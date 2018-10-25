Бомбы – почтой, ракеты – без ограничений

Доброе утро!
Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьером в первом туре – собственно, к этому Пашинян и стремился. Если премьер не будет избран и во втором, парламент распустят и состоятся новые выборы, по результатам которых депутатский состав должен значительно измениться.
- В США посылки с бомбами пришли Бараку Обаме, Хиллари Клинтон и экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. Ранее их получили Джордж Сорос и бывший генпрокурор Эрик Холдер. Полиция считает, что все их отправил один и тот же человек.
- Путин сказал, что выход США из договора о ракетах средней и малой дальности ставит под угрозу безопасность в Европе. Глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал позицию США, заявив, что Россия нарушает договор. Сегодня НАТО начинает масштабные военные учения.
- ФСБ России выступила против американской спутниковой системы глобального интернета OneWeb, заявив, что она несет угрозу национальной безопасности России.
- Госдума России приняла в первом чтении проект бюджета. Он будет профицитным впервые с 2011 года.
Бомбы по почте
За две недели до промежуточных выборов в Конгресс США ведущим демократам начали приходить посылки с самодельными взрывными устройствами: среду при сортировке почты были обнаружены бомбы, адресованные Бараку Обаме и Хиллари Клинтон, бомба поступила и на телеканал CNN на имя бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Ранее такую же получил один из крупнейших доноров Демократической партии США филантроп Джордж Сорос. Полиция считает, что у посылок один отправитель. Три посылки были отправлены от имени члена Конгресса Дебби Шульц, бывшей главы Национального комитета Демократической партии, которая ушла в отставку перед президентскими выборами после взлома серверов комитета и публикации переписки (в этом обвиняют российских ГРУшников). Белый дом все это осудил.
Гонка вооружений и борьба за мир
На пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конти Путин сказал, что если США выйдут из договора о ракетах средней и малой дальности и начнут их размещение в Европе, Россия вынуждена будет ответить “зеркально”, а пострадает Европа. Замминистра иностранных дел Рябков обещает, что Россия внесет в ООН проект резолюции за сохранение договора.
Глава НАТО Йенс Столтенберг, напротив, поддержал позицию США, которые настаивают, что Россия уже и так нарушает этот договор, размещая такие ракеты в Европе. Сегодня НАТО начинает масштабные военные учения в Атлантике.
Вот короткая объяснялка о договоре о РСМД, вот более пространное объяснение, учитывающее наличие подобных ракет у других ядерных держав помимо России и США, тут мнения касательно того, действительно ли Россия нарушает этот договор.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, давний сторонник выхода США из договора о РСМД, из Москвы направился в Баку, а завтра будет вести переговоры в Армении. Он человек могущественный: из-за одной его сказанной в Баку и неточно переданной фразы, курс рубля сначала взлетел, а потом снова упал.
Интернета не будет
- Федеральная служба безопасности выступила против развертывания над территорией России американского проекта высокоскоростной спутниковой связи OneWeb. В ФСБ опасаются, что он станет монополистом в отдаленных регионах России, что создаст угрозу национальной безопасности.
- Жители Ингушетии собрали более 400 жалоб в Роскомнадзор в связи с отключением интернета в ходе массовых акций против пересмотра административной границы с Чечней. (Сегодня Конституционный суд Ингушетии снова рассмотрит конституционность этого пересмотра по запросу депутатов).
- У российских властей много претензий к интернету как таковому: сенатор Мизулина предлагает увеличить штрафы за насилие в компьютерных играх и видео в соцсетях, чтобы предотвратить трагедии, подобные керченской.
Сладкая и ленивая жизнь
- Российский парламент одобрил в первом чтении проект бюджета – он профицитный. Последний раз российский бюджет реально исполнялся с профицитом в 2011 году.
- Министр труда России сказал в Совете Федерации, что зарплаты в стране растут “беспрецедентными темпами” (правда, данные Росстата его словам противоречат).
- Российские страховщики не участвовали в тендере по страхованию рисков при запуске на орбиту следующего “Прогресса”, но в Роскосмосе сказали, что запуски все равно пройдут по плану.
- Российские госкомпании не хотят участвовать в финансировании “проектов прорыва”, но Путин сказал, что их заставят.
Зеленое
- Сотрудник ФБК Навального Николай Ляскин обвинил сына генпрокурора России Игоря Чайку, владеющего 60% акций мусороперерабатывающей компании “Хартия”, в нарушении экологических норм при переработке мусора в Москве.
- Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, потерявший сначала должность, а потом свободу в результате борьбы с мусорными полигонами, жалуется, что в “Лефортово” его пытался убить сокамерник.
- Здесь можно почитать историю о самом загрязненном городе в мире. Он находится в Челябинской области и называется Карабаш.
- Европарламент поддержал введение в ЕС запрета на использование одноразовых изделий из пластика типа пакетов, соломинок и одноразовой посуды – теперь остается убедить страны-члены принять запрет на местном уровне.
Утраты
В Париже в возрасте 83 лет умер писатель и диссидент Анатолий Гладилин.
Восемь ссылок
- К юбилею Венедикта Ерофеева. Интервью Сергея Шарова-Делоне о Веничке, эссе Бориса Парамонова о нем же, рецензия на только что вышедшую биографию, фотографии.
- Толстовский поворот в русской мысли. Тут целый выпуск журнала InLiberty о Толстом – с текстами Андрея Зорина, Максима Трудолюбова, Михаила Долбилова, а тут – ответы разных интеллектуалов на вопрос “Зачем Толстой?”.
- Наука. Отрывок из книги Ольги Астаповой “Истоки сакрализации власти. Священная власть в древних царствах Египта, Месопотамии, Израиля” о мессианстве. Или краткая история сверхзвуковой пассажирской авиации (с перспективами на будущее).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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