Доброе утро!

В Беларуси Рамзану Кадырову особенно понравились чувство юмора и крепкое рукопожатие Александра Лукашенко.

“Картошка очень вкусная”, – добавил глава Чечни. Зачем Кадыров приехал в Беларусь, никто не знает. Официальная версия – обсудить “производственную кооперацию” и покататься на МАЗе.

В Чечне тем временем студенты жалуются, что их сгоняют на матчи “Ахмата” под угрозой отчисления, а в Ингушетии вроде бы нашли останки Доку Умарова. Они уже в Москве, подвергаются экспертизе. О смерти Умарова сообщалось как минимум 12 раз.

Об отставке губернатора Самарской области Меркушкина, своими глазами видевшего план Даллеса и советовавшего россиянам молиться о пенсиях, тоже часто сообщали, и вот она состоялась. Ъ предсказывает отставку глав десяти регионов, а Меркушкин теперь будет спецпредставителем Путина по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Jaj de jó!

Все прочее в России сегодня – криминальная хроника.

В Краснодарском крае задержали супругов-людоедов. Региональный сайт bloknot-krasnodar.ru публикует заретушированные фотографии с мобильника, по которым их нашли, и подписывает снимки вопросом “Заслуживают ли такие люди смертной казни?”.

Арестованный лидер “Христианского государства – Святой Руси”, обвиняемый в принуждении кинотеатров к отказу от демонстрации “Матильды”, был судим за убийство и разбой, сообщают разные источники разных изданий.

В Перми полиция не нашла ничего предосудительного в табличке на магазине Германа Стерлигова “Пидорасам вход запрещен”.

Координатора штаба Навального в Волгограде, осквернившего Родину-мать в фотошопе, перевели из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Чисто для удобства: раньше его собирались возить из-под ареста в Петербурге, где он прописан, в Волгоград, где его будут судить 2 октября, а теперь не надо будет возить, сам придет.

Сергею Удальцову дали пять суток за участие в акции “Антикапитализм”, он объявил голодовку.

В Москве открылось общее собрание Академии наук. Будут избирать президента.

Офис по правам человека ООН обнародовал доклад по Крыму, в котором утверждается, что аннексия полуострова Россией привела к ухудшению ситуации с правами человека – в частности, указываются "исчезновения людей, неоправданные аресты, пытки и незаконные депортации". Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала доклад необъективным, потому что она постоянно общается с крымским омбудсменом и ни о чем таком не слышала.

Президент Украины Петр Порошенко назначил крымчанину Олегу Сенцову, отбывающему 20-летнее наказание в России, государственную стипендию и подписал закон об образовании, который много критиковали за то, что он не гарантирует национальным меньшинствам возможность учиться на национальном языке.

Явка на референдуме о независимости Курдистана составила 76%. В Киркуке введен комендантский час, результаты референдума объявят сегодня. Здесь статья, написанная до объявления референдума, но хорошо объясняющая историю вопроса.

Ангела Меркель в Германии занята переговорами о формировании нового правительства (здесь соображения о том, каким оно может оказаться), а из правопопулистской “Альтернативы для Германии” уже ушла главная правая популистка Фрауке Петри – в парламенте она, правда, останется, потому что избрана по одномандатному округу.

Премьер Японии объявил досрочные выборы, чтобы усилить свои позиции на фоне растущих рейтингов. Растут они из-за обострившейся ситуации вокруг КНДР – и она продолжает обостряться. Теперь КНДР пообещала сбивать американские стратегические бомбардировщики даже вне своего воздушного пространства.

Верховный суд США отложил слушания о законности иммиграционного указа Дональда Трампа – в связи с тем, что Трамп его расширил. К списку стран, гражданам которых ограничен въезд в США, добавились КНДР, Венесуэла и Чад. Венесуэла назвала этот шаг президента США “политическим терроризмом”.

А в Китае тихо заблокировали WhatsApp.

Три ссылки начнем с российской экспансии.

“Юго-восточная экспансия неизбежно влекла за собой конфронтацию с осколками Золотой Орды и в итоге привела к столкновению с одной из самых могущественных держав того времени — Цинским Китаем”. Отрывок из книги Михаила Кречмара “Сибирская книга. История покорения земель и народов сибирских”.

Роскошный длинный текст Владислава Дегтярева о художнике Егоре Нарбуте (1886–1918), брате поэта, принадлежавшем к младшему поколению “Мира искусства” – с экскурсами в историю алхимии, рассуждениями о меланхолии и сущности техники.

Поэт Мария Степанова рассказывает, как теперь читают (совсем не так, как раньше), и называет свои любимые книжки.

Искренне ваши,

Семь-сорок