Коммунисты предали анафеме

Доброе утро!

Сегодня 113-й день голодовки Олега Сенцова в тюремной больнице заполярного города Лабытнанги. В субботу на Венецианском кинофестивале к солидарности с украинским режиссером призвал российский документалист Виктор Косаковский (видео). Новости же в основном похоронные:

В Москве похоронили Кобзона (проститься пришли Путин с Медведевым), в Донецке – убитого в пятницу Захарченко (приехали Поклонская с Аксеновым), в США – сенатора Маккейна (на церемонии прощания выступили Обама и Джордж Буш-мл.).

По всей России прошли акции против пенсионной реформы.

В аэропорту Сочи прилетевший из Москвы “Боинг” выкатился с полосы и загорелся. От сердечного приступа умер сотрудник аэропорта, эвакуировавший пассажиров.

В Петербурге умер главный битломан Советского Союза Коля Васин. Ему было 73 года.

Очень разные похороны

В Москве простились с Иосифом Кобзоном , пришли даже Путин с Медведевым. Мэр Собянин предложил переименовать в честь певца театральный центр на Дубровке, во время захвата которого террористами Кобзон вел переговоры. Хоронили с оркестром и почетным караулом. За что такие почести, отчасти объясняется здесь.

, пришли даже Путин с Медведевым. Мэр Собянин предложил переименовать в честь певца театральный центр на Дубровке, во время захвата которого террористами Кобзон вел переговоры. Хоронили с оркестром и почетным караулом. За что такие почести, отчасти объясняется здесь. В Донецке при большом скоплении народа (120 тысяч человек, по данным властей так называемой “ДНР”) похоронили убитого в пятницу главу “ДНР” Александра Захарченко . Проститься приехали коллеги по “русской весне”, депутат российской Госдумы Наталья Поклонская и глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Помощник Путина Владислав Сурков опубликовал специальное обращение, в котором назвал Захарченко “братом”. При взрыве в кафе “Сепар”, кроме Захарченко, погиб его охранник. Версии этого убийства изложены здесь и здесь.

. Проститься приехали коллеги по “русской весне”, депутат российской Госдумы Наталья Поклонская и глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Помощник Путина Владислав Сурков опубликовал специальное обращение, в котором назвал Захарченко “братом”. При взрыве в кафе “Сепар”, кроме Захарченко, погиб его охранник. Версии этого убийства изложены здесь и здесь. В Аннаполисе, штат Мэриленд, похоронили сенатора Джона Маккейна. В субботу на панихиде в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне с речами выступили бывшие президенты Обама и Джордж Буш-мл. Обама отметил исключительное чувство юмора покойного (и сам пошутил), во многих речах звучала критика Трампа. (Видео)

“Повышение пенсионного возраста – дорога на кладбище”

Под таким лозунгом более ста человек протестовали против пенсионной реформы в Биробиджане. Акции КПРФ прошли по всей стране, в Москве, по данным “Белого счетчика”, на митинг коммунистов собрались около девяти тысяч человек (был еще и митинг “Справедливой России”). На митинге в Саратове коммунисты предали анафеме Дмитрия Медведева. Зато про Путина на “России-1” появилась отдельная передача, там его в воскресенье хвалили за смягчение пенсионной реформы.

Координатор “Левого фронта” Сергей Удальцов, с 14 августа голодающий в СИЗО против пенсионной реформы, госпитализирован в третий раз.

Воины-государственники и прочее российское

К 1 марта 2019 года в российской армии будет создано политуправление , целью которого станет формирование идейно убежденной личности воина-государственника, "носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества – государственности, духовности и патриотизма".

, целью которого станет формирование идейно убежденной личности воина-государственника, "носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества – государственности, духовности и патриотизма". В городе Каспийск (Дагестан) в ходе общественных слушаний улицу Мира решили переименовать в улицу Сталина – в порядке “восстановления исторической справедливости”. (При этом одна улица Сталина в Каспийске уже есть.) Человеку, который сказал, что не хочет жить на улице Сталина, посоветовали переехать.

– в порядке “восстановления исторической справедливости”. (При этом одна улица Сталина в Каспийске уже есть.) Человеку, который сказал, что не хочет жить на улице Сталина, посоветовали переехать. В Сочи на встречу Путина с победителями международных олимпиад пришел подающий надежды математик в футболке “Навальный 2018” . Фотографию опубликовали на сайте Кремля. Математик говорит, что мемом доволен.

. Фотографию опубликовали на сайте Кремля. Математик говорит, что мемом доволен. В Сочи же прилетевший из Москвы пассажирский “Боинг” выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Чудом никто не погиб, 18 человек пострадали. От сердечного приступа умер сотрудник аэропорта, проводивший эвакуацию.

Духовное единство Святой Руси

В Стамбуле (то есть в Константинополе) проходит синаксис, то есть съезд иерархов православной церкви, на котором обсуждается вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Если это произойдет, то в октябре, на Синоде Константинопольского патриархата. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что “духовное единство Святой Руси разорвать невозможно”, а если это произойдет, то вообще неясно, что будет с православной церковью (смешное видео про стаканы).

В Украине Борис Герман, обвиняемый в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, получил 4,5 года тюрьмы. Он пошел на сделку со следствием и полностью признал вину.

Ушел к Джону Леннону

В Петербурге погиб главный битломан Советского Союза Коля Васин. Он упал с третьего этажа в торговом центре "Галерея". Его друг Николай Барабанов написал в фейсбуке, что он “ушел к Джону Леннону и Джорджу Харрисону”. По словам Владимира Рекшана, Коля оставил предсмертную записку, в которой написал о “невозможности жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона” – построить такой храм он мечтал давно.

В 1970 году Коля Васин поздравил Джона Леннона с тридцатилетием и получил от него в подарок концертный альбом Live Peace in Toronto 1969 с автографом. В музей “Битлз” на Пушкинской 10 мог зайти любой. Коля Васин со всеми тепло беседовал и угощал чаем. RIP.

Пять ссылок

Книги. Константин Львов пишет о книге “Сибирские ночи” и ее авторе Жозефе Кесселе (1898–1979) – летчике, приятеле Сент-Экзюпери, соавторе гимна французского Резистанса и академике, который зимой 1919 года побывал во Владивостоке. Или вот новый перевод из Томаса Бернхарда – “Гете уммирает”.

Ебуки. Дизайнер Артем Горбунов объясняет, как сделать электронные книги лучше, приблизить качество общения с ними к традиционному бумажному и наконец-то обогатить авторов.

Сексизм. Отрывок из книги кембриджского историка Мэри Бирд “Женщины и власть: Манифест”, в которой она рассказывает о культурной подоплеке сексизма в политике (все идет от античности, как вы понимаете) или рассказ о многоженстве на Северном Кавказе, которое постепенно становится нормой.

Искренне Ваши,

Семь Сорок