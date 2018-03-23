Декан Высшей школы телевидения МГУ поддержал депутата Слуцкого

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков рассказал студентам на лекции в Новосибирске, что, обвиненный в домогательствах, депутат Государственной думы Леонид Слуцкий может класть свою руку на "любые места" у женщин. Преподаватель заявил, что в действиях парламентария "нет ничего такого". Запись выступления Третьякова опубликовал канал RTVI.

Отвечая на вопрос одного из студентов о домогательствах в Государственной думе, Третьяков заявил, что близко знаком с депутатом Слуцким. По мнению декана, парламентарий поступил, "как любой нормальный мужчина". Третьяков посоветовал студентам "не идти против человеческой природы".

После заявлений преподавателя, часть студентов демонстративно покинула лекцию.

В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата Леонида Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны парламентария заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова также открыто обвинила в домогательствах Слуцкого. По ее словам, она располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Би-би-си опубликовала расшифровку их диалога.

Слуцкий назвал "бредом" обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули сразу три журналистки.

21 марта комиссия Государственной думы России сообщила, что не нашла"нарушения поведенческих норм" в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы.

После этого несколько российских СМИ отказались освещать деятельность Госдумы.