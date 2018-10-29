Антисемит с AR-15 и новые победы крайне правых

Доброе утро!

На выходных Европа перешла на зимнее время, а Россия не перешла, поэтому российским подписчикам – с сегодняшнего дня и до весны – рассылка 7:40 будет приходить на час позже, в 8:40 по Москве. Не удивляйтесь. А новости такие:

В Москве и Петербурге задержаны десятки участников акции “За наших и ваших детей” в поддержку обвиняемых по делам “Сети” и “Нового величия”, которые участники этих акций считают сфабрикованными ФСБ.

Жертвами стрельбы в синагоге в Питтсбурге в субботу стали 11 человек, еще шесть ранены. Стрелявший, 46-летний американец, задержан. Ему предъявлены обвинения.

На президентских выборах в Грузии, по предварительным данным, будет второй тур.

На четырехстороннем саммите о будущем Сирии в Стамбуле обсуждалось послевоенное устройство страны и вопрос возвращения мигрантов.

Крайне правая “Альтернатива для Германии” прошла в ландтаг федеральной земли Гессен и теперь имеет представительство во всех земельных парламентах ФРГ.

За наших и ваших детей

В разных городах России в воскресенье прошли акции "За наших и ваших детей" – в поддержку обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие". Шествия организовали родители задержанных с требованием прекратить уголовные дела. Акции не были согласованы властями, их проведению мешали провокаторы из прокремлевских движений. Известно о 40 задержанных в Петербурге и 18 задержанных в Москве. Самой младшей из задержанных в Петербурге 12 лет.

Дела о создании экстремистских сообществ “Сеть” и “Новое величие” были, по мнению правозащитников, сфабрикованы с участием агентов ФСБ, а задержанные многократно жаловались на пытки и похищения со стороны ФСБ. Двух обвиняемых по делу “Нового величия”, Анну Павликову и Марию Дубовик, перевели из СИЗО под домашний арест после “Марша матерей” в Москве.

Ненавидел евреев и мигрантов

В субботу 11 прихожан синагоги в американском городе Питтсбург погибли в результате стрельбы, еще шесть (в том числе четверо полицейских) были ранены. Стрелявший, 46-летний Роберт Боуэрс, был ранен в перестрелке с полицией и сдался. Ему предъявлены обвинения по 29 статьям. По оценке генпрокурора США, ему может грозить смертная казнь.

Мотивы своего поступка Боуэрс регулярно излагал в своем аккаунте в соцсети Gab.com: он ненавидит евреев и мигрантов, Трампа считает глобалистом, а не националистом. Оружием (на месте была обнаружена полуавтоматическая винтовка AR-15 и несколько пистолетов) Боуэрс владел легально, на его имя зарегистрирован 21 ствол. Президент США назвал случившееся актом антисемитизма, однако отказался признать какую-либо связь между этой стрельбой и правом на свободное ношение оружие. По его мнению, синагогу надо было лучше охранять.

О 56-летнем Цезаре Сайоке, который рассылал бомбы демократам и считал, что Хиллари Клинтон живет в чужом теле, читайте здесь. (Он тоже задержан.)

Российское, коротко

Сегодня в Москве у Соловецкого камня на Лубянке пройдет акция памяти жертв политических репрессий (в этом году ее впервые за много лет пытались не разрешить, однако в итоге московские власти пошли на попятную).

В Новомосковском районе Москвы на территории бывшего расстрельного полигона "Коммунарка" в субботу открылся мемориал (там были убиты около 6,5 тысяч человек). В Москве неизвестные разорили народный мемориал у дома, где жил Борис Немцов.

ОБСЕ призвала российские власти отменить “беспрецедентно высокий” штраф, наложенный судом на издание The New Times (22 млн рублей) и его главреда Евгению Альбац (30 тысяч рублей).

Почти три миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов.

Выборы

На выборах президента Грузии , по предварительным данным, будет второй тур. Это последние всенародные выборы главы государства: по новой конституции, которая вступит в силу сразу после инаугурации нового президента, полномочия главы государства будут крайне ограничены, президентский срок увеличится на год, а выбирать его в 2024 году будет специальная коллегия из 300 выборщиков.

, по предварительным данным, будет второй тур. Это последние всенародные выборы главы государства: по новой конституции, которая вступит в силу сразу после инаугурации нового президента, полномочия главы государства будут крайне ограничены, президентский срок увеличится на год, а выбирать его в 2024 году будет специальная коллегия из 300 выборщиков. На выборах в ландтаг федеральной земли Гессен две ведущие политические партии Германии , Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и социал-демократы, ухудшили свои позиции. В ландтаг прошла крайне правая “Альтернатива для Германии” – теперь она имеет представительство во всех земельных парламентах ФРГ.

, Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и социал-демократы, ухудшили свои позиции. В ландтаг прошла крайне правая “Альтернатива для Германии” – теперь она имеет представительство во всех земельных парламентах ФРГ. Во втором туре президентских выборов в Бразилии тоже лидирует крайне правый кандидат Жаир Болсонару – бывший армейский капитан, с теплотой вспоминающий годы военной диктатуры.

Война и мир

На четырехстороннем саммите в Стамбуле Путин, Меркель, Эрдоган и Макрон пришли к согласию, что разрешение конфликта в Сирии должно включать политический процесс под эгидой ООН: предлагается организовать свободные выборы, в которых смогут принять участие также и беженцы, после чего они предположительно вернутся домой.

должно включать политический процесс под эгидой ООН: предлагается организовать свободные выборы, в которых смогут принять участие также и беженцы, после чего они предположительно вернутся домой. Глава российского МИД Сергей Лавров говорит, что США передали России список претензий по договору о ракетах средней и меньшей дальности и в МИД его теперь изучают. А пока он изучается, Россия размещает глушилки (официально они называются “комплексами радиоэлектронной борьбы «Самарканд»") на своей территории, а США перебрасывают в Германию рекордное количество боеприпасов и успешно испытывают новейшую ракету-перехватчик.

передали России список претензий по договору о ракетах средней и меньшей дальности и в МИД его теперь изучают. А пока он изучается, размещает глушилки (официально они называются “комплексами радиоэлектронной борьбы «Самарканд»") на своей территории, а США перебрасывают в Германию рекордное количество боеприпасов и успешно испытывают новейшую ракету-перехватчик. И даже в Чехии, которая в последние сто лет не воюет, прошел военный парад – к столетию основания Чехословакии. Вместе с руководством страны парад с трибуны смотрел министр обороны США Джеймс Мэттис.

Шесть ссылок

Петербургское. Фрагменты из готовящейся книги поэта Романа Осминкина и художницы Анастасии Вепревой о жизни в коммуналке на Петроградской – нечто среднее между литературой и антропологией, литература факта. Или разговор с Юлией Минутиной, лидером градозащитного движения “Живой город”, интересный.

Российско-американское. Очерк истории российско-американских отношений в XIX веке (хороший, спокойный, ядерного оружия еще не было). Или отрывок из воспоминаний американского астронавта Скотта Келли – о жизни с российскими коллегами на МКС: “Мне снилось, что на станцию прибыли еще люди и нас стало девять. Мой сосед, незнакомый парень, принялся варить мет. В конце концов я заманил его в шлюзовой отсек, закрыл крышку люка и выбросил в космос”.

Два интервью. С польским кинорежиссером Агнешкой Холланд – о ее новом фильме, посвященном Голодомору в Украине, и о прочем разном. Или разговор со скульптором Василием Аземшей, совершенно гениальный (чтобы дочитать его до конца, надо зарегистрироваться на сайте, но оно того стоит).

Искренне Ваши,

Семь Сорок