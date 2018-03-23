Главный редактор "Форбс" призвал депутата Слуцкого извиниться

Главный редактор журнала "Форбс" Николай Усков призвал извиниться депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах до журналисток. Об этом сообщает агентство RNS.

По мнению Ускова, Слуцкий должен "поступить по-мужски" и перестать втягивать в разборки ещё больше людей. Ранее журнал "Форбс" опубликовал заявление, в котором поддержал журналисток подвергшихся сексуальным домогательствам со стороны депутата. Издание также выразило солидарность со СМИ, которые отозвали своих сотрудников из Госдумы.

Бойкот Госдумы поддержал журнал "Плейбой". Редакция издания высказалась против харрасмента и выразила слова поддержки журналистам, "нашедшим в себе смелость рассказать о неприемлемом поведении чиновников".

Депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин, комментируя ситуацию с домогательстве в парламенте, назвал журналистов "слугами". По его мнению, мужчина будет приставать, только если девушка сама этого захочет. Слова депутат опубликовало издание "Реальное время".

В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата Леонида Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны парламентария заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова также открыто обвинила в домогательствах Слуцкого. По ее словам, она располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Би-би-си опубликовала расшифровку их диалога.

Слуцкий назвал "бредом" обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули сразу три журналистки.

21 марта комиссия Государственной думы России сообщила, что не нашла "нарушения поведенческих норм" в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы.

После этого несколько российских СМИ отказались освещать деятельность Госдумы.