Пионера накажут за две минуты до апокалипсиса

Доброе утро!

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обрел одну из своих 256 прапрапрапрапрапрабабушек. Ее мумию обнаружили еще в 1975 году в одной из церквей Базеля, но только сейчас установили ее имя и родство с Джонсоном с помощью ДНК-тестирования. Анна Катарина Бишофф умерла в 1787 году от отравления ртутью. Ртутью лечили сифилис. А сифилисом Бишофф заразилась предположительно потому, что ухаживала за страдавшими этой болезнью. Борис Джонсон гордится (6xпра)бабушкой, пионеркой в деле лечения венерических заболеваний.

Продолжим семейную тему. Дочь бывшего научного руководителя Путина, ректора Горного университета в СПб Владимира Литвиненко, прямо называет своего отца “подельником Путина” и требует внести его в санкционные списки Евросоюза. Сам Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства против Transparency International Russia и газеты “Деловой Петербург”, писавших о его махинациях с землей на Васильевском острове.

Еще о семье. Предположительно младшая дочь Путина Катерина Тихонова, по данным агентства Bloomberg, лишилась мужа, Кирилла Шамалова – сына друга Путина, совладельца банка “Россия” Николая Шамалова. Предположительное расставание предположительной дочери с сыном друга Путина объясняет невыгодную для Шамалова-мл. продажу акций компании “Сибур”. Эти акции, утверждают источники агентства, были ему даны в знак “доверия как члену семьи Путина”. Неясна, правда, природа этого расставания: то ли любовь кончилась, то ли какую-то роль в этом играют грядущие американские санкции против приближенных Путина.

Глава этого семейства озаботился (вос)созданием сверхзвукового пассажирского самолета, потому что, как он объяснил, сейчас появились “крупные компании”, готовые платить за этот слишком дорогой вид транспорта. Вышеперечисленные лица явно входят в эту компанию.

Верховный суд Чечни оставил под арестом главу республиканского представительства “Мемориала” Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении марихуаны (предположительно подброшенной). Рамзан Кадыров, объясняя, почему он не может освободить Титиева, воспользовался любимой стратегией Путина: не могу же я, мол, вмешиваться в работу судебной власти – она же независима от исполнительной.

Теперь о маленьких людях.

В Тамбове бюджетников заставляют агитировать за Путина в соцсетях, выяснила ассоциация “Голос”.

в соцсетях, выяснила ассоциация “Голос”. Житель Архангельска оштрафован на тысячу рублей за размещение в блоге фотографии Парада Победы 1945 года. Потому что там на поверженных нацистских штандартах присутствует нацистская символика .

. Московский кинотеатр “Пионер” показал “Смерть Сталина” , несмотря на отозванное у фильма прокатное удостоверение. В Минкульте сказали, что накажут “Пионера”. Многие члены Общественного совета при Минкульте утверждают, что не подписывали письма, с которого началась травля фильма Армандо Ианнуччи.

, несмотря на отозванное у фильма прокатное удостоверение. В Минкульте сказали, что накажут “Пионера”. Многие члены Общественного совета при Минкульте утверждают, что не подписывали письма, с которого началась травля фильма Армандо Ианнуччи. МВД предупреждает, что будет “жестко пресекать нарушения закона” на массовых акциях в преддверии выборов президента. Ближайшая массовая акция, “забастовка избирателей”, намечена Навальным на воскресенье. “Медиазона” сделала в преддверии специальную игрушку “Симулятор протеста” с очень маленькими человечками.

В Украине россиянин Виктор Агеев, задержанный украинскими военными в июне на территории Луганской области, получил десять лет лишения свободы за участие в “террористической организации ЛНР”.

Президент Беларуси отменил “налог за тунеядство” – просто теперь неработающие граждане будут платить за госуслуги “по полной стоимости”.

Европа.

В Чехии сегодня начинается второй тур президентских выборов – голосование идет два дня, нынешнему президенту Милошу Земану, которого можно охарактеризовать как берлускониеватого, противостоит бывший президент национальной Академии наук, либерал и еврооптимист Иржи Драгош. Шансы равны.

сегодня начинается второй тур президентских выборов – голосование идет два дня, нынешнему президенту Милошу Земану, которого можно охарактеризовать как берлускониеватого, противостоит бывший президент национальной Академии наук, либерал и еврооптимист Иржи Драгош. Шансы равны. В Будапеште католическая церковь после скандала отменила церемонию поминовения Миклоша Хорти, приведшего Венгрию к союзничеству с Гитлером и возглавлявшему ее вплоть до 1944 года. Всемирный еврейский конгресс только сейчас заметил, что день поминовения Хорти совпадает с Международным днем памяти жертв Холокоста (в котором погибли 400 тысяч венгерских евреев).

к союзничеству с Гитлером и возглавлявшему ее вплоть до 1944 года. Всемирный еврейский конгресс только сейчас заметил, что день поминовения Хорти совпадает с Международным днем памяти жертв Холокоста (в котором погибли 400 тысяч венгерских евреев). Германия заморозила продажу танков Турции в связи с наземной операцией против курдов в Сирии.

Сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступает президент США Дональд Трамп. Перед вылетом в Европу он сказал, что с нетерпением ждет допроса по делу о возможных связях его избирательной кампании с Россией, а уже в Давосе раскритиковал палестинцев за неуважение к США.

К участию в Олимпиаде в Южной Корее допустили 169 российских спортсмена (из заявлявшихся 500), а болельщикам на трибунах разрешили размахивать российскими флагами, которых у спортсменов на форме не будет. КНДР перед Олимпиадой призвала всех корейцев к единству, США ввели новые санкции против КНДР, а Reuters, со ссылкой на источники в западных спецслужбах, рассказало, как Северная Корея в обход санкций продолжает экспортировать уголь через Россию.

На этом фоне логичным представляется решение ученых-атомщиков сдвинуть стрелки символических “часов Судного дня” на 30 секунд ближе к апокалипсису. Теперь часы показывают 23:58, и настолько близки к полуночи они были в последний раз в 1953 году, после испытаний водородной бомбы.

Три ссылки сегодня с бонусом.

Отрывок из книги научного журналиста Шарон Бегли “Не могу остановиться: Откуда берутся навязчивые состояния и как от них избавиться”;

Интервью с авторами популярного фейсбучного паблика “Страдающее Средневековье”, в котором средневековые изображения сопровождаются злободневными комментариями (теперь по материалам паблика вышла книга).

На выбор отрывок из книжки философа Ирины Жеребкиной про лесбийскую сексуальность в России начала века (про Цветаеву, да) или выдержки из писем Марселя Пруста соседке (в которых он жалуется на шум).

Бонусом для тех, кто не забыл, что вчера был юбилей Высоцкого, очень трудный тест на знание фильма “Место встречи изменить нельзя”.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок