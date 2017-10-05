Приоритетность угля и съедобность брюквы

Доброе утро!

Британские консерваторы провели съезд в Манчестере. Терезе Мэй пришлось несладко: сначала комик и пранкстер Саймон Бродкин вручил ей форму об увольнении (и она ее безропотно взяла), а потом от лозунга “Строим страну, которая работает для всех” отпала буква, превратив его в загадочное “Строим страну, которая работает, или каждый”.

В США внимание публики было приковано сразу к двум персоналиям, президенту Трампу и госсекретарю Тиллерсону. Оба комментировали сообщение NBC (англ.) о том, что госсекретарь назвал президента “болваном” и собирается уходить в отставку. Тиллерсон заверил, что уходить не собирается, а Трамп сказал, что NBC – еще фейковее, чем CNN. На этом фоне визит Трампа в Лас-Вегас, где он встретился с ранеными в ходе стрельбы в воскресенье вечером, ничего неожиданного не принес. Обсуждать законы о продаже оружия он снова отказался.

Комитет по разведке Сената США, докладывая о результатах расследования российского вмешательства в выборы, поддержал выводы спецслужб, и это все. Палата общин канадского парламента приняла, как и ожидалось, свой вариант “закона Магнитского”, предусматривающего санкции в отношении России.

Независимость Каталонии еще не объявлена. Глава региона Карлес Пучдемон пообещал исполнить волю граждан, проголосовавших за независимость, и попросил посредников для переговоров с Мадридом. Король Испании в ответ сказал, что пусть Каталония сначала начнет уважать закон, а уж потом посредники. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала к диалогу. ЕС молчит.

В Москву впервые в истории прибыл король Саудовской Аравии. Вместе с ним приехала свита численностью больше тысячи человек, в связи с чем в столице России стало невозможно снять номера в пятизвездочных отелях в центре: все занято. На переговорах будут обсуждаться поставки российского оружия, нефть и саудовские инвестиции.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, решив с Путиным финансовые вопросы своей страны (“В Венесуэле намечается подъем”, – сказал он), отправился в Минск. Логично.

Путин в промежутках между высокими встречами и выступлением на Энергетическом форуме (где он отстаивал приоритетность угля для инновационной энергетики) успел отправить в отставку шестого губернатора за несколько дней – главу Приморья Владимира Миклушевского.

У простых смертных жизнь не такая бурная. Родителям одного из россиян, показанных в виде пленников в ролике “ИГ”, позвонили из ФСБ и попросили “не поднимать шума”. Здесь кратко изложено все, что известно о Заболотном и Цуркану: оба воевали в Донбассе, один был наемником в ЧВК Вагнера. Песков сказал журналистам, что информация будет проверяться.

Отбывающий 20 суток Алексей Навальный надиктовал из спецприемника пламенный пост о съедобности брюквы в условиях брюквенной диеты, в котором призвал выйти на акции протеста в день рождения Путина 7 октября. Главный митинг должен был пройти на родине юбиляра, но суд отклонил жалобу на отказ согласовать акцию на Марсовом поле. Организаторы говорят, что она все равно состоится. Информированные источники “Интерфакса” уже сообщили, что протест будет жестко подавлен. В нескольких городах власти отказали в согласовании акций. В Калуге пикет запретили ввиду отсутствия “объекта пикетирования”, то есть Навального.

В суде над Никитой Белых свидетель Альберт Ларицкий, отбывающий трехлетнее заключение за мошенничество) рассказал, как передал губернатору Кировской области через кого-то там 200 тысяч евро – в обмен на договор аренды лесных участков. Дело было давно. Заявление Ларицкий написал уже находясь в СИЗО. Белых назвал эти показания оговором. Сегодня будет новое заседание по делу Алексея Улюкаева.

Верховный суд России отказался отменить приговор уже отсидевшему узнику Болотной Ярославу Белоусову вопреки постановлению Европейского суда по правам человека. Адвокаты будут жаловаться в комитет министров Совета Европы.

Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о “временной оккупации Донбасса” и попросил срочно его принять. Документ закрепляет за Россией статус “страны-агрессора”. Рассмотрение ожидается уже сегодня.

Теперь разное одной строкой – и чем ниже, тем удивительней:

ВКонтакте отказался рекламировать сообщество Amnesty International.

Организация “Христианское государство – Святая Русь” открестилась от Поклонской и Кадырова. Они стали “предателями” после ареста лидера движения Александра Калинина. Всего “черный список” ХГСР насчитывает 15 человек и несколько сайтов. Ъ утверждает, что Калинин угрожал кинотеатрам за показ “Матильды”, чтобы навязать им собственные охранные услуги (какая статья – такая и фабула обвинения).

Еще одна актриса обвинила Романа Поланского в том, что тот ее (два раза) изнасиловал в далеком 1972 году. Поланский постепенно превращается в Казанову.

История с частной подводной лодкой “Наутилус” развивается по всем правилам северного нуара: на жестком диске владельца субмарины (его подозревают в убийстве шведской журналистки, тело которой выловили в море без головы) нашли изображения обезглавленных женщин.

К счастью, у северных стран помимо нуара есть еще Нобелевский комитет. Премия по химии присуждена за развитие криоэлектронной микроскопии (это важно, чтобы научиться работать с белками), а сегодня мы узнаем, кто станет лауреатом по литературе.

Три ссылки с этого и начнем:

Прогноз главреда сайта “Горький” Константина Мильчина. Он ставит на Кению.

К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли подробный о нем рассказ.

Повествование о тяжелой жизни российского чиновника, которому никак нельзя противоречить начальнику. Отрывок из книги Кирилла Соловьева “Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия эпохи модерна”.

Искренне ваши,

Семь-сорок