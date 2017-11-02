Фотофиксация школьников и секс коммивояжера

Доброе утро!

Герой дня – губернатор Владимирской области Светлана Орлова, автор выражения “информационные скунсы”.

Орлова поручила департаменту образования своего региона обязать сотрудников школ и детских садиков ходить на митинги, “обеспечивать” там “фотофиксацию участников” (с использованием гигапиксельной съемки) и выкладывать фотографии на сайт jesuismaidan.com. Здесь эти судорожные попытки усмирения протестующих российских школьников пытается объяснить правозащитник Сергей Шаров-Делоне.

Хроника искоренения протестов сегодня выглядит так:

В Тамбове на 7 суток арестовали координатора штаба Навального;

В Ульяновске члена движения “Открытая Россия” оштрафовали на 20 тыс. рублей за возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий;

В Кемерово бойфренда координатора штаба Навального восстановили в магистратуре – но, возможно, лишь для того, чтобы отчислить по всем правилам. На вопрос о том, почему уволили с работы мать координатора штаба, замглавы региона ответил: “Потому что можем”.

Навальный подает на Путина в суд, потому что во всех без исключения регионах власти отказывают ему в согласовании митингов.

Это что касается внутренних врагов. О внешних речь шла на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Речи о притеснении RT за рубежом и необходимости ограничения деятельности американских СМИ в России были такими же длинными, как название мероприятия, но закончилось все рекомендацией российским компаниям не рекламироваться в Twitter.

В то же время в Сенате США представителей Twitter, Facebook и Google спрашивали об активности российских троллей и их возможном влиянии на исход выборов в США. Интернет-гиганты обещали впредь быть более бдительными. Сенатор Ричард Берр рассказал, как российская “фабрика троллей” в 2016 году организовала в одном и том же месте в Хьюстоне одновременные происламскую и антиисламскую акции – очевидно, чтобы они подрались. Но они драться не стали.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке предъявили гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову обвинения в убийстве восьми человек и терроризме, по делу о теракте разыскивается еще один узбек, 32-летний Мухаммадзоир Кадиров. Президент США опять пообещал отменить лотерею грин-карт. Как на этой лотерее в Узбекистане делают бизнес, рассказывается тут. Соображения о том, почему теракты совершают именно выходцы из Узбекистана, изложены здесь. Сегодня, кстати, с визитом в Узбекистан отправляется российский премьер Медведев.

Мелкие российские происшествия:

В политехническом колледже в Москве студент зарезал преподавателя ОБЖ, а потом покончил с собой. ОБЖ расшифровывается как “основы безопасности жизни”.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова увидела в рассказе Максима Лапунова о том, как его пытали в секретной тюрьме в Чечне, основания для возбуждения уголовного дела.

Герман Стерлигов собрался продавать свои московские булочные, потому что полиция требует убрать с витрины табличку “Пидорасам вход воспрещен” в связи с многочисленными жалобами.

Новое лицо “Единой России” Андрей Турчак назвал показания подследственных, назвавших его заказчиком избиения журналиста Олега Кашина, “оговором”.

Мелкие украинские происшествия:

В Крыму вчера ночью кто-то повредил линии газопровода и электропередач. Российское руководство Крыма назвало это “диверсией”.

Суд оставил сына главы украинского МВД Александра Авакова на свободе – под подпиской о явке. Его обвиняют по делу об очень дорогих рюкзаках для армии.

Житель Челябинской области получил 3 года 3 месяца колонии за попытку вступить в украинский батальон “Азов”.

И наконец события по-настоящему крупные. Избранные известия о сексуальных домогательствах:

Министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон извинился и подал в отставку. С какими конкретными домогательствами связана отставка, не ясно. Журналистка, рассказавшая о том, как он клал руку ей на колени, недоумевает: коленки, мол, не пострадали, зачем уходить?

Актриса Анна Хантер обвинила Дастина Хоффмана в том, что он приставал к ней на съемках “Смерти коммивояжера”. Это было в 1985 году, Хантер было 17 лет. Стоит прочитать само обвинение (англ.): Хоффман отпустил сальную шутку, и потрясенная Хантер пошла рыдать в ванную.

Уже обвиненного Кевина Спейси обвинили еще четыре актера.

Впору писать философический очерк о том, как трансформируется секс под воздействием всех этих широких обсуждений, а пока он еще не написан, читайте три совершенно асексуальные ссылки:

Отрывок из книги историка Юджина Рогана о планах Германии по использованию османских войск в Первой мировой войне, исламской политике барона Оппенгейма и дипломатических отношениях Османской империи с Россией.

Рассказ историка философии Николая Плотникова о Государственной академии художественных наук (ГАХН), важной институции 1920-х годов, в работе которой принимали участие Густав Шпет, Алексей Лосев, Василий Кандинский и другие крупнейшие русские мыслители, ученые и художники того времени.

И разговор художника Дэвида Хокни и критика Мартина Гейфорда о том, как и для чего создавались картины на протяжении всей человеческой истории.

Искренне ваши,

Семь-сорок