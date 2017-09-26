Все, что нужно знать рано утром 26 сентября
Доброе утро!
В Беларуси Рамзану Кадырову особенно понравились чувство юмора и крепкое рукопожатие Александра Лукашенко.
“Картошка очень вкусная”, – добавил глава Чечни. Зачем Кадыров приехал в Беларусь, никто не знает. Официальная версия – обсудить “производственную кооперацию” и покататься на МАЗе.
В Чечне тем временем студенты жалуются, что их сгоняют на матчи “Ахмата” под угрозой отчисления, а в Ингушетии вроде бы нашли останки Доку Умарова. Они уже в Москве, подвергаются экспертизе. О смерти Умарова сообщалось как минимум 12 раз.
Об отставке губернатора Самарской области Меркушкина, своими глазами видевшего план Даллеса и советовавшего россиянам молиться о пенсиях, тоже часто сообщали, и вот она состоялась. Ъ предсказывает отставку глав десяти регионов, а Меркушкин теперь будет спецпредставителем Путина по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Jaj de jó!
Все прочее в России сегодня – криминальная хроника.
В Москве открылось общее собрание Академии наук. Будут избирать президента.
Офис по правам человека ООН обнародовал доклад по Крыму, в котором утверждается, что аннексия полуострова Россией привела к ухудшению ситуации с правами человека – в частности, указываются "исчезновения людей, неоправданные аресты, пытки и незаконные депортации". Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала доклад необъективным, потому что она постоянно общается с крымским омбудсменом и ни о чем таком не слышала.
Президент Украины Петр Порошенко назначил крымчанину Олегу Сенцову, отбывающему 20-летнее наказание в России, государственную стипендию и подписал закон об образовании, который много критиковали за то, что он не гарантирует национальным меньшинствам возможность учиться на национальном языке.
Явка на референдуме о независимости Курдистана составила 76%. В Киркуке введен комендантский час, результаты референдума объявят сегодня. Здесь статья, написанная до объявления референдума, но хорошо объясняющая историю вопроса.
Ангела Меркель в Германии занята переговорами о формировании нового правительства (здесь соображения о том, каким оно может оказаться), а из правопопулистской “Альтернативы для Германии” уже ушла главная правая популистка Фрауке Петри – в парламенте она, правда, останется, потому что избрана по одномандатному округу.
Премьер Японии объявил досрочные выборы, чтобы усилить свои позиции на фоне растущих рейтингов. Растут они из-за обострившейся ситуации вокруг КНДР – и она продолжает обостряться. Теперь КНДР пообещала сбивать американские стратегические бомбардировщики даже вне своего воздушного пространства.
Верховный суд США отложил слушания о законности иммиграционного указа Дональда Трампа – в связи с тем, что Трамп его расширил. К списку стран, гражданам которых ограничен въезд в США, добавились КНДР, Венесуэла и Чад. Венесуэла назвала этот шаг президента США “политическим терроризмом”.
А в Китае тихо заблокировали WhatsApp.
Три ссылки начнем с российской экспансии.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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