Рабочее название: Тулеев сменил Ван Вай-Чена

Доброе утро!

Сегодня в Гааге по инициативе России пройдет внеочередная сессия исполнительного совета Организации по запрещению химоружия в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Накануне находящийся в Анкаре Путин сказал, что “Новичок”, которым отравили Скрипалей, мог производиться “примерно в 20 странах”. Чуть раньше пресс-секретарь Путина предрек, что Великобритании еще придется извиниться перед Россией.

“Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно”, – сказал Песков.

Основанием для такого оптимизма стали слова директора лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда о том, что эксперты не устанавливали происхождение нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь. Они должны были его идентифицировать – остальным занимались спецслужбы и правительство.

Тем временем в России:

Сегодня могут заблокировать Telegram . Накануне не закрывать его попросили члены Совета по правам человека при президенте, а также участники пикетов у приемной ФСБ. Последних задержали, потом отпустили.

. Накануне не закрывать его попросили члены Совета по правам человека при президенте, а также участники пикетов у приемной ФСБ. Последних задержали, потом отпустили. Отставной губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал депутатом местного законодательного собрания. На совещании в избиркоме ему отдали мандат депутата-однопартийца Ван Вай-Чена, который отказался от своей должности в 2016 году.

стал депутатом местного законодательного собрания. На совещании в избиркоме ему отдали мандат депутата-однопартийца Ван Вай-Чена, который отказался от своей должности в 2016 году. В Екатеринбурге Заксобрание Свердловской области отменило выборы мэра. Теперь кандидатов в мэры будет представлять конкурсная комиссия, а выбирать – депутаты гордумы. И выберут они, конечно, не Ройзмана.

Заксобрание Свердловской области отменило выборы мэра. Теперь кандидатов в мэры будет представлять конкурсная комиссия, а выбирать – депутаты гордумы. И выберут они, конечно, не Ройзмана. Навальный в восьмой раз начал процедуру регистрации партии. В заявке в Минюст указано ее рабочее название – “Рабочее название” (чтобы реальное название заранее не присвоила себе другая структура, как это было в случае с Партией Прогресса).

Мелочи жизни, тоже российской:

Депутат Госдумы Виталий Милонов требует закрыть сайт фонда “СПИД.Центр”, потому что он пропагандирует, оскорбляет и разжигает.

требует закрыть сайт фонда “СПИД.Центр”, потому что он пропагандирует, оскорбляет и разжигает. Российской ЛГБТ-сеть за минувший год помогла уехать из Чечни 114 людям, которых преследовали за их гейство или гейство их близких.

114 людям, которых преследовали за их гейство или гейство их близких. Нижегородская колония подала в суд на издание “Собеседник” и свою, скажем так, выпускницу Марию Алехину за “подрыв авторитета колонии” посредством статьи об условиях труда заключенных.

за “подрыв авторитета колонии” посредством статьи об условиях труда заключенных. Петербургского курсанта Вадима Осипова, обвиняемого в склонении к терроризму и подготовке теракта из-за "плана по захвату казармы" , отправили в психушку. Он внезапно проявил “полиморфное психическое расстройство”.

, отправили в психушку. Он внезапно проявил “полиморфное психическое расстройство”. Против учителя из Орловской области, который сочиняет политические стихи и вывешивает их во “ВКонтакте” , завели пятое уголовное дело за разжигание; в Красноярске активистку “Артподготовки” просят приговорить к полутора годам – тоже за “разжигающие” посты во “ВКонтакте”.

, завели пятое уголовное дело за разжигание; в Красноярске активистку “Артподготовки” просят приговорить к полутора годам – тоже за “разжигающие” посты во “ВКонтакте”. Театр.doc объявил сбор средств (и собрал 700 тысяч рублей) на похороны своего худрука Михаила Угарова на Троекуровском кладбище. Бесплатно места не предоставили, потому что у режиссера нет "заслуг перед государством".

Следственный комитет к годовщине теракта в петербургском метро установил “всех причастных” к его организации.

Проблемы цифровых гигантов.

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии женщина устроила стрельбу, ранила нескольких человек и застрелилась. Пока не ясно, узнаем ли мы, зачем она это сделала. Возможно, из-за любви.

в Калифорнии женщина устроила стрельбу, ранила нескольких человек и застрелилась. Пока не ясно, узнаем ли мы, зачем она это сделала. Возможно, из-за любви. У Facebook падают акции, первый крупный акционер потребовал отставки Цукерберга. Тот пока только рассказывает в фейсбуке, что Facebook удалил свыше 270 аккаунтов, связанных с российской “фабрикой троллей”.

Президент США, накануне пригласивший Путина в Вашингтон, заверил обеспокоенных возможной российской агрессией президентов трех балтийских государств, что никто не занимал более жесткую позицию в отношении России, чем он.

В США вынесен первый приговор по делу о вмешательстве России в выборы: 30 суток тюрьмы и $20 тысяч штрафа получил зять российского миллиардера Германа Хана нидерландский юрист Алекс ван дер Цваан – за то, что врал агентам ФБР по поводу своего сотрудничества с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом (сотрудничество, правда, касалось Украины, а конкретно – обоснования законности ареста экс-премьера Юлии Тимошенко).

Россия вопрос о вмешательстве в свои выборы со стороны Украины решает проще: СК РФ возбудил уголовное дело против главы МДВ Украины Арсена Авакова. За препятствование свободному волеизъявлению российских граждан.

В Украине, впрочем, свои проблемы: националисты требуют “деолигархизации”.

Три ссылки хотелось начать с прекрасного, но получилось не очень:

Отрывок из книги искусствоведа Софьи Багдасаровой “Омерзительное искусство. Юмор и хоррор шедевров живописи”. Не хотите про омерзительное – почитайте про голое. Отрывок из книги философа, критика и теоретика культуры Виктора Агамова-Тупицына “Бесполетное воздухоплавание” про обнаженное тело в контексте репрезентации.

Два интересных интервью с французской и российским антропологами, занимающимися проблемами миграции. Они говорят о разных регионах и разных мигрантах, но едины в одном: ни одна из существующих государственных и надгосударственных структур не приспособлена к работе в нынешней реальности.

Кино и музыка. Интервью с венгерским режиссером Мартой Месарош (на днях она покажет на фестивале венгерского кино в Москве свой новый фильм) или байопик Федора Чистякова – в связи с выходом в США его нового альбома, очень политического.

Искренне ваши,

Семь-сорок