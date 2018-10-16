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Московские остались без Афона

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Все, что нужно знать рано утром 16 октября

Доброе утро!

На прошлой неделе два российских футболиста избили двух российских чиновников. Теперь один из этих чиновников получил орден Александра Невского, а другой – медаль ордена “За заслуги перед отечеством” II степени. Терпи и тебе воздастся. А новости такие:

  • РПЦ полностью прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
  • Протестующие в Ингушетии разбили бессрочный палаточный лагерь. Сотрудник Amnesty International рассказал, как его 6 октября похитили в Ингушетии и угрожали убийством.
  • ЦИК Хакасии решил не снимать кандидата-коммуниста с губернаторских выборов. Зато снялся его соперник от Партии Роста.
  • Умер сооснователь Miscrosoft Пол Аллен. Ему было 65 лет.

Минская схизма

Русская православная церковь полностью прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, решение было принято на заседании Священного Синода в Минске.

Эти грозные слова означают, что священники Московского и Константинопольского патриархатов не смогут служить вместе, прихожане – молиться вместе, а Кирилл не будет поминать Варфоломея в литургии. РПЦ уже составила список храмов, где русским православным нельзя молиться. На Афон им тоже ездить теперь нельзя.

В 1996 году Москва уже прекращала на несколько месяцев евхаристическое общение с Константинополем – из-за решения последнего взять под свое крыло Эстонскую православную церковь. Теперь их там две: одна МП (Московского патриархата), а другая – не МП.

В Украине их целых три: МП, КП (Киевского патриархата) и автокефальная. Вот тут мнение архиепископа Климента, представителя УПЦ (МП). УПЦ (КП) обвинила РПЦ в повторении политики Кремля. Как будут делить Киево-Печерскую лавру, которая находится в пользовании УПЦ (МП), но в собственности Украины, скоро узнаем.

В Минске уже появились первые жертвы: священник Александр Шрамко утверждает, что ему запретили служить. Он в фейсбуке обвинил патриарха Кирилла в том, что у того слишком много охранников и слишком мало интереса к верующим.

Майдан в Магасе

В столице Ингушетии протестующие против передачи земель Чечне разбили бессрочный палаточный лагерь. Попытка понять причину такой бурной общественной реакции на изменение административной границы – репортаж Тимура Олевского из Сунженского района, где находятся спорные земли.

Сотрудник Amnesty International Олег Козловский (он приехал в Магас 5 октября наблюдать за выражением народного гнева) утверждает, что 6 октября его похитили, вывезли в поле, раздели донага, избили, угрожали убийством и расправой с семьей, а потом вывезли в Северную Осетию и оставили у аэропорта. Козловский вернулся в Москву, оттуда уехал за границу и вот теперь рассказывает, как это было – например, в этом интервью.

В СИЗО с мигалками

Путин своим указом разрешил использовать мигалки на автозаках. Своевременное решение, есть кого возить:

  • Директор завода на Урале, про которого Путин просил понять, “откуда такая борзота”, получил два года колонии.
  • Возбуждено уголовное дело в связи с изнасилованием заключенного в СИЗО Ногинска.
  • В связи с забрасыванием приемной ФСБ на Лубянке яйцами и файерами возбуждено уголовное дело – правда, против “неустановленных лиц”.
  • В Иркутске сотрудник Росгвардии избил беременную женщину. После этого против нее завели дело за применение насилия к представителю власти.
  • Навального вызвали в полицию для предъявления обвинения по уголовному делу о клевете, открытому два года назад. Он пришел, но обвинения ему не предъявили. Читайте занимательную хронику его арестов.

Губернаторы-парашютисты

Избирком Хакасии отозвал иск об отмене регистрации кандидата в губернаторы от КПРФ Валентина Коновалова, набравшего почти 45% в первом туре. Однако о снятии своей кандидатуры тут же объявил последний из возможных соперников Коновалова – кандидат от Партии Роста, занявший в первом туре последнее место (остальные снялись раньше). Теперь выборы пройдут с одним кандидатом, который должен будет набрать больше 50%. Если он паче чаяния это сделает, результаты выборов, утверждают “Ведомости”, признают недействительными.

Смысл всей этой хореографии и стратегию сброса в регионы губернаторов-парашютистов объясняет экономический и социальный географ Наталья Зубаревич.

Гарсон номер два

Александр “Петров”-Мишкин, которого британские власти обвиняют в отравлении нервно-паралитическим веществом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в начале 2000-х учился в ВМА в Петербурге и подрабатывал официантом в бистро “Гарсон”. Его бывшие коллеги узнали его еще в интервью Маргарите Симоньян и вспомнили (в фейсбуке) его фамилию. Это было за месяц до публикации расследования Bellingcat. Вот тут хороший репортаж из родного села Мишкина, а здесь – толковое изложение всего, что известно о ГРУ из открытых источников.

Евросоюз, как и ожидалось, утвердил механизм введения санкций за применение химического оружия (запрет на въезд в ЕС и заморозка активов). Скоро объявят, против кого конкретно эти санкции введут.

Азербайджан и Армения

МИД Азербайджана запретил въезд в страну Людмиле Улицкой, учредителю благотворительного фонда “Вера” Нюте Федермессер и зампредседателю комитета Госдумы по международным делам Светлане Журовой, потому что они по приглашению жены премьера Армении Никола Пашиняна посетили Нагорный Карабах.

Ожидается, что сегодня Пашинян подаст в отставку, чтобы получить возможность назначить парламентские выборы в Армении. А как устроена жизнь в Азербайджане, интересно рассказывает правозащитница Лейла Юнус.

Прочее списком

  • Президент США поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии по поводу предполагаемого убийства журналиста Джамаля Хашохджи в саудовском посольстве в Стамбуле. Теперь в Эр-Рияд едет госсекретарь Марк Помпео, и CNN со ссылкой на источники утверждает, что саудиты готовят доклад, в котором признают убийство Хашохджи, назовут его случайным и пообещают наказать виновных.
  • В Венгрии вступил в силу закон, криминализующий бездомность. Теперь ночующих в общественных местах будут сначала штрафовать, а потом отправлять в тюрьму.
  • В США от осложнений неходжкинской лимфомы умер сооснователь Microsoft Пол Аллен. Ему было 65 лет.
  • Если есть охота разбираться с новым скандалом в российском ПЕН-центре, то вам сюда. (Российский ПЕН решил бороться с “русофобией” международного ПЕНа, выпустил гневное заявление и поставил под ним имена писателей, которые, по их словам, этого текста не видели и его не подписывали).

Пять ссылок

  • Монархическое. Рассказ о судьбе российских императорских резиденций после 1917 года плюс поражающий воображение разговор с официальным главой дома Габсбургов, внуком последнего императора Австро-Венгрии Карла I, тоже Карлом фон Габсбургом.
  • Отрывок из только что вышедшей по-русски книги Уолтера Айзексона “Леонардо да Винчи” – о рукописях титана Возрождения.
  • Ликбезы, большой и малый. Большой курс видеолекций по истории русской литературы и литературоведения и короткая шпаргалка о буддизме, без видео.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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