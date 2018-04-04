Рабочее название: Тулеев сменил Ван Вай-Чена

Доброе утро!
Сегодня в Гааге по инициативе России пройдет внеочередная сессия исполнительного совета Организации по запрещению химоружия в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Накануне находящийся в Анкаре Путин сказал, что “Новичок”, которым отравили Скрипалей, мог производиться “примерно в 20 странах”. Чуть раньше пресс-секретарь Путина предрек, что Великобритании еще придется извиниться перед Россией.
“Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно”, – сказал Песков.
Основанием для такого оптимизма стали слова директора лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда о том, что эксперты не устанавливали происхождение нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь. Они должны были его идентифицировать – остальным занимались спецслужбы и правительство.
Тем временем в России:
- Сегодня могут заблокировать Telegram. Накануне не закрывать его попросили члены Совета по правам человека при президенте, а также участники пикетов у приемной ФСБ. Последних задержали, потом отпустили.
- Отставной губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал депутатом местного законодательного собрания. На совещании в избиркоме ему отдали мандат депутата-однопартийца Ван Вай-Чена, который отказался от своей должности в 2016 году.
- В Екатеринбурге Заксобрание Свердловской области отменило выборы мэра. Теперь кандидатов в мэры будет представлять конкурсная комиссия, а выбирать – депутаты гордумы. И выберут они, конечно, не Ройзмана.
- Навальный в восьмой раз начал процедуру регистрации партии. В заявке в Минюст указано ее рабочее название – “Рабочее название” (чтобы реальное название заранее не присвоила себе другая структура, как это было в случае с Партией Прогресса).
Мелочи жизни, тоже российской:
- Депутат Госдумы Виталий Милонов требует закрыть сайт фонда “СПИД.Центр”, потому что он пропагандирует, оскорбляет и разжигает.
- Российской ЛГБТ-сеть за минувший год помогла уехать из Чечни 114 людям, которых преследовали за их гейство или гейство их близких.
- Нижегородская колония подала в суд на издание “Собеседник” и свою, скажем так, выпускницу Марию Алехину за “подрыв авторитета колонии” посредством статьи об условиях труда заключенных.
- Петербургского курсанта Вадима Осипова, обвиняемого в склонении к терроризму и подготовке теракта из-за "плана по захвату казармы", отправили в психушку. Он внезапно проявил “полиморфное психическое расстройство”.
- Против учителя из Орловской области, который сочиняет политические стихи и вывешивает их во “ВКонтакте”, завели пятое уголовное дело за разжигание; в Красноярске активистку “Артподготовки” просят приговорить к полутора годам – тоже за “разжигающие” посты во “ВКонтакте”.
- Театр.doc объявил сбор средств (и собрал 700 тысяч рублей) на похороны своего худрука Михаила Угарова на Троекуровском кладбище. Бесплатно места не предоставили, потому что у режиссера нет "заслуг перед государством".
- Следственный комитет к годовщине теракта в петербургском метро установил “всех причастных” к его организации.
Проблемы цифровых гигантов.
- В штаб-квартире YouTube в Калифорнии женщина устроила стрельбу, ранила нескольких человек и застрелилась. Пока не ясно, узнаем ли мы, зачем она это сделала. Возможно, из-за любви.
- У Facebook падают акции, первый крупный акционер потребовал отставки Цукерберга. Тот пока только рассказывает в фейсбуке, что Facebook удалил свыше 270 аккаунтов, связанных с российской “фабрикой троллей”.
Президент США, накануне пригласивший Путина в Вашингтон, заверил обеспокоенных возможной российской агрессией президентов трех балтийских государств, что никто не занимал более жесткую позицию в отношении России, чем он.
В США вынесен первый приговор по делу о вмешательстве России в выборы: 30 суток тюрьмы и $20 тысяч штрафа получил зять российского миллиардера Германа Хана нидерландский юрист Алекс ван дер Цваан – за то, что врал агентам ФБР по поводу своего сотрудничества с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом (сотрудничество, правда, касалось Украины, а конкретно – обоснования законности ареста экс-премьера Юлии Тимошенко).
Россия вопрос о вмешательстве в свои выборы со стороны Украины решает проще: СК РФ возбудил уголовное дело против главы МДВ Украины Арсена Авакова. За препятствование свободному волеизъявлению российских граждан.
В Украине, впрочем, свои проблемы: националисты требуют “деолигархизации”.
Три ссылки хотелось начать с прекрасного, но получилось не очень:
- Отрывок из книги искусствоведа Софьи Багдасаровой “Омерзительное искусство. Юмор и хоррор шедевров живописи”. Не хотите про омерзительное – почитайте про голое. Отрывок из книги философа, критика и теоретика культуры Виктора Агамова-Тупицына “Бесполетное воздухоплавание” про обнаженное тело в контексте репрезентации.
- Два интересных интервью с французской и российским антропологами, занимающимися проблемами миграции. Они говорят о разных регионах и разных мигрантах, но едины в одном: ни одна из существующих государственных и надгосударственных структур не приспособлена к работе в нынешней реальности.
- Кино и музыка. Интервью с венгерским режиссером Мартой Месарош (на днях она покажет на фестивале венгерского кино в Москве свой новый фильм) или байопик Федора Чистякова – в связи с выходом в США его нового альбома, очень политического.
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.