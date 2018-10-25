Бомбы – почтой, ракеты – без ограничений

Доброе утро!

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьером в первом туре – собственно, к этому Пашинян и стремился. Если премьер не будет избран и во втором, парламент распустят и состоятся новые выборы, по результатам которых депутатский состав должен значительно измениться.

В США посылки с бомбами пришли Бараку Обаме, Хиллари Клинтон и экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. Ранее их получили Джордж Сорос и бывший генпрокурор Эрик Холдер. Полиция считает, что все их отправил один и тот же человек.

Путин сказал, что выход США из договора о ракетах средней и малой дальности ставит под угрозу безопасность в Европе. Глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал позицию США, заявив, что Россия нарушает договор. Сегодня НАТО начинает масштабные военные учения.

ФСБ России выступила против американской спутниковой системы глобального интернета OneWeb, заявив, что она несет угрозу национальной безопасности России.

Госдума России приняла в первом чтении проект бюджета. Он будет профицитным впервые с 2011 года.

Бомбы по почте

За две недели до промежуточных выборов в Конгресс США ведущим демократам начали приходить посылки с самодельными взрывными устройствами: среду при сортировке почты были обнаружены бомбы, адресованные Бараку Обаме и Хиллари Клинтон, бомба поступила и на телеканал CNN на имя бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Ранее такую же получил один из крупнейших доноров Демократической партии США филантроп Джордж Сорос. Полиция считает, что у посылок один отправитель. Три посылки были отправлены от имени члена Конгресса Дебби Шульц, бывшей главы Национального комитета Демократической партии, которая ушла в отставку перед президентскими выборами после взлома серверов комитета и публикации переписки (в этом обвиняют российских ГРУшников). Белый дом все это осудил.

Гонка вооружений и борьба за мир

На пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конти Путин сказал, что если США выйдут из договора о ракетах средней и малой дальности и начнут их размещение в Европе, Россия вынуждена будет ответить “зеркально”, а пострадает Европа. Замминистра иностранных дел Рябков обещает, что Россия внесет в ООН проект резолюции за сохранение договора.

Глава НАТО Йенс Столтенберг, напротив, поддержал позицию США, которые настаивают, что Россия уже и так нарушает этот договор, размещая такие ракеты в Европе. Сегодня НАТО начинает масштабные военные учения в Атлантике.

Вот короткая объяснялка о договоре о РСМД, вот более пространное объяснение, учитывающее наличие подобных ракет у других ядерных держав помимо России и США, тут мнения касательно того, действительно ли Россия нарушает этот договор.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, давний сторонник выхода США из договора о РСМД, из Москвы направился в Баку, а завтра будет вести переговоры в Армении. Он человек могущественный: из-за одной его сказанной в Баку и неточно переданной фразы, курс рубля сначала взлетел, а потом снова упал.

Интернета не будет

Федеральная служба безопасности выступила против развертывания над территорией России американского проекта высокоскоростной спутниковой связи OneWeb . В ФСБ опасаются, что он станет монополистом в отдаленных регионах России, что создаст угрозу национальной безопасности.

. В ФСБ опасаются, что он станет монополистом в отдаленных регионах России, что создаст угрозу национальной безопасности. Жители Ингушетии собрали более 400 жалоб в Роскомнадзор в связи с отключением интернета в ходе массовых акций против пересмотра административной границы с Чечней. (Сегодня Конституционный суд Ингушетии снова рассмотрит конституционность этого пересмотра по запросу депутатов).

собрали более 400 жалоб в Роскомнадзор в связи с отключением интернета в ходе массовых акций против пересмотра административной границы с Чечней. (Сегодня Конституционный суд Ингушетии снова рассмотрит конституционность этого пересмотра по запросу депутатов). У российских властей много претензий к интернету как таковому: сенатор Мизулина предлагает увеличить штрафы за насилие в компьютерных играх и видео в соцсетях, чтобы предотвратить трагедии, подобные керченской.

Сладкая и ленивая жизнь

Российский парламент одобрил в первом чтении проект бюджета – он профицитный. Последний раз российский бюджет реально исполнялся с профицитом в 2011 году.

Министр труда России сказал в Совете Федерации, что зарплаты в стране растут “беспрецедентными темпами” (правда, данные Росстата его словам противоречат).

Российские страховщики не участвовали в тендере по страхованию рисков при запуске на орбиту следующего “Прогресса”, но в Роскосмосе сказали, что запуски все равно пройдут по плану.

Российские госкомпании не хотят участвовать в финансировании “проектов прорыва”, но Путин сказал, что их заставят.

Зеленое

Сотрудник ФБК Навального Николай Ляскин обвинил сына генпрокурора России Игоря Чайку, владеющего 60% акций мусороперерабатывающей компании “Хартия”, в нарушении экологических норм при переработке мусора в Москве.

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, потерявший сначала должность, а потом свободу в результате борьбы с мусорными полигонами, жалуется, что в “Лефортово” его пытался убить сокамерник.

Здесь можно почитать историю о самом загрязненном городе в мире. Он находится в Челябинской области и называется Карабаш.

Европарламент поддержал введение в ЕС запрета на использование одноразовых изделий из пластика типа пакетов, соломинок и одноразовой посуды – теперь остается убедить страны-члены принять запрет на местном уровне.

Утраты

В Париже в возрасте 83 лет умер писатель и диссидент Анатолий Гладилин.

Восемь ссылок

К юбилею Венедикта Ерофеева. Интервью Сергея Шарова-Делоне о Веничке, эссе Бориса Парамонова о нем же, рецензия на только что вышедшую биографию, фотографии.

Толстовский поворот в русской мысли. Тут целый выпуск журнала InLiberty о Толстом – с текстами Андрея Зорина, Максима Трудолюбова, Михаила Долбилова, а тут – ответы разных интеллектуалов на вопрос “Зачем Толстой?”.

Наука. Отрывок из книги Ольги Астаповой “Истоки сакрализации власти. Священная власть в древних царствах Египта, Месопотамии, Израиля” о мессианстве. Или краткая история сверхзвуковой пассажирской авиации (с перспективами на будущее).

Искренне Ваши,

Семь Сорок