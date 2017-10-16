Всемирный фестиваль крайне правых и Ларри Флинт против Трампа

Доброе утро!

Путин открыл в Сочи Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Официально XIX фестиваль посвящен столетию большевистской революции, а также Че Геваре, Фиделю Кастро и африканскому борцу с колониализмом Мохаммеду Абдельазизу. Но приехали на него не левые и антифашисты, а молодежное крыло правящей в Турции Партии справедливости и развития и Национальный фронт Марин Ле Пен. Иностранцы, чтобы получить приглашение, должны были предоставить справку о несудимости.

Перед тем, как поприветствовать правых на левом фестивале, Путин встретился с Ксенией Собчак, которую он, видимо, благословил баллотироваться в президенты “от оппозиции”. Но это домыслы. На самом деле она интервьюировала Путина для своего фильма об Анатолии Собчаке.

В остальном в России все как всегда:

Мост на Сахалин, по данным Bloomberg, будет строить компания Аркадия Ротенберга;

Роскомнадзор борется с руфингом и зацепингом в интернете;

Экспертиза, заказанная Новой Газетой, засвидетельствовала, что дом Юлии Латыниной облили высокотоксичным веществом;

РБК утверждает, что на учениях “Запад-2017” в Ленобласти вертолет все-таки стрелял по зрителям (несмотря на официальное опровержение), трое были ранены;

Национальный антитеррористический комитет России опубликовал видеозаписи задержания и допроса членов “спящей ячейки ИГ”.

И раз уж мы о кино, то режиссер Юрий Быков покаялся перед зрителями за поддержку “режима”, и теперь все это обсуждают, в том числе его однофамилец-стихотворец. В Подмосковье в возрасте 47 лет умер актер Дмитрий Марьянов, которого все знают по спектаклю “День радио”. Что же до американского кино, то мировая общественность продолжает добивать продюсера Харви Вайнштейна: его исключили из американской киноакадемии, полиция Лондона расследует три новых эпизода домогательств, имевших место в 2010, 2011 и 2015 годах, Франция лишила его ордена Почетного легиона.

В Крыму задержаны 49 крымских татар, участвовавших в одиночных пикетах против притеснения крымских татар. В Киеве в субботу прошел марш националистов (посмотрите фотографии и видео по ссылке – впечатляет), Юлия Тимошенко объявила, что будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году, а Михаил Саакашвили сказал, что боится своего “устранения”. Генпрокуратура Украины официально подтвердила, что в доме отца бывшего замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина нашли золотую лопату.

Президентом Кыргызстана в первом же туре, судя по всему, избран “преемник” нынешнего, на досрочных парламентских выборах в Австрии победили правые, которые могут (но не факт, что будут) составить коалицию с крайне правыми (главная тема – борьба с мигрантами; ждем объединения Австрии с Венгрией).

Минобороны Польши утверждает, что на борту самолета, рухнувшего под Смоленском в 2010 году, был взрыв. Весной следующего года обещали сказать, кто его устроил.

Жертвами взрыва в столице Сомали стали 276 человек, и пока никто не взял на себя ответственность за него.

Президент США в пятницу отказался подтвердить, что Тегеран соблюдает договор по иранской атомной программе, поставив под угрозу ядерную сделку с Ираном. Ангела Меркель и Тереза Мэй договорились, что будут соблюдать условия договора, несмотря на позицию Трампа. Минфин США ввел санкции против Корпуса стражей Исламской революции, обвинив их поддержке терроризма.

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил $10 млн за компромат на Дональда Трампа, на основании которого можно было бы инициировать процедуру импичмента: сюда относятся как сведения о возможных налоговых нарушениях, так и данные о связях президента США с Россией. Из-за возможного вмешательства России в предыдущие президентские выборы в США модернизируют избирательные участки. NBC News утверждают, что Пол Манафорт, возглавлявший некоторое время штаб Трампа, получал кредиты от Олега Дерипаски.

Сегодня вечером астрофизики объявят о некоем важном открытии в сфере гравитационно-волновой астрономии. Три ссылки с этого и начнем:

Предположение: коллаборация LIGO/Virgo скажет, что ей удалось зафиксировать гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд, находившихся на расстоянии около 130 миллионов световых лет.

Отрывок из книги “Фейк: Забавнейшие фальсификации в искусстве, науке, литературе и истории” немецкого журналиста и писателя Питера Келера о “Протоколах сионских мудрецов”.

В 1841 году в России был собран специальный “комитет об иностранцах”, призванный разработать меры “для отвращения многочисленного приезда в Россию бесполезных и вредных иностранцев”. Отрывок из книги Веры Мильчиной “Французы „полезные“ и „вредные“: надзор за иностранцами при Николае I”.

Искренне ваши,

Семь-сорок