Пионера накажут за две минуты до апокалипсиса

Все, что нужно знать рано утром 26 января
Доброе утро!
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обрел одну из своих 256 прапрапрапрапрапрабабушек. Ее мумию обнаружили еще в 1975 году в одной из церквей Базеля, но только сейчас установили ее имя и родство с Джонсоном с помощью ДНК-тестирования. Анна Катарина Бишофф умерла в 1787 году от отравления ртутью. Ртутью лечили сифилис. А сифилисом Бишофф заразилась предположительно потому, что ухаживала за страдавшими этой болезнью. Борис Джонсон гордится (6xпра)бабушкой, пионеркой в деле лечения венерических заболеваний.
Продолжим семейную тему. Дочь бывшего научного руководителя Путина, ректора Горного университета в СПб Владимира Литвиненко, прямо называет своего отца “подельником Путина” и требует внести его в санкционные списки Евросоюза. Сам Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства против Transparency International Russia и газеты “Деловой Петербург”, писавших о его махинациях с землей на Васильевском острове.
Еще о семье. Предположительно младшая дочь Путина Катерина Тихонова, по данным агентства Bloomberg, лишилась мужа, Кирилла Шамалова – сына друга Путина, совладельца банка “Россия” Николая Шамалова. Предположительное расставание предположительной дочери с сыном друга Путина объясняет невыгодную для Шамалова-мл. продажу акций компании “Сибур”. Эти акции, утверждают источники агентства, были ему даны в знак “доверия как члену семьи Путина”. Неясна, правда, природа этого расставания: то ли любовь кончилась, то ли какую-то роль в этом играют грядущие американские санкции против приближенных Путина.
Глава этого семейства озаботился (вос)созданием сверхзвукового пассажирского самолета, потому что, как он объяснил, сейчас появились “крупные компании”, готовые платить за этот слишком дорогой вид транспорта. Вышеперечисленные лица явно входят в эту компанию.
Верховный суд Чечни оставил под арестом главу республиканского представительства “Мемориала” Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении марихуаны (предположительно подброшенной). Рамзан Кадыров, объясняя, почему он не может освободить Титиева, воспользовался любимой стратегией Путина: не могу же я, мол, вмешиваться в работу судебной власти – она же независима от исполнительной.
Теперь о маленьких людях.
В Украине россиянин Виктор Агеев, задержанный украинскими военными в июне на территории Луганской области, получил десять лет лишения свободы за участие в “террористической организации ЛНР”.
Президент Беларуси отменил “налог за тунеядство” – просто теперь неработающие граждане будут платить за госуслуги “по полной стоимости”.
Европа.
Сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступает президент США Дональд Трамп. Перед вылетом в Европу он сказал, что с нетерпением ждет допроса по делу о возможных связях его избирательной кампании с Россией, а уже в Давосе раскритиковал палестинцев за неуважение к США.
К участию в Олимпиаде в Южной Корее допустили 169 российских спортсмена (из заявлявшихся 500), а болельщикам на трибунах разрешили размахивать российскими флагами, которых у спортсменов на форме не будет. КНДР перед Олимпиадой призвала всех корейцев к единству, США ввели новые санкции против КНДР, а Reuters, со ссылкой на источники в западных спецслужбах, рассказало, как Северная Корея в обход санкций продолжает экспортировать уголь через Россию.
На этом фоне логичным представляется решение ученых-атомщиков сдвинуть стрелки символических “часов Судного дня” на 30 секунд ближе к апокалипсису. Теперь часы показывают 23:58, и настолько близки к полуночи они были в последний раз в 1953 году, после испытаний водородной бомбы.
Три ссылки сегодня с бонусом.
Хороших вам выходных!
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.