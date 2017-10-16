Всемирный фестиваль крайне правых и Ларри Флинт против Трампа

Все, что нужно знать рано утром 16 октября
Доброе утро!
Путин открыл в Сочи Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Официально XIX фестиваль посвящен столетию большевистской революции, а также Че Геваре, Фиделю Кастро и африканскому борцу с колониализмом Мохаммеду Абдельазизу. Но приехали на него не левые и антифашисты, а молодежное крыло правящей в Турции Партии справедливости и развития и Национальный фронт Марин Ле Пен. Иностранцы, чтобы получить приглашение, должны были предоставить справку о несудимости.
Перед тем, как поприветствовать правых на левом фестивале, Путин встретился с Ксенией Собчак, которую он, видимо, благословил баллотироваться в президенты “от оппозиции”. Но это домыслы. На самом деле она интервьюировала Путина для своего фильма об Анатолии Собчаке.
В остальном в России все как всегда:
И раз уж мы о кино, то режиссер Юрий Быков покаялся перед зрителями за поддержку “режима”, и теперь все это обсуждают, в том числе его однофамилец-стихотворец. В Подмосковье в возрасте 47 лет умер актер Дмитрий Марьянов, которого все знают по спектаклю “День радио”. Что же до американского кино, то мировая общественность продолжает добивать продюсера Харви Вайнштейна: его исключили из американской киноакадемии, полиция Лондона расследует три новых эпизода домогательств, имевших место в 2010, 2011 и 2015 годах, Франция лишила его ордена Почетного легиона.
В Крыму задержаны 49 крымских татар, участвовавших в одиночных пикетах против притеснения крымских татар. В Киеве в субботу прошел марш националистов (посмотрите фотографии и видео по ссылке – впечатляет), Юлия Тимошенко объявила, что будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году, а Михаил Саакашвили сказал, что боится своего “устранения”. Генпрокуратура Украины официально подтвердила, что в доме отца бывшего замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина нашли золотую лопату.
Президентом Кыргызстана в первом же туре, судя по всему, избран “преемник” нынешнего, на досрочных парламентских выборах в Австрии победили правые, которые могут (но не факт, что будут) составить коалицию с крайне правыми (главная тема – борьба с мигрантами; ждем объединения Австрии с Венгрией).
Минобороны Польши утверждает, что на борту самолета, рухнувшего под Смоленском в 2010 году, был взрыв. Весной следующего года обещали сказать, кто его устроил.
Жертвами взрыва в столице Сомали стали 276 человек, и пока никто не взял на себя ответственность за него.
Президент США в пятницу отказался подтвердить, что Тегеран соблюдает договор по иранской атомной программе, поставив под угрозу ядерную сделку с Ираном. Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились, что будут соблюдать условия договора, несмотря на позицию Трампа. Минфин США ввел санкции против Корпуса стражей Исламской революции, обвинив их поддержке терроризма.
Издатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил $10 млн за компромат на Дональда Трампа, на основании которого можно было бы инициировать процедуру импичмента: сюда относятся как сведения о возможных налоговых нарушениях, так и данные о связях президента США с Россией. Из-за возможного вмешательства России в предыдущие президентские выборы в США модернизируют избирательные участки. NBC News утверждают, что Пол Манафорт, возглавлявший некоторое время штаб Трампа, получал кредиты от Олега Дерипаски.
Сегодня вечером астрофизики объявят о некоем важном открытии в сфере гравитационно-волновой астрономии. Три ссылки с этого и начнем:
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.