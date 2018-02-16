Интеллектуальные системы прогнозирования

Доброе утро!

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин познакомил народ с “российским солдатом будущего”. Его экипировка включает в себя шлем с системой связи, бронекомплект “Пермячка” для защиты тела, коммуникатор с GPS и ГЛОНАСС, маскировку в инфракрасном спектре, переносную рацию и штурмовую винтовку с подствольником и прицелом.

Народ тут же обнаружил в этом госте из будущего разительное сходство с героем игры-стрелялки 2012 года Ghost Recon: Future Soldier. А источники Ъ уточнили, что смартфона у него не будет – будет только кнопочная Nokia с фонариком. Таким образом в Минобороны решили бороться с утечками информации, в том числе в СМИ.

Пока же утечки продолжаются. По последним данным Reuters, 7 февраля Россия потеряла в Сирии 300 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщают источники. Пока журналистам и независимым расследователям удалось установить девять имен погибших: восемь перечислены здесь, “Эхо Москвы” назвало девятого.

Смотрите разговор с матерью одного из убитых, жителя поселка Кедровое Свердловской области Руслана Гаврилова. Он не был военным и завербовался в Сирию ради денег. Вербует молодых людей, по словам местных жителей, некая контора “Весна”.

Подробнее о вербовке в ЧВК Вагнера рассказывает председатель Свердловского общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов. Он, правда, уверяет, что невоенных туда не берут и отрицает, что вагнеровцы находятся вне закона: “Глупо было бы предполагать, что ЧВК существует без благословения государственных органов России”.

Благословение у них, может, и есть, но МИД РФ признавать их гибель не готово: пресс-секретарь ведомства Мария Захарова сказала, что в Сирии, может быть, погибли пять россиян, “не военнослужащих”, но это еще не точно и надо бы проверить, россияне ли они. Тем временем сирийская независимая мониторинговая организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила о гибели 15 россиян-охранников в Дейр-эз-Зоре, но когда это произошло, не уточнила.

Рыбка-гейт. Роскомнадзор начал блокировать доступ к интернет-ресурсам Навального по решению суда в Усть-Лабинске в качестве обеспечительной меры по иску олигарха Дерипаски к секс-работнице Насте Рыбке, но через несколько часов сотрудники Фонда борьбы с коррупцией эту блокировку сломали. Instagram удалил фото и видео Рыбки, Youtube – нет. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила беспокойство по поводу блокировки. И еще один штрих к этой истории: The Bell выяснил, что духовный наставник Насти Рыбки, гуру пикапа и ведущий секс-тренингов Алекс Лесли (по паспорту Александр Кириллов), является директором и инвестором компании-резидента Сколково под названием “Центр интеллектуальных систем прогнозирования”.

Сегодня Верховный суд России рассмотрит жалобу Ксении Собчак на регистрацию Путина кандидатом в президенты. Какие ваши интеллектуальные прогнозы?

Прочее – списком:

Данные речевого самописца самолета Ан-148 , разбившегося в Подмосковье в воскресенье, подтвердили предварительную версию МАК о том, что причиной катастрофы стало обледенение датчиков скорости.

, разбившегося в Подмосковье в воскресенье, подтвердили предварительную версию МАК о том, что причиной катастрофы стало обледенение датчиков скорости. В Петербурге городские власти не разрешили проводить марш памяти Бориса Немцова (а в Москве разрешили).

(а в Москве разрешили). Суд в Архангельске отменил штраф за публикацию в сети фотографии с Парада Победы 1945 года . Ранее местного волонтера Навального оштрафовали на тысячу рублей, потому что на поверженных нацистских штандартах есть изображение свастики, публичная демонстрация которой в России запрещена.

. Ранее местного волонтера Навального оштрафовали на тысячу рублей, потому что на поверженных нацистских штандартах есть изображение свастики, публичная демонстрация которой в России запрещена. Внештатник “Новой Газеты”, гражданин Узбекистана Али Феруз избежал депортации в Узбекистан, где его могут преследовать власти, и уехал в Германию.

избежал депортации в Узбекистан, где его могут преследовать власти, и уехал в Германию. Парламент Чечни одобрил законопроект о введении уголовной ответственности за “намеренное искажение” истории Великой Отечественной войны и “оскорбление чувств” ветеранов. Теперь это все будет рассматривать Госдума. На сколько лет будут сажать, пока не ясно, потому что текст законопроекта еще не опубликовали.

Переходим к Украине.

В заочном суде над экс-президентом Януковичем Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины после бегства Януковича и до избрания Порошенко, рассказал, как 28 февраля 2014 года ему звонил тогдашний председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин и угрожал военным вмешательством.

Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины после бегства Януковича и до избрания Порошенко, рассказал, как 28 февраля 2014 года ему звонил тогдашний председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин и угрожал военным вмешательством. Суд в Киеве отпустил под поручительство депутата Верховной Рады от “Блока Петра Порошенко” задержанного накануне по обвинению в коррупции мэра Одессы Геннадия Труханова . Перед судом были столкновения “неизвестных мужчин в черном” с полицией и радикальными националистами. Задержаны 36 человек.

. Перед судом были столкновения “неизвестных мужчин в черном” с полицией и радикальными националистами. Задержаны 36 человек. Сегодня Верховный суд Украины рассмотрит жалобу Михаила Саакашвили на лишение его гражданства Украины.

США присоединились к Великобритании и обвинили Россию в организации атаки вируса NotPetya. В России все это назвали проявлением русофобии.

Остальное одним предложением. Стрелявший в школе во Флориде оказался белым националистом, глава еврейской общины Австрии обеспокоен ростом антисемитизма, сегодня в Мюнхене открывается международная конференция по безопасности (глава МИД РФ встретится с главой НАТО), Еврокомиссия констатировала, что Twitter и Facebook нарушают права европейских потребителей (но защищать эти права в суде можно только на национальном уровне), новым президентом ЮАР стал бывший вице-президент Сирил Рамафоса.

Новости культуры, их много.

Министр культуры России Владимир Мединский два часа читал лекцию о кино студентам ВГИКа, на которую их обязали явиться. Жаловался на рейтинги “Кинопоиска” и отрицал наличие цензуры.

два часа читал лекцию о кино студентам ВГИКа, на которую их обязали явиться. Жаловался на рейтинги “Кинопоиска” и отрицал наличие цензуры. БГ, у которого сегодня выходит новый альбом, назвал фильм Кирилла Серебренникова о Цое “ложью от начала до конца”, историей о “каких-то московских хипстерах”, написанной “человеком с другой планеты”, который в те времена работал бы в КГБ. БГ пожелал Серебренникову скорейшего освобождения и констатировал, что использование госсредств в России сопряжено с риском оказаться в СИЗО.

“ложью от начала до конца”, историей о “каких-то московских хипстерах”, написанной “человеком с другой планеты”, который в те времена работал бы в КГБ. БГ пожелал Серебренникову скорейшего освобождения и констатировал, что использование госсредств в России сопряжено с риском оказаться в СИЗО. Другому обвиняемому по делу Серебренникова, Алексею Малобродскому , который как раз находится в СИЗО, исполнилось 60 лет, в связи с чем люди доброй воли записали видеоролики с поздравлениями и провели одиночные пикеты.

, который как раз находится в СИЗО, исполнилось 60 лет, в связи с чем люди доброй воли записали видеоролики с поздравлениями и провели одиночные пикеты. Участница группы “Война” Наталья Сокол (Коза) обратилась к российскому детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой помочь ей вернуться в Россию. Мужа Сокол Олега Воротникова (Вора) в Германии как будто бы задержала полиция, в России против участников “Войны” заведено уголовное дело в связи с акцией 2011 года “Дворцовый переворот”.

Наталья Сокол (Коза) обратилась к российскому детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой помочь ей вернуться в Россию. Мужа Сокол Олега Воротникова (Вора) в Германии как будто бы задержала полиция, в России против участников “Войны” заведено уголовное дело в связи с акцией 2011 года “Дворцовый переворот”. Акционист Петр Павленский, находящийся во французском СИЗО в связи с поджогом Банка Франции, держит сухую голодовку, сообщила его соратница Оксана Шалыгина. Так он протестует против того, что суды продляют ему арест в закрытом режиме.

Три ссылки начнем с печального.

В Москве в возрасте 60 лет умер издатель и поэт Александр Шаталов. В 1990 году он основал издательство “Глагол”, в котором впервые в России вышел, среди прочего, роман Эдуарда Лимонова “Это я – Эдичка”. Здесь опубликованный осенью 2016 года рассказ Шаталова о его издательской работе.

В издательстве Ивана Лимбаха выходит сборник эссе венгерского филолога и переводчика Адама Надашди “Толстокожая мимоза” – короткие тексты о гомосексуалах и гомосексуальности. Здесь один из них, про Шекспира.

Хороший материал о культе высшего образования в России и его неизбежной инфляции – мнения экономиста Леонида Полищука, историка Александра Каменского, издателя Ирины Прохоровой, бывшего главы Рособрнадзора Виктора Болотова и основателя “Диссернета” Михаила Гельфанда.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок