за нарушение правил проведения акций, но – в отличие от других – оставили до суда в участке. Суд сегодня.

Алексей Навальный в рамках предвыборной кампании посетил Новосибирск, Владивосток и Хабаровск. Москвичей больше интересовала полемика Навального с Ксенией Собчак, которая обвинила Алексея в “монополии на оппозицию”.

Истории, которым не видно конца: в Москве в воскресенье продолжались эвакуации гостиниц и торговых центров, руководство КНДР продолжило обмен угрозами с США, в США официально названы 21 штат, системы голосования в которых стали объектами хакерских атак (в части из них связь хакеров с Россией считается доказанной).

Руководство Uber готово к переговорам с властями Лондона о продлении лицензии. Петицию за сохранение Uber в британской столице подписали более 700 тыс. человек. Правительство Великобритании, со своей стороны, готово к очередному раунду переговоров по брекзиту. Он начинается сегодня.

Великобритания окончательно отчалит из Европы в марте 2019 года, а три ссылки начнем философским пароходом, который вышел из Петрограда 95 лет назад:

Все началось со статьи Ленина "О значении воинствующего материализма" — в ней впервые упоминается возможность избавиться от нелояльной интеллигенции посредством высылки ее из страны. Симпатичный спецпроект Ъ на эту тему.

“Максвелл заметил, что из его уравнений следует существование электромагнитных волн, скорость распространения которых совпадает со скоростью света”. Хороший ликбез по истории физики XIX века.

И наконец о Риме. Какой была, как издавалась, как сохранялась и как переводится древнеримская литература, рассказывает филолог-классик Всеволод Зельченко, и это захватывающе интересно.

Искренне ваши,

Семь-сорок