Вид на Солсберецкий собор

Доброе утро!

“Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов”, – сказал президент Путин, понадблюдав за учениями “Восток – 2018”, крупнейшими в истории постсоветской России. Так бы все и смотрели на яркие военные картинки и сравнивали бы “Восток – 2018” с “Западом – 81”, если бы не

Петров и Боширов, которые объяснили в интервью телеканалу RT, что два дня подряд ездили в Солсбери из Лондона смотреть на знаменитый “Солсберецкий собор”, а Скрипаля никакого не знают.

США анонсировали второй пакет “чрезвычайно жестких” санкций в связи с делом Скрипаля.

В России продолжаются задержания участников акций против пенсионной реформы.

Олега Сенцова, который держит голодовку 124-й день, выдвинули на учрежденную Европарламентом премию Сахарова.

Нормальным мужикам с собой возить женские духи?

Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в покушении на жизнь бывшего подполковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипая и его дочери Юлии, показали на канале RT через сутки после того, как его анонсировал Путин. В разговоре с главредом RT Маргаритой Симоньян они представились как “бизнесмены средней руки” из фитнес-индустрии и объяснили, что прилетели в Лондон “оторваться”, а в Солсбери ездили два раза, чтобы посмотреть на знаменитый “Солсберецкий” собор со шпилем высотой 123 метра. В первый приезд им не удалось его посмотреть: погода была не та, Солсбери был “в полной жиже”. Кто такой Скрипаль, Петров и Боширов не знают, духов Nina Ricci у них с собой не было ("Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо?"), а что их между собой связывает, объяснять не стали, но как бы намекнули, что всегда вместе. Знают ли они Констебля, Симонян у Петрова и Боширова не спрашивала.

В версии, изложенной любителями готики, есть масса мелких нестыковок (англ.), но главное, что жалуясь Маргарите Симоньян на клеветнические обвинения, обрушившиеся на них из Великобритании, они умудрились не предъявить своих фотографий на фоне собора и ничего не рассказать о себе: где родились, где учились, как называется компания, которой они владеют, почему у них нет аккаунтов в соцсетях, как так получилось, что номера их паспортов отличаются на одну цифру, и многое другое. Зато упомянули, что были в парке: именно там, по сообщениям британской прессы, флакон с “духами” нашел в июле Чарли Роули, бойфренд покойной уже Дон Стерджесс.

МИД Великобритании не стало разбираться в мелких нестыковках и просто обвинило Россию в умышленном искажении фактов и лжи. Интервью, показанное на канале, который не вещает в России, формально обращено к международной аудитории (и она восприняла его как грубую насмешку), а содержательно – к аудитории внутрироссийской, где процент настоящих ценителей готики не так велик.

Санкции, без конца и без края

Евросоюз на полгода продлил индивидуальные санкции против 155 россиян и 44 компаний – в связи с войной на востоке Украины.

В Британии усиленно ищут посредников, помогающих отмывать деньги для россиян.

Госдепартамент анонсировал “суровые санкции” против России в связи с делом Скрипалей – новый раунд ограничительных мер должен последовать в ноябре. Пока же введены санкции против компании из Владивостока, которую, по данным Минфина США, контролируют граждане КНДР.

Переговоры министров энергетики России и США в Москве закончились тем, что Рик Перри указал на возможность введения санкций против “Северного потока-2” и заявил, что Россия больше не может использовать свои энергоресурсы в качестве экономического оружия.

Поле битвы – Украина

Апелляционный суд в Швеции в очередной постановил, что “Газпром” обязан выплатить украинскому “Нафтогазу” 2,6 млрд долларов, и “Газпром” в очередной раз обещал обжаловать это решение.

Сегодня апелляционный суд в Великобритании вынесет окончательный вердикт по иску о трехмиллиардном долге Украины России (Россия предоставила правительству Януковича займ в декабре 2013 года, нынешние власти Украины считают, что Россия вынудила тогдашнее правительство взять его). Дело тянется с февраля 2016 года.

Сегодня же состоится внеочередное заседание Синода РПЦ. Обсуждать будут возможную украинскую автокефалию и ответную реакцию РПЦ.

(Внутриукраинское. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило в незаконном обогащении министра инфраструктуры. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.)

Госдумное

В российском парламенте решили слить комиссию по контролю за доходами депутатов (ее возглавляла бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская) с комиссией по этике (прославившейся своим рассмотрением приставаний депутата Слуцкого к журналисткам). Смысл жеста в том, чтобы снизить значимость Поклонской, единственной из единороссов проголосовавшей против пенсионной реформы.

Внесенный Путиным законопроект об уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста принят в первом чтении. Зато законопроект об отмене уголовного преследования за лайки и репосты отклонен еще на уровне комитета.

Беззаветная борьба с массовыми мероприятиями

В России продолжаются аресты участников акции против пенсионной реформы. В Петербурге задержали шестерых “бессрочно протестующих” – участники этого движения каждый день собираются в разных точках Москвы и Петербурга.

Лидеру “Левого фронта” Сергею Удальцову на четыре дня продлили административный арест (эти четыре дня он провел в больнице из-за голодовки) и на три года запретили участвовать в массовых мероприятиях.

В Екатеринбурге на 15 суток арестовали страдающую эпилепсией участницу воскресного митинга против пенсионной реформы. В ответ на жалобы ее свозили к терапевту и вернули в спецприемник (со справкой, что отбывать может).

В Москве сотрудника “Мемориала” Олега Орлова оштрафовали на 19 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева, которого с начала года судят за хранение марихуаны (по его словам, подброшенной).

Малопонятное

Не вполне понятно, что происходит с участником Pussy Riot и издателем “Медиазоны” Петром Верзиловым : его перевели в институт Склифосовского. По словам родных, зафиксировано “отравление холинолитиками”. Он по-прежнему без сознания.

: его перевели в институт Склифосовского. По словам родных, зафиксировано “отравление холинолитиками”. Он по-прежнему без сознания. В Норвегии исчез соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт , по слухам, идет на сделку со спецпрокурором Мюллером и его российским расследованием. На каких условиях, пока не понятно.

, по слухам, идет на сделку со спецпрокурором Мюллером и его российским расследованием. На каких условиях, пока не понятно. Чехия переносит свое посольство в Израиле в Иерусалим. Зачем – не ясно.

Польша обещает блокировать любые санкции ЕС против Венгрии (не ясно только, не начнут ли ее саму тем временем лишать права голоса). Дисклеймер: во вчерашней рассылке ошибочно утверждалось, что Венгрия уже лишена права голоса в ЕС. На самом деле Европарламент лишь активировал статью 7, теперь вопрос должен рассмотреть Евросовет (подробно процедура описана тут, англ.).

Новости культуры

Украинского кинорежиссера Олега Сенцова , который 124-й день держит голодовку в российской тюрьме, выдвинули на учрежденную Европарламентом премию Сахарова.

, который 124-й день держит голодовку в российской тюрьме, выдвинули на учрежденную Европарламентом премию Сахарова. Во Франции освободили акциониста Петра Павленского – до суда, который начнется в январе.

– до суда, который начнется в январе. В Москве в среду вечером участники движения SERB разгромили выставку Василия Слонова на “Винзаводе”, а галеристку Айдан Салахову обозвали мразью и обезьяной. Все подали друг на друга заявления: галерист – на SERBовцев, художник – на них же, а SERBовцы – на художника. Вот разговор с художником.

Три ссылки с бонусом

“Африканские серые попугаи – прирожденные коллективисты”. Отрывок из книги Дженнифер Акерман “Эти гениальные птицы”.

“Еврей может думать только по-еврейски. Если он пишет по-немецки, он лжет”. Отрывок из книги шведского историка Андреса Ридела “Книжные воры”, исследующей фашистские разграбления европейских библиотек.

“Ли думала, что если Поллок уедет из Нью-Йорка, он перестанет пить”. Отрывок из воспоминаний Пегги Гуггенхайм “На пике века. Исповедь одержимой искусством”.

Бонус. Большой, многосоставный и очень интересный материал о венгерской литературе – с репликами переводчиков, разговорами с писателями, отрывками из произведений и массой других ссылок. Хватит на несколько дней.

Искренне Ваши,

Семь Сорок