Добрый день!

В Бразилии во время предвыборного митинга человек с ножом ранил кандидата в президенты Жаира Болсонару – националиста и консерватора, которого противники называют “бразильским Трампом”. Нападавший объяснил полиции, что напасть на Болсонару ему приказал “голос Бога”. А новости все о том, что выходные обещают быть горячими:

В Пскове завели уголовное дело в связи с распространением предвыборных листовок “Яблока”, призывающих портить бюллетени на местных выборах 9 сентября.

По всей России в преддверии объявленной Навальным акции против пенсионной реформы задерживают его сторонников. В Петербурге власти рассоглосовали уже согласованную акцию, потому что на площади Ленина прорвало трубу.

На трехстороннем саммите по Сирии в Тегеране Путин и Эрдоган поспорили о возможности перемирия в провинции Идлиб.

Украина временно закрыла КПП на административной границе с Крымом. От выбросов в Армянске пострадали 37 украинских пограничников.

“Единая Россия” против пустоты

В воскресенье в разных регионах России пройдут мэрские, губернаторские и прочие выборы. Москва будет выбирать мэра Собянина, а Псковская область – губернатора Ведерникова. Псковское “Яблоко”, которому такая определенность не кажется естественной, распространяло листовки с призывом прийти на выборы и поставить галочки за всех кандидатов, испортив таким образом бюллетень. Больше не распространяет: заведено уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению гражданами своих избирательных прав (до года исправительных работ). Вот филиппика главы псковского “Яблока” Льва Шлосберга по этому поводу.

Верховный суд России признал законным снятие списка ПАРНАС с выборов в ярославскую облдуму. До сих пор ярославская облдума была единственным региональным парламентом, в составе которого были депутаты от ПАРНАС – мандат в 2013 году выиграл Борис Немцов, и по закону его партия получила возможность выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Теперь у оппозиции такой возможности нет.

Здесь Андрей Перцев объясняет, как к 2018 году из региональных выборов в России окончательно выхолостили даже тот ограниченный смысл, который в них был, а тут Иван Давыдов пытается понять, зачем мэру Москвы Собянину выборы.

Трубу прорвало

В преддверии объявленной Навальным акции против повышения пенсионного возраста по всей России задерживают сотрудников его штабов (сам Навальный уже сидит). В пятницу вечером полиция пришла в московский штаб Навального и забрала в ОВД всех, кто там был (восемь человек). Сообщается о задержаниях и арестах в Краснодаре, Ставрополе, Саратове, Тамбове, Казани, Томске, Омске, Белгороде.

Штаб Навального в Екатеринбурге в пятницу отозвал заявку на проведение митинга 9 сентября: уведомителя акции Якова Лысенко запугали фсбшники. Здесь разговор с ним.

В Петербурге власти передумали и запретили уже согласованную акцию на площади Ленина, сославшись на то, что там прорвало трубу. Организаторы отказались ехать в Удельный парк, сославшись на то, что трубу прорвало не на самой площади, а рядом.

Повышение пенсионного возраста серьезно снизило рейтинги не только премьера Медведева (он для того и существует, чтобы принимать непопулярные решения), но и президента Путина, и телеобращение с послаблениями ему не помогло. Предложение президента о двойном сокращении сроков выплат пособия по безработице вряд ли сделает его популярнее. Что происходит с рейтингом дорогого бессменного руководителя, объясняет социолог Денис Волков.

Мужское государство

С историей неформального движения “Мужское государство”, созданного в Хабаровске при активном участии информатора ФСБ, можно ознакомиться тут: "Три месяца болтали, семь раз встретились – и все, уже мафиозная структура".

В Крыму у обвиняемой в экстремизме за репосты во ВКонтакте потребовали образцы ДНК, слюны и голоса (чтобы внести, видимо, в базу экстремистов). Говорят, Верховный суд России скоро посоветует судам первой инстанции, рассматривающим дела об “экстремизме” в интернете, учитывать контекст, а также намерения постящих и репостящих.

У сидящего под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова в пятницу был день рождения, к которому приурочили премьеру документального фильма “После лета”.

Крымский титан и донецкий Пушилин

Украина временно закрыла КПП на административной границе с Крымом – 37 пограничников пострадали от отравления после выбросов на предприятии “Крымский титан”, находящегося в городе Армянске в аннексированном Россией Крыму. Школы в прилегающих к границе районах Херсонской области тоже закрыты.

Парламент так называемой “ДНР” назначил главой этой самой “ДНР” главу парламента Дениса Пушилина – до выборов, которые после убийства Александра Захарченко назначили на 11 ноября.

Скрипали и прочее

По данным британской газеты Telegraph, грушники, пользовавшиеся паспортами Петрова и Боширова, получили британские визы, назвавшись бизнесменами (что понятно – не учеными же и не писателями им называться). Американская New York Times пишет, что причиной “устранения” Сергея Скрипаля стала его сотрудничество с испанской разведкой, а также помощь в распутывании деятельности Тамбовской (Малышевской) группировки. (Что думает об операции по устранению Скрипалей бывший майор ФСБ Борис Карпичков, чудом выживший после покушения в 2007 году, читайте тут).

Чтобы мало не показалось, Франция обвинила Россию в попытке перехватить данные с франко-итальянского военного спутника.

Саммит по Сирии

На трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию в Тегеране президент Турции предложил объявить о перемирии в последнем сирийском регионе, неподконтрольном режиму Башара Асада – провинции Идлиб. Путин в ответ сказал, что сирийское правительство имеет право поставить под контроль всю территорию страны, а перемирие гарантировать невозможно, потому что стрелять начнут “террористы”. ООН после этого саммита выразила обеспокоенность. И не зря: Россия дважды за неделю предупредила США о готовности нанести удары по тем районам Сирии, где могут располагаться американские военные. В ответ американская армия начала военные учения в Сирии.

Вдоволь ссылок

Сегодня в Петербурге, в день начала ленинградской блокады, жители города будут читать имена погибших. Как устроена акция и в чем ее смысл, объясняет историк Лев Лурье. Вот отрывок из книги Татьяны Ворониной “Помнить по-нашему” о новом прочтении блокадного прошлого. Здесь рисунки детей, остававшихся во время блокады в городе.

Музыка. Отрывок из книги Ляли Кандауровой “Полчаса музыки: Как понять и полюбить классику”, посвященная Эрику Сати.

Литература. Новый текст на “Полке” – Лев Оборин рассказывает о “Петербурге” Андрея Белого.

Кино. Интервью Дмитрия Волчека с режиссером Сергеем Лозницей о его фильме “Процесс” – о деле Промпартии. Почитайте, даже если вы уже читали интервью Антона Долина с Лозницей на эту же тему.

Занимательная география. Карикатурные карты Польши, на которых нет Польши (в эпоху разделов) и карта белорусских говоров, которые можно послушать.

Искренне Ваши,

Семь Сорок