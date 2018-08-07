Доброе утро!

Навальный и его юристы во второй раз подали документы на регистрацию партии “Россия будущего”; до этого они трижды пытались зарегистрировать “Народный альянс” и два раза – “Партию прогресса”. Прочие новости тоже больше похожи на вечное возвращение того же самого:

Накануне десятилетия российско-грузинской войны тогдашние президенты России и Грузии разъяснили в интервью, зачем все это было. Версии по-прежнему расходятся.

В России продолжают арестовывать тюремных начальников по обвинению в избиении заключенных. РПЦ и Mail.ru призывают к прекращению уголовного преследования за, соответственно, оскорбление чувств верующих и лайки с репостами.

США с сегодняшнего дня восстанавливают часть санкций в отношении Ирана, действовавших до заключения пятистороннего ядерного соглашения с этой страной. ЕС запрещает европейским компаниям соблюдать эти санкции.

Сегодня в Москве похоронят Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской республике. Посмертно их наградили премией “Редколлегия”.

“Отмена Грузии как государства” и “принуждение к миру”

В преддверии десятилетия российско-грузинской войны тогдашние президенты двух стран изложили свои версии событий. Михаил Саакашвили в интервью Настоящему Времени объясняет суть войны яркой цитатой из слов некоего российского генерала: "Ну что такое ваша Грузия? Грузию главное сейчас по автобану разделить на две части, потом еще разделить на четыре части – и все, нет вашей Грузии". Дмитрий Медведев в разговоре с “Коммерсантом” называет причиной войны “безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников”. Россияне, судя по данным “Левада-центра”, в большинстве своем верят Медведеву и винят в случившемся Тбилиси, США и НАТО.

Медведев утверждает, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшный конфликт. Ему “непонятно, зачем это надо”. Странам НАТО это понятно: Конгресс США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год, предусматривающий выделение 6,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности стран, граничащих с Россией, до 12 августа в Грузии проходят совместные с НАТО учения “Достойный партнер”. Выглядит это так:

Оскорбление и примирение в интернете

На фоне множащихся сообщений об уголовных делах за “оскорбление чувств верующих” и прочий “экстремизм с использованием интернета” Русская православная церковь призывает православных судей завершать такие дела примирением сторон, а группа Mail.ru, владеющая сетью “ВКонтакте”, за репосты и лайки в которой сажают и штрафуют чаще всего, предлагает амнистировать уже осужденных и декриминализировать подобные вещи в будущем.

В ходе разбирательства по иску ООО “Живая фотография” (сайт этого предприятия оказался заблокированным в результате блокировки миллионов IP-адресов, осуществлявшейся ради блокировки Telegram) выяснилось, что все эти миллионы IP Роскомнадзор блокировал не по указанию Генпрокуратуры, а по собственной инициативе. Но суд все равно встал на сторону Роскомнадзора и признал блокировку сайта ни в чем не повинной компании законной и целесообразной.

Тюрьма и воля

В Калининграде арестован замначальника колонии, сломавший заключенному десять ребер; в Карелии возбуждено уголовное дело против бывшего начальника сегежской колонии Сергея Коссиева, на пытки со стороны которого жаловался в 2016 году Ильдар Дадин и другие заключенные.

со стороны которого жаловался в 2016 году Ильдар Дадин и другие заключенные. Но это никак не помогает двум молодым девушкам, сидящим в СИЗО за участие в якобы экстремистской организации “Новое величие” . У одной из них, 19-летней Марии Дубовик, обнаружили опухоль.

. У одной из них, 19-летней Марии Дубовик, обнаружили опухоль. Здесь родители арестованных по другому “экстремистскому” делу, делу “Сети” , рассказывают, как они пытаются избавить своих детей от пыток фсбшников.

, рассказывают, как они пытаются избавить своих детей от пыток фсбшников. США задержаны четверо россиян, мошенничавших с продажами антикварных машин.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов , приговоренный в России к 20 годам, держит голодовку 86-й день. Здесь можно прочитать русский перевод открытого письма, с которым к Сенцову обратился автор романа “Благоволительницы”, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл.

, приговоренный в России к 20 годам, держит голодовку 86-й день. Здесь можно прочитать русский перевод открытого письма, с которым к Сенцову обратился автор романа “Благоволительницы”, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл. Лидер хакерской группы “Шалтай-Болтай” вышел на свободу: ему пересчитали срок по новому закону, приравнивающему день в СИЗО к полутора дням в колонии.

Санкции, высылки, экстрадиции

США с сегодняшнего дня восстанавливают часть санкций в отношении Ирана, снятых после заключения пятистороннего ядерного соглашения с этой страной. Глава Госдепартамента Майк Помпео сказал, что Иран “должен вести себя как нормальная страна”. Следующая порция санкций вступит в силу в ноябре. Евросоюз запретил европейским компаниям соблюдать эти санкции. Что теперь будет, объясняется здесь, а на вопросы о “нормальной стране” отвечает этот материал.

Российский МИД, не прошло и месяца, зеркально ответил на высылку российских дипломатов из Греции высылкой греческих из России.

Великобритания идентифицировала возможных исполнителей отравлений "Новичком" в Солсбери и Эймсбери и собирается официально просить Россию экстрадировать двух человек.

Катастрофы

В Сочи завели уголовное дело после гибели ребенка в ливневой канаве.

В пригороде Болоньи на шоссе после аварии взорвался автомобиль, перевозивший топливо. Произошел взрыв, потом пожар. Два человека погибли, свыше 60 ранены.

Ссылки сегодня начнем с прекрасного:

Или наоборот ужасного? Сразу два отрывка из книжки швейцарского психолога искусства и хранителя одной из крупнейших коллекций ар-брют в Лозанне Мишеля Тевоза “Искусство как недоразумение”. Здесь как раз про недоразумение, а здесь – история музеификации искусства.

Литература. Действительно ли Базарова звали Евсевием и другие маленькие тайны романа Тургенева, который вы в последний раз открывали в школе, раскрыты тут. Здесь – занимательный разговор о том, как Шекспир воспринимался в России сразу после революции.

Книжки и фейки. Рассказ о том, как устроено книгоиздательское дело в Швеции и рассуждения о смысле излюбленного выражения американского президента fake news в отрывке из книжки Борислава Козловского “Максимальный репост”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок