Доброе утро!

Последние времена наступают. Американская киноакадемия решила, что какая-то она слишком высоколобая, и ввела новую номинацию на Оскар: за лучший популярный фильм. Страшно спросить, как теперь называть все остальные фильмы, обычно выдвигаемые на Оскар. Артхаусными что ли? Тем временем:

Российский рубль упал на фоне сообщений о готовящихся в США санкциях, и как только он упал, США объявили о введении дополнительных санкций в отношении России – но не тех, из-за слухов о которых он упал, а других.

Адвокат Олега Сенцова и его сестра сообщают о “катастрофическом” состоянии кинорежиссера. Он держит голодовку 88-й день.

Российская ЦИУ одобрила все три формулировки вопроса, который может быть вынесен на возможный референдум о грядущей пенсионной реформе.

В Беларуси продолжились задержания сотрудников оппозиционных изданий.

“Если придется умереть, значит умру”

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам заключения в России, держит голодовку 88-й день. В письме сестре, которое он передал через адвоката, Сенцов говорит, что “конец близок, и это не про освобождение”. Европейский суд по правам человека, принявший к рассмотрению жалобу Сенцова, требует его перевода в гражданскую больницу ближе к месту прописки, то есть к Симферополю. Сам Сенцов не уверен, что выдержит транспортировку. В отдельной записке адвокату международной “Агоры” Наташе Добревой, представляющей его интересы в ЕСПЧ, он написал:

«Никакие другие врачи меня не излечат, потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться».

Здесь интервью адвоката Дмитрия Динзе, повидавшего Сенцова в Лабытнангах: из “дипломатических источников” Динзе стало известно, что Россия не собирается обменивать Сенцова, хотя украинский омбудсмен Людмила Денисова готова к обмену “на любых условиях”.

Акции и санкции

Российский рубль и рынок российских акций серьезно упали на фоне ожидания новых американских санкций в отношении российских банков, связанных с Кремлем. Законопроект о таких санкциях был внесен в Конгресс на прошлой неделе, а в среду “Коммерсант” опубликовал его текст на русском языке (подлинность не подтверждена). Здесь – прогнозы о том, что за этим может последовать в экономическом смысле.

Вечером в среду США объявили о других дополнительных санкциях в отношении России – они связаны с применением Россией химического оружия при отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и еще трех человек на территории Великобритании и вводятся в соответствии с законом США 1991 года, который определяет, что применение химического оружия какой-либо страной влечет ограничительные меры со стороны США. Эти санкции вступят в силу 22 августа. Первый их пакет предполагает ограничение экспорта в Россию некоторых товаров, второй может обернуться прекращением полетов “Аэрофлота” в США.

Но американский президент все равно хочет дружить с Россией: сенатор-республиканец Пол Рэнд, побывавший в Москве на прошлой неделе, сказал, что передал в администрацию Путина письмо от Дональда Трампа. Сенат США, со своей стороны, предложил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу рассказать о вмешательстве России в американские выборы (в 2016 году похищенные у демократов документы были опубликованы именно на WikiLeaks). Ассанж пока думает.

Три референдума, и все об одном

Российская Центральная избирательная комиссия одобрила сразу три формулировки вопроса, который можно вынести на референдум о пенсионной реформе. Теперь каждая из трех инициативных групп должна совершить очень сложные телодвижения по регистрации 42 подгрупп в регионах и сбору большого числа подписей. Комментарии экспертов о вероятности проведения референдума (первого с 1993 года) – здесь.

Дестабилизация работы колонии

Появляются все новые и новые сообщения об избиениях и пытках в российских тюрьмах и полицейских участках.

Избиение заключенного в забайкальской колонии №5 закончилось тем, что в отношении избитого Михаила Колманова завели дело о “дестабилизации работы колонии”.

В Магнитогорске полицейские избили человека, который пришел подавать заявление об ограблении.

Множатся сообщения о том, что на Ярославском вокзале в Москве полиция незаконно досматривает людей и издевается над ними.

Марию Алехину, протестовавшую накануне против пыток в российских тюрьмах, не выпустили за границу. Это, впрочем, связано с ее более ранней акцией по бомбардировке здания ФСБ на Лубянке бумажными самолетиками в поддержку Telegram: за это Алехину приговорили к обязательным работам, и теперь за пределы родины ей нельзя.

Сегодня Верховный суд России рассмотрит жалобу Telegram на требование ФСБ о предоставлении ключей шифрования.

Жизнь журналистов

В Беларуси продолжаются задержания сотрудников независимых изданий – по делу о “воровстве” новостей с сайта государственного агентства. ОБСЕ призывает власти Беларуси освободить всех задержанных.

В Казахстане планируют отключить трансляцию 88 иностранных телеканалов, в том числе российских.

“Медуза” выяснила, что убитых в ЦАР российских журналистов (они приехали туда снимать расследование о наемниках Вагнера) с фиксером Мартином познакомил корреспондент издания ФАН (Федеральное агентство новостей), которое, как и наемники Вагнера, финансируется “поваром Путина” Евгением Пригожиным. При этом фамилию Мартина репортер ФАН не помнит.

В ссылках сегодня будут котики.

Но начать все-таки надо с материалов, посвященных десятилетию российско-грузинской войны. Хроника войны, война в цифрах, воспоминания работавшего на войне грузинского врача, рассказ грузинского журналиста, оказавшегося в осетинском плену, и два материала о Южной Осетии: интервью с экс-премьером Олегом Тезиевым, который уверен, что через несколько лет эту признанную пятью государствами республику ждет светлое будущее, и длинный репортаж из Южной Осетии – о триумфе местной банковской системы, через которую идут расчеты с так называемыми “ЛНР” и “ДНР”, о местных бизнесменах и блестящих перспективах торговли с Сирией.

История. “Гуманный внук воинственного деда” – рассказ Анатолия Нарежного об Александре Суворове-младшем и его либеральном управлении Остзейским краем.

Книжки. Разговор с главредом петербургского издательство “Алетейя” Игорем Савкиным – про философию на фоне “лихих девяностых”.

Наконец, коты. Выясняется, что наука мало знает о поведении домашних кошек, потому что они очень неохотно участвуют в экспериментах. Необходимого для баланса материала о собаках не нашлось, поэтому почитайте про клещей: где собака, там и клещи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок