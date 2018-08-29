“Восток-18” повторит “Запад-81”

Доброе утро!

Сегодня в полдень президент России телеобратится к народу по поводу повышения пенсионного возраста – вероятно, объявит, что его повысят, но не так сильно. Или не сразу. Или не для всех. В остальном так:

Шойгу анонсировал крупнейшие за 37 лет военные учения, Путин уволил 15 генералов.

Семьи подростков, участвовавших в нападении на полицейских в Чечне, вынуждают покинуть регион. Международные правозащитные организации требуют усмирить Кадырова.

Telegram готов передавать спецслужбам личные данные подозреваемых в терроризме. (Но не российским, уверяет Дуров).

Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Сирийская правительственная армия готовит наступление на Идлиб.

Запретная территория

В городском доме культуры чеченского города Шали готовится собрание, на котором публично осудят действия подростков, напавших на полицейских и их родственников. В пятницу власти "настоятельно" потребовали от родных нападавших уехать из Чечни.

Международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders отреагировали на угрозы главы республики Рамзана Кадырова сделать Чечню запретной территорией для “так называемых правозащитников”. В открытом письме Путину они напоминают, что Чечня является российским регионом, где действуют те же законы, что и в Москве. Они также требуют освобождения главы чеченского отделения “Мемориала” Оюба Титиева, которого судят за хранение марихуаны (по его словам, подброшенной).

Госдума: силовое лобби и богатая мама

По данным другой международной организации, Transparency International, каждый пятый депутат российской Госдумы лоббирует интересы силовых ведомств. 87 членов парламента так или иначе связаны с Минобороны, ФСБ, МВД, Следственным комитетом, прокуратурой и т.д.

Вероятно, им было больно услышать о том, что Путин одним росчерком пера отправил в отставку сразу 15 генералов из МВД, МЧС, ФСИН и СК, включая заместителя главы МЧС.

Чьи интересы лоббирует в Госдуме ее председатель Вячеслав Володин, в Transparency не сказали, но в данный момент он больше занят объяснением богатства своей 82-летней мамы: по его словам, 400-метровую квартиру она купила "на свои деньги", вырученные от продажи принадлежавшей ей компании (при этом десять других компаний у нее остались). В Фонде борьбы с коррупцией уверены, что мать Володина – фиктивный собственник, однако не преминули отметить, что даже в том объяснении, что дал Володин, указаны неверные цифры.

Telegram и спецслужбы. Мемы и кибердружина

У Telegram внезапно обнаружилась “политика конфиденциальности”, из которой следует, что мессенджер готов – после получения судебного приказа – передавать спецслужбам номера телефонов и IP-адреса пользователей, обвиняемых в терроризме. Информация о таких случаях будет публиковаться в специальном канале. Основатель сервиса Павел Дуров заверил, что это не касается России, где терроризмом могут назвать какой-нибудь мем, а Telegram находится “вне закона”.

К вопросу о мемах: в Барнауле в суде над обвиняемой в экстремизме Марией Мотузной, где студенток-юристок, написавших на нее жалобу, допрашивали в закрытом режиме, выяснилось, что сотрудник Центра "Э" Вадим Стрелков за час изучил 14 тысяч картинок, имевшихся в тот момент в аккаунте обвиняемой, но не смог вспомнить, когда это было: в каком году, зимой, весной или летом.

Чтобы не перегружать таким образом сотрудников Центра “Э”, в Екатеринбурге, по данным местных медиа, создана специальная “кибердружина” по поиску экстремистских мемов, курировать которую взялся сам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию в пять тысяч евро плюс судебные издержки первому человеку, осужденному в России за комменты в ЖЖ. В 2008 году Савва Терентьев получил год условно за возмущение по поводу действий полиции. С 2011 года он живет в Эстонии, вот разговор с ним.

Учения на востоке и война на западе

Министр обороны России объявил, что с 11 по 15 сентября пройдут военные учения “Восток-2018”, в которых будет задействована треть российской армии. "Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее”, – сказал Шойгу. В НАТО с тревогой отметили, что это отработка участия в широкомасштабном конфликте, и напомнили, что Россия продемонстрировала применение своих вооруженных сил против соседних стран, например, Украины и Грузии.

В Украине в четвертую годовщину боев под Иловайском вспоминают ужасы полномасштабной войны. По данным представителя Минобороны Украины, тогда погибли более 200 российских военнослужащих, еще 300 были ранены. Россия по-прежнему настаивает, что ее регулярной армии в Украине было. Очевидцы, в том числе только что сдавшийся украинским властям бывший “министр культуры” так называемой “ДНР”, утверждают обратное.

Дружбе конец

Украина разрывает вступивший в силу в 1999 году договор о дружбе с Россией. По словам президента Украины, из-за действий России он стал “анахронизмом”. Представительство Украины при СНГ тоже закрыто.

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул на Нобелевскую премию мира украинского кинематографиста Олега Сенцова, который 108-й день держит голодовку в российской тюрьме с требованием освобождения содержащихся в России украинских политзаключенных.

“Последняя битва” за Идлиб

Сирийские и иранские военные готовят наступление на город Идлиб на севере Сирии, сейчас находящийся под контролем радикальной и умеренной оппозиции режиму Асада и под присмотром Турции. Россия вновь нарастила военное присутствие в Сирии, США сделали то же самое (хотя официально Пентагон этого не подтверждает).

Минобороны России, придерживаясь своего нарратива о “готовящейся провокации” с использованием химоружия, сообщило, что “Белые каски” доставили его к месту использования, “Белые каски” и страны Запада называют этот нарратив клеветой и говорят, что химоружие собирается применять сам Асад. Никто не знает, что будет дальше, но вот мнение востоковеда Александра Шумилина, здесь крайнюю опасность сложившейся ситуации объясняет политолог-востоковед Кирилл Семенов.

Кино и книжки

Сегодня открывается 75-й Венецианский кинофестиваль. Здесь рассказано о программе, тут можно проголосовать, победит или не победит тот или иной фильм, а вот подробный рассказ о фильме Орсона Уэллса “Другая сторона ветра”, который закончил Питер Богданович и который в Венеции покажет Netflix.

Вы знаете, что после скандала в Шведской академии Нобелевскую премию по литературе в этом году решено не вручать. По этому случаю в Швеции появилась Новая академия, которая вручит безденежную недонобелевку. В лонг-листе – сплошь знакомые имена, от Харуки Мураками и Елены Ферранте до Джоан Роулинг. Наконец-то широкая публика почувствует себя в своей тарелке.

Четыре ссылки

Социология науки. Тут объясняется, почему через 20 лет после первого случая имплантации чипа такая практика не приобрела особой популярности и чего ждать в будущем; здесь рассказывается, почему больше половины экспериментальных результатов, полученных в общественных науках, оказываются невоспроизводимыми.

Экономика. Отрывок из книги экономиста Ха-Джуна Чанга “Злые самаритяне”, в котором объясняется (на примере Даниэля Дефо), как богатые страны стали богатыми.

Художества (хотя на самом деле тоже экономика). Отрывок из книги историка искусства Флавии Фриджери “Поп-арт” о превращении культа потребления в язык искусства.

Искренне Ваши,

Семь Сорок