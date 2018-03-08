Зачем нам такой мир?

Доброе утро!

Вам открытка к дню солидарности женщин в борьбе за эмансипацию. Президент России отметил его в компании тортов и работниц Самарского булочно-кондитерского комбината.

Как минимум права на труд мастерицы пекарного дела добились. У журналисток, аккредитованных в Госдуме России, с правом на труд не так просто. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обвинения в домогательствах в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, сказал им: "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу". Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев обвинил журналисток в нарушении профессиональной этики за то, что они сообщили о домогательствах со стороны Слуцкого не сразу, а только сейчас. Сегодня у Госдумы Amnesty International проведет серию одиночных пикетов с требованием отставки Слуцкого. Комиссия Госдумы по этике все-таки рассмотрит вопрос о домогательствах – но только после президентских выборов.

На которые не допустили 4500 наблюдателей от Навального. Они собирались идти на участки как журналисты сайта “Левиафан”, созданного Фондом борьбы с коррупцией и зарегистрированного как СМИ в ноябре 2015 года. ЦИК не аккредитовала этот сайт, потому что, как выяснилось, “Левиафан” был лишен регистрации по решению суда (о чем в ФБК первый раз услышали). Издание “Молния”, от которого шли 850 наблюдателей “Голоса” (независимой общественной организации, которая мониторит выборы с 2000 года), тоже не получило аккредитации ЦИК. Кандидата Грудинина ЦИК решила оставить в бюллетенях, невзирая на швейцарские счета. В конце концов, миллионер, идущий кандидатом от коммунистов, это просто красиво.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась к украинским властям с просьбой посетить Крым для ведения там агитации. Она собирается ехать на полуостров через Украину, потому что считает его украинским. Ответ главы МИД Украины Павла Климкина звучал так: “Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая".

Активист Марк Гальперин получил два года условно по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Он с 27 июня сидел под домашним арестом.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим газом. Британская полиция расследует инцидент как покушение на убийство и проверяет обстоятельства смерти жены и сына Скрипаля. Полицейский, первым прибывший на место происшествия, тоже попал в больницу. По данным Sky News, все трое находятся в коме. По сведениям Reuters, полиция рассматривает российскую версию убийства в качестве основной.

Новости российской военной авиации.

В Чечне разбился вертолет с пограничниками, шесть человек погибли.

Минобороны России так и не обнародовало списка погибших при крушении Ан-26 в Сирии. Все, что известно о них, собрали журналисты. Зато ответственность за катастрофу, причиной которой в Минобороны сразу же назвали техническую неисправность, взяла группировка "Джейш аль-Ислам" (ей, впрочем, верить на слово тоже нельзя).

В местной прессе Волгоградской области появились сведения о еще одном погибшем в Сирии российском военнослужащем – это 22-летний контрактник Александр Солопов. Официально о его смерти не сообщалось. В Благовещенске похоронили убитого в Сирии 7 февраля бойца “ЧВК Вагнера” Александра Никулина. До Сирии он воевал в Донбассе. Вот здесь можно почитать рассказы командиров ЧВК о том, как у Вагнера все устроено (разговаривают они на условиях анонимности).

Открыто обсуждается пока только ядерная война. В новом фильме про новый миропорядок Путин говорит, что если российские системы предупреждения ракетного нападения зафиксируют старт ракет, выпущенных по территории России, он отдаст приказ о встречном ядерном ударе. Путин осознает, что это будет означать глобальную катастрофу. "Но зачем нам такой мир, если не будет России?" – спрашивает президент.

В Вене произошли два нападения с ножом. Серьезно ранены четыре человека, нападавший скрылся. Подробностей пока нет.

Между Европой и США разгорается тарифная война. В ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ЕС предложил ввести тарифы на американский бурбон и клюкву. Это, конечно, пока только проявления европейского остроумия, но главный экономический советник Дональда Трампа, тем не менее, уже объявил об отставке.

А порноактриса Сторми Дэниелс подала на Трампа в суд в связи с соглашением о неразглашении сведений об их романе, которое (соглашение то есть) Трамп, как заявляет Дэниелс, так и не подписал. Что как будто этот договор обнуляет. Или нет? Решит суд.

В трех ссылках снова женщины. И еще этика и музыка:

Здесь можно пройти тест и понять, хорошо ли вы знаете историю борьбы женщин за свои права. После чего можно взглянуть на жизнь без розовых очков и прочитать выдержки из исследования социолога, в котором показано (на цитатах из реальных интервью), что на самом деле думают о женщинах мужчины. Что думают о студентках преподаватели СПбГУ, замечательно рассказано тут (спойлер: “Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять постпозитивизм”).

Чтобы несколько снизить накал борьбы, почитайте надгробное слово флирту, который, по мнению философа и поэта Ивана Давыдова, убила политкорректность. Заодно изучите новый сайт, полностью посвященный новой этике.

Музыковед Наталья Власова рассказывает о себе и о Шёнберге, Юрий Виноградов пишет о британском композиторе Кайхосру Шапурджи Сорабджи (1892–1988), почти совсем неизвестном в России.

Искренне ваши,

Семь-сорок