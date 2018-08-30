Бережное отношение к женщине

Доброе утро!

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров с удовлетворением отметил в интервью РИА Новости, что у Путина лимузин длиннее, чем “Кадиллак” у Трампа. Другие достижения выглядят так:

Путин смягчил условия пенсионной реформы: женщины пойдут на пенсию в 60, мужчины – в 65 лет.

По делу о пытках в ярославской колонии арестованы еще два человека.

Михаил Ходорковский прекратил поддержку Центра управления расследованиями, организовавшего поездку Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканскую республику.

Госсекретарь США хочет встретиться с главой российского МИДа перед тем, как вводить второй пакет санкций за отравление Скрипалей.

Памятник Минину и Пожарскому в Москве предполагается отреставрировать на “народные деньги”.

Добрый царь

Путин рассказал телезрителям, почему повышать пенсионный возраст необходимо (из-за Великой Отечественной войны и лихих 90-х), но предложил провести реформу не так круто: пенсионный возраст поднимется до 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Необходимость сохранить пятилетний разрыв между полами, отсутствующий в большинстве стран мира, он объяснил “бережным отношением к женщине”: “На них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках”.

Кроме того, Путин предложил дополнительные льготы для многодетных матерей и настоял на уголовной ответственности работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. В правительстве разошлись в оценках стоимости путинских послаблений, но дружно похвалили президента.

Тут – комментарий политолога, а здесь – фактчек сказанного Путиным (про войну и 90-е он, конечно, наврал).

Пытки, нескончаемые

По уголовному делу об избиениях заключенных в ярославской колонии арестованы еще два сотрудника ФСИН, при этом сам Евгений Макаров, видео с избиением которого положило начало этому делу, жалуется, что над ним продолжают издеваться уже в новой колонии, где он сидит под госзащитой.

Заключенный белгородской колонии заявил о ежедневных пытках, адвоката к нему не пустили.

В Кирове ФСИН выдала матери труп осужденного на два месяца за неуплату алиментов со следами пыток. В ведомстве говорят, что это он сам подрался, а смерть объясняют заболеванием.

Житель Татарстана, ослепший после пыток в полиции, обратился в ЕСПЧ.

Загадочный центральноафриканский Мартин

“Би-би-си” опубликовала переписку главреда Центра управления расследованиями (ЦУР), занимавшегося организацией поездки съемочной группы в Центральноафриканскую республику, с фиксером Мартином, который должен был помочь российским журналистам с размещением, контактами и доступом на объекты, но которого они так и не увидели. Из нее следует, что ЦУР не пытался самостоятельно выяснить, кто такой Мартин, полностью положившись на рекомендацию, данную журналистом ФАН – Федерального агентства новостей (оно финансируется “поваром Путина” Евгением Пригожиным, под кураторством которого находится также и ЧВК Вагнера, деятельность которой в ЦАР собирались расследовать убитые журналисты).

После этого Михаил Ходорковский прекратил финансирование ЦУР и принял отставку главреда Андрея Коняхина. При этом он продолжает поддерживать расследование этого убийства.

Свое расследование ведет и ФАН – здесь интервью участвующей в нем журналистки “Фонтанки” Юлии Никитиной.

О том, как по уму планируются поездки в горячие точки для журналистов, рассказывает военный фотограф Сергей Пономарев.

Российско-американская дружба

США направили в ВТО второй иск против России в связи с пошлинами на американские товары. Глава Госдепартамента Майк Помпео, по данным американской прессы, хочет встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым перед введением второго пакета санкций за отравление Скрипалей. Вероятнее всего, это произойдет в сентябре.

Примерно тогда же уйдет в отставку юрист Белого дома Дон Макганн – он активно сотрудничал с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующей возможные нарушения закона в предвыборном штабе Дональда Трампа. По данным американского телеканала ABC News, сейчас команда Мюллера активно ищет американца белорусского происхождения Сергея Миллиана – он пытался сблизиться с командой Трампа и он же выступал одним из информаторов в так называемом “досье Стила”, но потом бесследно пропал. Президент США, со своей стороны, рассказывает избирателям о намерении демократов “насильственно” прервать его курс.

Удивительные истории

В Чечне назвали "чушью" обращение правозащитников к Путину с просьбой усмирить Кадырова.

В Москве из окна Дома на набережной выпал бельгиец Бруно Шарль Де Куман – вице-президент Новолипецкого металлургического комбината, одного из крупнейших в мире производителей стали. И разбился насмерть. СК ведет проверку.

Оценка цисла жертв прошлогоднего урагана в Пуэрто-Рико выросла в 40 раз – с 64 человек до почти трех тысяч.

Кино и статуи

Украина выдвинула на Оскар “Донбасс” Сергея Лозницы . Сам он в эти дни показывает в Венеции фильм “Процесс” – восстановленную документальную съемку дела Промпартии 1930 года и здесь рассказывает об этом Антону Долину.

. Сам он в эти дни показывает в Венеции фильм “Процесс” – восстановленную документальную съемку дела Промпартии 1930 года и здесь рассказывает об этом Антону Долину. В немецком городе Висбаден пожарные демонтировали золотую статую турецкого президента Эрдогана, участвовавшую в Висбаденской биеннале, из-за того, что некоторые горожане чересчур страстно на нее реагируют, не до конца понимая, что такое современное искусство.

Благодарная Россия отреставрирует памятник Минину и Пожарскому на Красной площади – всенародный сбор средств объявил Исторический музей. “Собрали на создание памятника – соберут и на реставрацию”, – подумали, наверное, в Минкульте.

Шесть ссылок

Литература. Эссе Леонида Юзефовича о любви к Блоку или экономическое разъяснение главной загадки “Великого Гэтсби”: почему Гэтсби так и не покорил сердце Дейзи своим богатством.

Судьбина писателей на чужбине. Замдиректора Редакции №1 издательства “Эксмо” Екатерина Панченко объясняет, почему за границей никто не читает современных русских писателей (спойлер: мало пишут). Русские литераторы объясняют, что значат для них венгерские писатели и почему их никто (ну почти) не читает в России.

Жалобное. Рассказ о невыносимой жизни миллениалов в Америке и жуткие монологи абитуриентов о том, как проходит поступление в российские театральные вузы.

Искренне Ваши,

Семь Сорок