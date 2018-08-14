Дети за решеткой, Годар за пейволом

Доброе утро!

Правительство Венгрии собирается лишить (англ.) аккредитации университетские программы по гендерным исследованиям, которых в стране всего две. Объясняется это экономической нецелесообразностью, но раньше в правящих кругах жаловались, что все эти исследования противны ценностям, и по сей день уважаемым в странах Центральной Европы (читай: Kinder, Küche, Kirche). В России, напротив, взлет женского политического активизма:

В Москве планируется, но может и не состояться “Марш матерей” в защиту обвиняемых по делу “Нового величия”.

Более ста деятелей мировой культуры, в том числе Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, выступили с обращением в поддержку Олега Сенцова. Письмо опубликовано в Le Monde. Сегодня 93-й день голодовки украинского кинорежиссера.

“ВКонтакте” выступает против преследований за репосты и обещает дать пользователям возможность сделать свою страницу полностью приватной.

Российский рубль продолжил падение – на этот раз вслед за турецкой лирой.

Марш матерей и марш физкультурников

В Москве на среду запланирован “Марш матерей” с требованием освободить 18-летнюю Анну Павликову, Марию Дубовик и других обвиняемых по делу "Нового величия". Инициаторами акции выступили восемь московских журналисток и деятельниц культуры (интервью здесь и здесь); они не планировали согласовывать акцию с властями. В ответ московская мэрия призвала отказаться от мероприятия (потому что нельзя же “обеспечить безопасность” несогласованной акции), и к мэрии присоединился один из адвокатов Анны Павликовой (потому что “нарушение закона со стороны тех, кто поддерживает Павликову, может ей навредить”). ФСИН, со своей стороны, еще раз заверила, что Анна Павликова не нуждается в специализированном лечении. Что теперь будет, не ясно.

В Самаре тем временем выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выразил сомнения в том, что в России в будущем вообще будут государственные пенсии, а когда люди сказали ему из зала, что они до пенсии все равно не доживут, он недоуменно спросил: “А спортивная площадка для кого?” И продолжил: “У нас задача не только дожить, но и пережить”. Жаль, не уточнил, кого именно надо пережить.

Открытое письмо из-за пейвола

В газете Le Monde вышло письмо в поддержку Олега Сенцова. 120 деятелей культуры, в числе которых Жан-Люк Годар, Дэвид Кроненберг, Бертран Тавернье, Фредерик Уайзман, Коста-Гаврас и Кен Лоуч, призывают освободить украинского режиссера, который уже три месяца держит голодовку в российской тюрьме за полярным кругом.

“Не заключается ли его единственная реальная „вина“ в том, что он продемонстрировал свободу выражения мнения? Не стало ли его единственным „преступлением“ то, что он смог показать свою политическую позицию через искусство?” – спрашивают авторы письма.

Обращение находится за пейволом, и прочитать его полностью могут только подписчики Le Monde.

Один из адресатов этого обращения, российский президент Путин, едет 18 августа в Германию встречаться с Ангелой Меркель – может, там ему перескажут, о чем пишет платная французская пресса.

“Экстремизм” в интернете

Соцсеть “ВКонтакте” выступила против сотен уголовных дел за посты, репосты и даже лайки в ВК и пообещала ввести возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей. В поддержку Марии Мотузной, с твита которой началось широкое обсуждение подобных дел, выступил рэпер Оксимирон. Но сообщения о новых делах продолжают поступать:

В Курске подросток получил 3,5 года колонии за призывы к терроризму и экстремизму “ВКонтакте”.

Жителя Орла приговорили к пяти годам колонии за комментарии “ВКонтакте” якобы в поддержку ИГ.

Жительницу Хакасии включили в список экстремистов за пост во “ВКонтакте”.

И для разнообразия фейсбук: суд в Йошкар-Оле оштрафовал организацию "Человек и Закон" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" на их фб-странице.

Лира и рубль

В Турции тоже инициированы расследования против сотен блогеров – их обвиняют в том, что своими постами они способствовали падению национальной валюты, лиры. (Почему это происходит на самом деле, объясняется тут.) Лира, в свою очередь, потянула вниз российский рубль.

Российские миллиардеры потеряли больше $3 млрд за один день: их акции стали падать на фоне предложения советника Путина об изъятии у крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний более 500 млрд рублей “сверхприбыли” на реализацию майских указов Путина.

Кому свобода, кому – скандалы

В Азербайджане суд освободил одного из лидеров оппозиции Ильгара Мамедова, арестованного в феврале 2013 года по обвинению в организации беспорядков – это произошло после того, как ЕСПЧ посчитал дело Мамедова политическим.

В Армении освобожден из-под стражи экс-президент Роберт Кочарян (но дело не закрыто).

О новом скандале вокруг так называемого “кума Путина” Виктора Медведчука в Украине читайте здесь.

Любовницы и увольнения

ФБР уволило агента Питера Строка, критиковавшего президента Трампа в переписке с любовницей. Ранее он был отстранен от работы в команде спецпрокурора Мюллера, расследующей возможные связи кампании Трампа с Россией. (Команда Мюллера, правда, нашла поддержку в суде по другому поводу: американский суд отказал российской компании Concord Management and Consulting LLC, основанной так называемым “поваром Путина” Евгением Пригожиным, а ныне принадлежащей его матери, в просьбе отстранить Мюллера от расследования).

В Норвегии уволен министр морских промыслов – после того, как провел отпуск с любовницей в недружественном Иране, не уведомив об этом правительство страны.

Пять ссылок с бонусом

Литература. “Есть, наверно, дела и похуже, чем обедать человечьим трупом” – новая обстоятельная статья на “Полке” посвящена “Колымским рассказам” Варлама Шаламова. Здесь – чтение полегче, очередная серия литэкономии, в которой рассказывается, как Оскар Уайльд сделал декадентство методом борьбы с обществом потребления.

Смерть. Разговор с замдиректора московского детского хосписа “Дом с маяком” Лидой Мониава о том, как умирают дети. Или отрывок из сборника текстов Бориса Дубина – рассуждения о большом эссе Петера Надаша “Собственная смерть”.

История. 12 августа 1952 года были расстреляны 13 членов Еврейского антифашистского комитета, в том числе поэт Лев (Лейб) Квитко. Статья Валерия Шубинского о нем.

Бонус для тех, кому не лень читать по-английски. Интервью с венгерским философом Агнеш Хеллер об устройстве режима Виктора Орбана, политических проблемах Европы и президентстве Дональда Трампа.

Искренне Ваши,

Семь Сорок